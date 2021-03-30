Скупить всё: 6 фитнес-товаров на распродаже AliExpress

В честь 11-летия сервиса можно приобрести спортинвентарь со скидкой. Но стоит обратить внимание на отзывы.

В этом году одной из крупнейших торговых площадок исполняется 11 лет. По такому случаю AliExpress обещает скидки до 50% почти на все товары. А если подготовиться заранее и запастись купонами, можно получить скидку 90%.

Мы подобрали спортивные товары с положительными отзывами. Несмотря на низкую цену, покупатели не были разочарованы качеством. Инвентарь подойдёт для занятий дома, в зале и даже на природе.

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Фитнес-трекер

Весна — отличное время, чтобы взять себя в руки и наконец перейти на здоровый образ жизни. Утренняя пробежка, спортзал, восемь часов здорового сна – придерживаться этих привычек и отслеживать прогресс поможет фитнес-браслет. Он проконтролирует, чтобы вы делали достаточное количество шагов, хорошо спали и исправно сжигали калории.

Фото: aliexpress.ru

Цена: 747 руб.

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Сумка-пояс

Этот товар подойдёт тем, кому по душе тренировки на свежем воздухе. В сумку без труда помещаются смартфон, ключи и прочие мелочи, которые приходится брать с собой на улицу. Пояс представлен в трёх размерах и четырёх цветах.

Фото: aliexpress.ru

Цена: 692 руб.

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Быстро впитывающее полотенце

Его удобно взять и на тренировку, и в поход. А использовать его можно для самых разных целей. Размер полотенца достаточно универсальный – 30 x 100 см. При этом оно сворачивается в компактный рулон и весит всего 40 г.

Фото: aliexpress.ru

Цена: 310 руб.

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Эспандер

Если времени на тренировки в зале никак не найти, можно заниматься дома. Регулярные упражнения с эспандером помогут держать мышцы в тонусе или станут первым шагом на пути к полноценным занятиям.

Фото: aliexpress.ru

Цена: 286,84 руб.

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Водоотталкивающая футболка

В такой можно спокойно бегать под ливнем — влага футболке нипочём. Можете показывать друзьям фокусы, выливая на себя полную бутылку воды. Пусть завидуют вашим суперспособностям. А если серьёзно, такая футболка не будет впитывать пот, поэтому тренироваться в ней будет комфортнее.

Фото: aliexpress.ru

Цена: от 1 290 руб.

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Воланчик с подсветкой

Сколько раз приходилось тщетно искать воланчик в густых зарослях? А если ещё и в темноте? С подсветкой такого точно не случится. К тому же, с этим товаром наступление темноты – не повод прекращать игру. В наборе три штуки, на выбор есть шесть цветов.

Фото: aliexpress.ru

Цена: 277 руб.

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Дождевик для велосипедистов

Плохая погода – не помеха для велосипедных прогулок. В таком дождевике никакой ливень вам не страшен. Выглядит плащ, конечно, экстравагантно, но почему бы и нет?

Фото: aliexpress.ru

Цена: 1315 руб.

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