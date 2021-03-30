Скупить всё: 6 фитнес-товаров на распродаже AliExpress

В этом году одной из крупнейших торговых площадок исполняется 11 лет. По такому случаю AliExpress обещает скидки до 50% почти на все товары. А если подготовиться заранее и запастись купонами, можно получить скидку 90%.
Мы подобрали спортивные товары с положительными отзывами. Несмотря на низкую цену, покупатели не были разочарованы качеством. Инвентарь подойдёт для занятий дома, в зале и даже на природе.
Весна — отличное время, чтобы взять себя в руки и наконец перейти на здоровый образ жизни. Утренняя пробежка, спортзал, восемь часов здорового сна – придерживаться этих привычек и отслеживать прогресс поможет фитнес-браслет. Он проконтролирует, чтобы вы делали достаточное количество шагов, хорошо спали и исправно сжигали калории.
Этот товар подойдёт тем, кому по душе тренировки на свежем воздухе. В сумку без труда помещаются смартфон, ключи и прочие мелочи, которые приходится брать с собой на улицу. Пояс представлен в трёх размерах и четырёх цветах.
Его удобно взять и на тренировку, и в поход. А использовать его можно для самых разных целей. Размер полотенца достаточно универсальный – 30 x 100 см. При этом оно сворачивается в компактный рулон и весит всего 40 г.
В такой можно спокойно бегать под ливнем — влага футболке нипочём. Можете показывать друзьям фокусы, выливая на себя полную бутылку воды. Пусть завидуют вашим суперспособностям. А если серьёзно, такая футболка не будет впитывать пот, поэтому тренироваться в ней будет комфортнее.
Сколько раз приходилось тщетно искать воланчик в густых зарослях? А если ещё и в темноте? С подсветкой такого точно не случится. К тому же, с этим товаром наступление темноты – не повод прекращать игру. В наборе три штуки, на выбор есть шесть цветов.