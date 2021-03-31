Выше голову: 3 ошибки, которые вредят осанке

Если их не исправить, можно заработать проблемы со здоровьем.

Сейчас, когда многие ведут сидячий образ жизни, проблема осанки стала особенно актуальна. Целый день в неудобном положении с напряжённой спиной не идёт на пользу здоровью. Ведь осанка влияет не только на внешность: если ничего не предпринимать, в перспективе это может привести к серьёзным проблемам. Рассказываем о наиболее распространённых ошибках, которые вредят осанке.

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Ошибка 1: удерживать осанку силой воли

Вы резко выпрямляетесь и решаете ходить так всегда. Но стоит только заняться другими делами, как всё возвращается обратно. Дело в том, что у нас есть два типа движений: сознательные, которые контролируются мозгом, и автоматические. Осанка как раз относится ко вторым, то есть контролировать её не получится.

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Ошибка 2: пытаться «накачать» осанку

Для здоровой осанки важно сначала научиться расслаблять мышцы и только потом переходить к их укреплению. Для этого подойдут упражнения с собственным весом, а также виды спорта, в которых задействованы разнообразные движения.

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Ошибка 3: считать, что осанка — это только мышцы

На самом деле осанка — это ещё и состояние ума. То, как человек держит себя, во многом зависит от его внутренних ощущений и самооценки. Если вы уверены в себе и не чувствуете стеснения, вам комфортно в собственном теле, держаться прямо будет значительно легче. Поэтому важно следить и за мышцами, и за мыслями.

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Как исправить осанку?

Осанку можно тренировать дома с помощью специальных тренажёров или подручных средств. Подойдёт даже обычная пластиковая бутылка с водой. Попытайтесь удержать на ней равновесие, когда занимаетесь другими делами (например, моете посуду или чистите зубы). Или попробуйте встать на одну ногу, во время разговора по телефону.

Враги красивой осанки. Три привычки, которые портят внешний вид Мы совершаем эти ошибки ежедневно, не догадываясь, как они влияют на спину.

Улучшить эргономику и снизить гиподинамию

Эти два очень сложных слова на самом деле знакомы каждому. Мы сидим за неудобным стулом, носим сумку на одном плече, наклоняем голову к телефону, когда отвечаем — всё это эргономика. А гиподинамия — это снижение двигательной активности. Правильно организуйте рабочее место и сократите количество часов, в которые вы сидите.

Фото: istockphoto.com

Расположите экран компьютера так, чтобы не приходилось постоянно смотреть вниз. Если работаете в смартфоне, поднимайте его выше.

Добавить разнообразия в движения

Нередко в залах люди накачивают одну группу мышц, что не очень хорошо для осанки. Попробуйте добавить в свою жизнь танцы, теннис, футбол — занятия, которые требуют разнообразных движений и быстрого переключения между ними. Привнести что-то новое можно и в привычные тренировки. Например, если вы бегаете по асфальту, перейдите на бег по пересечённой местности.

Подробнее о том, как исправить осанку, смотрите в видео на «Чемпионате».

Меньше беспокоиться о внешнем виде

Постарайтесь не переживать о том, как вы выглядите со стороны и какое впечатление производите на окружающих. Если думать об этом слишком много, то непременно начнёте двигаться более скованно и замкнуто и сильнее сутулиться.