Здоровый румянец? Когда стоит обращаться к врачу

Одно дело, если щёки краснеют на морозе, и совсем другое — если это происходит без видимой причины.

Многие считают морозный румянец признаком здоровья и хорошего самочувствия. Однако иногда покраснения на лице могут свидетельствовать о серьёзных проблемах со здоровьем. Как отличить нормальную реакцию организма от признака заболеваний, разбираемся вместе с дерматологом Марией Васильевой.

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Почему появляется здоровый румянец?

Кожа лица снабжается кровью и кислородом с помощью мелких кровеносных сосудов — капилляров. Они располагаются достаточно близко к поверхности кожи. На холоде капилляры начинают сужаться, а лицо бледнеет. Когда же человек заходит в тёплое помещение с мороза, сосуды вновь расширяются и придают коже тот самый здоровый румянец.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, лицо может покраснеть:

во время физических упражнений — за счёт активного теплообмена;

в душных помещениях — организм стремится поддерживать кислородный обмен в коже;

при употреблении алкогольных напитков, а также горячих и острых блюд.

Во всех этих случаях появление румянца говорит о нормальных физиологических процессах в коже. Они поддерживают необходимый тепло- и газообмен.

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Как отличить патологический румянец и что это значит?

Краснеющие щёки – далеко не всегда признак здоровья. В некоторых ситуациях такая реакция организма может говорить о скрытых проблемах. Среди причин нездорового румянца дерматолог выделяет следующие:

высокая температура тела — для охлаждения организма сосуды расширяются, тем самым увеличивая теплообмен;

инфекционные заболевания (например, скарлатина);

аллергические реакции;

эндокринные патологии — синдром Иценко-Кушинга (заболевание надпочечников), проблемы с

проблемы с щитовидной железой, например, гипотиреоз;

Фото: istockphoto.com

артериальная гипертензия, или гипертония – стойкое повышение артериального давления;

нарушение функций вегетативной нервной системы — стрессовое покраснение кожи;

системная красная волчанка;

розацеа — наиболее распространённое заболевание, при котором происходит стойкое расширение капиллярной сети.

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Здоровый румянец исчезает сам по себе после того, как человек попадает в благоприятные для кожи условия или прекращает физические нагрузки. Промежуток времени для каждого отличается, но в целом такое покраснение не держится долго. А патологический румянец не сходит вне зависимости от окружающих факторов и может оставаться довольно длительное время.