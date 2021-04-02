Здоровый румянец? Когда стоит обращаться к врачу

Многие считают морозный румянец признаком здоровья и хорошего самочувствия. Однако иногда покраснения на лице могут свидетельствовать о серьёзных проблемах со здоровьем. Как отличить нормальную реакцию организма от признака заболеваний, разбираемся вместе с дерматологом Марией Васильевой.
Кожа лица снабжается кровью и кислородом с помощью мелких кровеносных сосудов — капилляров. Они располагаются достаточно близко к поверхности кожи. На холоде капилляры начинают сужаться, а лицо бледнеет. Когда же человек заходит в тёплое помещение с мороза, сосуды вновь расширяются и придают коже тот самый здоровый румянец.
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Кроме того, лицо может покраснеть:
во время физических упражнений — за счёт активного теплообмена;
в душных помещениях — организм стремится поддерживать кислородный обмен в коже;
при употреблении алкогольных напитков, а также горячих и острых блюд.
Во всех этих случаях появление румянца говорит о нормальных физиологических процессах в коже. Они поддерживают необходимый тепло- и газообмен.
Здоровый румянец исчезает сам по себе после того, как человек попадает в благоприятные для кожи условия или прекращает физические нагрузки. Промежуток времени для каждого отличается, но в целом такое покраснение не держится долго. А патологический румянец не сходит вне зависимости от окружающих факторов и может оставаться довольно длительное время.