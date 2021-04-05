Тест: из какого спорта этот термин?

Не всё так очевидно, как кажется на первый взгляд. Кому и что «надевают на уши» и кто такой берейтор?

У кого-то есть любимые виды спорта, за которыми регулярно следишь, поддерживая любимую команду или атлета. Другие интересуются только главными событиями мирового спорта, например, Олимпийскими играми. А кто-то лишь изредка смотрит трансляции матчей и соревнований. Но все, так или иначе, сталкиваются со спортивными терминами.

В футбол с головой: как правильно выбрать бутсы? И можно ли обойтись обычными кроссовками, если и дальше планируешь играть на «коробке» во дворе.

Некоторые понятны и человеку, далёкому от спорта. О значении отдельных терминов догадаться не так уж легко, но возможно. Но есть и такие, с которыми приходится долго разбираться. Кто такой «берейтор» и в каком виде спорта он играет важную роль? Что и кому можно «надеть на уши»? И что делают «из-под юбки»?

Собрали необычные термины из разных видов спорта. Возможно, с некоторыми вы и вовсе столкнётесь впервые. Проверьте свои знания и пройдите тест!

Сколько терминов смогли угадать вы?