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Как сейчас выглядит актриса Мария Шумакова? Секреты похудения

Как похудела актриса Мария Шумакова?
Валентина Аношина
Как похудела актриса Мария Шумакова? 4 правила красивой фигуры
Звезде удалось сбросить 14 кг и успешно удержать новый вес.
Lifestyle / Тренды 0
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Все восхищаются девушками, которые начинают серьезно заниматься своим внешним видом и добиваются действительно хороших и заметных результатов. Актриса Мария Шумакова – один из примеров для подражания.

Нужно отметить, что за свою жизнь Мария совершила несколько преображений. Например, в 2013 году для съемок в сериале «Сладкая жизнь» девушка набрала 12 килограммов, а затем, после первого сезона она скинула 14. Сейчас актриса в превосходной форме и в своем «Инстаграме» делится тем, как она поддерживает её.

Бикрам-йога

Ещё её называют «горячая йога». Это комплекс упражнений, который выполняется в нагретом влажном помещении (температура порядка 38-40 градусов, влажность 40-50%). Название эта йога получила в честь своего создателя – Бикрама Чоудхури. Мария узнала о ней после съемок в «Сладкой жизни» и теперь активно занимается, судя по её социальным сетям.

Питание

Наверное самое сложное в наше время с бешеным ритмом жизни настроить и передерживаться правильного питания и чёткого расписания приёмов пиши.

В одном из постов актриса делится своими правилами:

  • Предпочитаю есть медленно, без разговоров и гаджета, концентрируясь на вкусе. Если времени на обед недостаточно, лучше побуду голодной.
  • Ем простые, но натуральные продукты. Насколько это возможно.
  • Заканчиваю приём пиши всегда немного голодной. Насыщение приходит немного позже.
  • Не жрать. Большинство людей переедает.
  • Готовлю себе каждый день на обед и завтрак простую пищу. Без соусов и скрытых сахаров.
  • Много зелени, обожаю шпинат.
  • Интервальное голодание: обычно 8-9 часов ем и 16 часов голодаю.

Этот список действительно впечатляет, становится понятно, что стройность – это не красивая сказка, а реальный труд.

Спорт

Помимо йоги, Мария занимается в зале с тренером и бегает каждое утро. «Три раза в неделю минимум тренируюсь», – говорит девушка. Также она признается, что залогом успеха является истинное наслаждение от самого процесса. А кроме хорошего физического состояния ты получаешь уверенность в себе и ясность ума.

Вода

Ну и конечно, главный спутник организма в похудении – вода. Мария раз в неделю делает день только на воде.
А кроме того, обманывает чувство голода с помощью пары стаканов жидкости.

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