Как похудела актриса Мария Шумакова? 4 правила красивой фигуры

Все восхищаются девушками, которые начинают серьезно заниматься своим внешним видом и добиваются действительно хороших и заметных результатов. Актриса Мария Шумакова – один из примеров для подражания.

Нужно отметить, что за свою жизнь Мария совершила несколько преображений. Например, в 2013 году для съемок в сериале «Сладкая жизнь» девушка набрала 12 килограммов, а затем, после первого сезона она скинула 14. Сейчас актриса в превосходной форме и в своем «Инстаграме» делится тем, как она поддерживает её.

Бикрам-йога

Ещё её называют «горячая йога». Это комплекс упражнений, который выполняется в нагретом влажном помещении (температура порядка 38-40 градусов, влажность 40-50%). Название эта йога получила в честь своего создателя – Бикрама Чоудхури. Мария узнала о ней после съемок в «Сладкой жизни» и теперь активно занимается, судя по её социальным сетям.

Питание

Наверное самое сложное в наше время с бешеным ритмом жизни настроить и передерживаться правильного питания и чёткого расписания приёмов пиши.



В одном из постов актриса делится своими правилами:

Предпочитаю есть медленно, без разговоров и гаджета, концентрируясь на вкусе. Если времени на обед недостаточно, лучше побуду голодной.

Ем простые, но натуральные продукты. Насколько это возможно.

Заканчиваю приём пиши всегда немного голодной. Насыщение приходит немного позже.

Не жрать. Большинство людей переедает.

Готовлю себе каждый день на обед и завтрак простую пищу. Без соусов и скрытых сахаров.

Много зелени, обожаю шпинат.

Интервальное голодание: обычно 8-9 часов ем и 16 часов голодаю.

Этот список действительно впечатляет, становится понятно, что стройность – это не красивая сказка, а реальный труд.

Спорт

Помимо йоги, Мария занимается в зале с тренером и бегает каждое утро. «Три раза в неделю минимум тренируюсь», – говорит девушка. Также она признается, что залогом успеха является истинное наслаждение от самого процесса. А кроме хорошего физического состояния ты получаешь уверенность в себе и ясность ума.

Вода

Ну и конечно, главный спутник организма в похудении – вода. Мария раз в неделю делает день только на воде.

А кроме того, обманывает чувство голода с помощью пары стаканов жидкости.