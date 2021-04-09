Правила сушки: как мужчинам добиться чёткого рельефа

Недостаточно только накачать мышцы. Чтобы выглядеть, как «с картинки», придётся приложить дополнительные усилия.

Наступила весна, и многие начинают готовиться к лету и приводить себя в форму. Чтобы сбросить накопившиеся за зиму лишние килограммы, вернуть тонус и выглядеть, как «с картинки», кому-то хватает и обычных пробежек. Однако некоторые подходят к этому серьёзнее. Например, многие мужчины хотят добиться рельефных мышц, а в таком случае не обойтись без сушки. Вместе с тренером World Class Александром Карповым разбираемся, как правильно сушиться без вреда для здоровья.

Какие процедуры могут помочь мышцам в росте и расслаблении? Если чувствуете, что своими силами в зале уже не справляетесь.

Что такое сушка?

Сушка — это особый режим питания и тренировок, цель которого — снижение процента жировой ткани в организме. В результате можно получить красивые и рельефные мышцы. Однако путать сушку с похудением не стоит.

Фото: istockphoto.com

Но прежде необходимо набрать мышечную массу. В этом процессе основной принцип — положительная разница калорий. Тогда как сушка, напротив, требует дефицита. Что касается тренировочного процесса, его можно оставить без изменений.

Перед этапом жиросжигания нужно рассчитать дневной калораж с учётом целей. Также стоит подготовиться морально, поскольку сушка, как правило, даётся тяжелее, чем набор массы.

Что нужно знать о сушке?

Начинать стоит с изменения питания. Нужно рассчитать суточную калорийность и определить сбалансированное соотношение белков, жиров и углеводов. В большинстве случаев меняется и сам тренировочный процесс, например, увеличивается количество кардиотренировки или сокращается количество силовых.

Фото: istockphoto.com

Александр: Тем, у кого нет соответствующего опыта, знаний анатомии, теории и методики тренировок, я рекомендую всегда заниматься под присмотром специалиста. Если есть такая возможность. На этапе сушки наличие эксперта будет дополнительным мотивационным и сдерживающим фактором, поскольку сам процесс достаточно тяжёлый с психологической точки зрения.

Если говорить о лучшем времени для старта, начало сушки зависит исключительно от ваших целей. Ведь соревнования или отпуск могут быть и не привязаны ко времени года. Но зачастую многие решают подсушиться именно весной или летом, ведь для большинства это время пляжного отдыха и более открытой одежды.

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Как правильно расчитывать дефицит калорий для сушки?

Чтобы рассчитать количество калорий для жиросжигания, сначала необходимо определить уровень основного обмена.

Для этого можно воспользоваться формулой Харриса-Бенедикта:

66,5 + (13,75 × вес в кг) + (5,003 × рост в см) — (6,775 × возраст в годах) — для мужчин.

Фото: istockphoto.com

Далее прибавляем к этому примерно 20% — это расходная часть, которую вы тратите в течение дня. Во время сушки нужно тратить на 10% больше, чем получилось в сумме.

Основу рациона должны составлять преимущественно продукты с большим содержанием белка, сложные углеводы и клетчатка.

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Как долго можно сушиться и нужно ли делать перерывы?

Если цель сушки — конкретная форма, то сушиться стоит до её достижения. При этом важно наблюдать за реакцией организма. В случае проблем со здоровьем или нарушений следует обратиться к врачу.

Если же сушка — это один из этапов периодизации тренировочного процесса, обычно она длится 6-8 недель 1-2 раза в год.