Правила сушки: как мужчинам добиться чёткого рельефа

Наступила весна, и многие начинают готовиться к лету и приводить себя в форму. Чтобы сбросить накопившиеся за зиму лишние килограммы, вернуть тонус и выглядеть, как «с картинки», кому-то хватает и обычных пробежек. Однако некоторые подходят к этому серьёзнее. Например, многие мужчины хотят добиться рельефных мышц, а в таком случае не обойтись без сушки. Вместе с тренером World Class Александром Карповым разбираемся, как правильно сушиться без вреда для здоровья.
Сушка — это особый режим питания и тренировок, цель которого — снижение процента жировой ткани в организме. В результате можно получить красивые и рельефные мышцы. Однако путать сушку с похудением не стоит.
Фото: istockphoto.com
Но прежде необходимо набрать мышечную массу. В этом процессе основной принцип — положительная разница калорий. Тогда как сушка, напротив, требует дефицита. Что касается тренировочного процесса, его можно оставить без изменений.
Перед этапом жиросжигания нужно рассчитать дневной калораж с учётом целей. Также стоит подготовиться морально, поскольку сушка, как правило, даётся тяжелее, чем набор массы.
Что нужно знать о сушке?
Начинать стоит с изменения питания. Нужно рассчитать суточную калорийность и определить сбалансированное соотношение белков, жиров и углеводов. В большинстве случаев меняется и сам тренировочный процесс, например, увеличивается количество кардиотренировки или сокращается количество силовых.
Фото: istockphoto.com
Александр: Тем, у кого нет соответствующего опыта, знаний анатомии, теории и методики тренировок, я рекомендую всегда заниматься под присмотром специалиста. Если есть такая возможность. На этапе сушки наличие эксперта будет дополнительным мотивационным и сдерживающим фактором, поскольку сам процесс достаточно тяжёлый с психологической точки зрения.
Если говорить о лучшем времени для старта, начало сушки зависит исключительно от ваших целей. Ведь соревнования или отпуск могут быть и не привязаны ко времени года. Но зачастую многие решают подсушиться именно весной или летом, ведь для большинства это время пляжного отдыха и более открытой одежды.