Сварить, пожарить или съесть сырыми: как правильно готовить овощи

Термическая обработка овощей может существенно влиять на их свойства. Но плохо ли это? В каком виде они наиболее полезны? Стоит ли их варить, жарить или есть сырыми? Разбираемся вместе с экспертом по здоровому питанию Анной Глумовой.
Овощи и зелень необходимы в рационе по трём осноным причинам:
они богаты витаминами и минералами;
содержат ферменты;
считаются лучшим источником клетчатки.
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Часть витаминов утрачивается при нагревании, а часть сохраняется. В то же время термическая обработка разрушает клеточные оболочки продуктов, высвобождая витамины и минералы, недоступные в сыром виде. А вот ферменты при нагревании распадаются полностью. Поэтому идеальный рацион — это, в первую очередь, сбалансированный: овощи и зелень должны занимать примерно половину тарелки и быть представлены как в сыром, так и в приготовленном виде.
Больше прочих влиянию высоких температур подвержены водорастворимые витамины, в частности витамин С. Лидер по содержанию витамина С — это томат: в 100 г чуть меньше трети от суточной нормы. Однако помидоры, как правило, едят в сыром виде, поэтому волноваться не о чем.
Что касается зелени, это один из самых полезных продуктов, если говорить о содержании витаминов и минералов. Однако у неё и наиболее плотные клеточные оболочки, расщепить которые организм практически не в состоянии. Как же получить всю пользу зелени в полном объёме? Здесь и поможет термическая обработка: не обязательно варить зелень, достаточно бросить её на минутку на разогретую сковороду. Известный пример — припущенный на сливочном масле шпинат.
Фото: istockphoto.com
Ещё один способ извлечь из зелени витамины и минералы — перемолоть её в блендере. Известный соус песто (измельчённая зелень с орехами и оливковым маслом) позволяет усвоить все полезные вещества, в том числе и благодаря сочетанию с жирами. Поскольку жирорастворимые витамины усваиваются, когда их употребляют вместе с жирной пищей, например, орехами и маслом. Также в качестве заправки для салатов можно использовать растительное масло с измельчённой в блендере зеленью.
Однако некоторые овощи, такие как свекла, в сыром виде достаточно агрессивно воздействуют на желудочно-кишечный тракт. Их рекомендуют отваривать или запекать.
Фото: istockphoto.com
Чтобы сохранить полезные свойства овощей при приготовлении, не стоит нагревать их выше 100 градусов. Выбирайте тушение, запекание или приготовление на пару. Сократите время термообработки и старайтесь готовить на один раз: каждое следующее разогревание уменьшает количество витаминов.