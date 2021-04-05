Всегда в тонусе: как сохранить упругость кожи

По состоянию кожи можно многое сказать о здоровье человека. А уход за ней требует не менее серьёзного подхода, чем план тренировок или питания. С возрастом она начинает терять тонус и эластичность, становится слабее и кажется менее плотной. Как правильно поддерживать её и предотвратить негативные изменения, рассказывает дерматолог Мария Васильева.
Упругость и эластичность кожи зависит от таких белков, как коллаген и эластин. Они синтезируются специальными клетками-фибробластами. С возрастом они начинают работать медленнее, и кожа уже не способна производить достаточное количество белков, необходимых для поддержания молодости и тонуса. Особенно если вы много времени проводите на солнце и не используете средства с SPF.
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Почему нужно защищать кожу от солнечных лучей?
Во время воздействия солнечных лучей в коже разрушаются коллагеновые (в большей степени) и эластиновые волокна. Фибробласты начинают усиленно работать, чтобы ликвидировать последствия. Со временем они «изнашиваются», поэтому очень важно в первую очередь защищать кожу от воздействия солнечных лучей, а уже во вторую — от потери влаги.
На что стоит обращать внимание и помогают ли кремы?
Особое внимание следует уделять питьевому режиму и гиалуроновой кислоте.
Гиалуроновая кислота считается одним из основных компонентов внеклеточного матрикса (соединительных тканей), способна притягивать и удерживать воду, тем самым обеспечивая упругость кожи. Также кислота препятствует испарению влаги на поверхности и защищает от агрессивных факторов окружающей среды.
Фото: istockphoto.com
Гиалуроновая кислота входит в состав многих кремов, сывороток, а также может поступать в организм через инъекциии и препараты, обогащённые витаминами.
Однако рассчитывать исключительно на кремы и другие косметические средства не стоит. Как самостоятельный продукт они не дадут ожидаемого эффекта. В случае с кожей необходима комплексная работа: домашний уход, приём специальных витаминных препаратов, профессиональные косметические процедуры.