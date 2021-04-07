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Что такое джампинг: можно ли похудеть, прыгая на батутах?

Что такое джампинг и насколько он эффективен?
Станислав Вахрушев Дина Чихирева
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Выше головы: как похудеть, прыгая на батуте
Джампинг становится всё популярнее, но так ли он эффективен?
Lifestyle / Фитнес 0
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Кто бы мог подумать, что детская забава станет разновидностью фитнеса и эффективной кардиотренировкой. Если вы устали от бега на дорожке и велотренажера, попробуйте джампинг. Сейчас он становится всё более популярным — даже появляются фитнес-залы, которые специализируются именно на этом типе тренировок.

Что такое джампинг, чем он полезен и есть ли у него противопоказания, разбираемся вместе с тренером World Class Станиславом Вахрушевым.

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Что такое джампинг?

Джампинг — это кардиотренировка на специальных шестиугольных батутах. Один из главных плюсов таких занятий заключается в низком риске травм, в частности повреждений суставов или поясницы. Это происходит за счёт особой конструкции батута, имитирующего поверхность воды. Однако это далеко не единственное преимущество таких тренировок.

Фото: istockphoto.com

В чём польза джампинга?

Джампинг может стать неплохой альтернативой привычным кардиотренировкам и разнообразить рутину. Кроме того, он:

  • укрепляет стабилизаторы кора (совокупность мышечных групп, обеспечивающих стабилизацию таза, позвоночника и плеч);
  • способствует укреплению мышц нижних конечностей;
  • улучшает координацию (баланс, равновесие, ловкость);
  • увеличивает скорость сжигания подкожного жира;
  • стабилизирует работу функциональных систем организма (сердце, лёгкие);
  • снимает нервное напряжение.
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Как сделать джампинг эффективнее?

Для большей эффективности джампинг следует чередовать с другими видами нагрузки. Главное — понимать, что конкретно для вас в приоритете, считает эксперт. Если ваша цель — развить силу, прыжковый комплекс можно выполнять не чаще 1-2 раз в неделю, чтобы разнообразить силовые тренировки. Если же вы хотите развивать ловкость и выносливость, их можно тренировать с помощью батутов 3-4 раза в неделю.

Фото: istockphoto.com

Кому не стоит заниматься джампингом?

Во время прыжков особенно интенсивно работает сердце. Поэтому людям с патологией сердечно-сосудистой системы противопоказано заниматься джампингом. Также не рекомендуется выполнять такие упражнения, если у вас есть глаукома, острые воспаления, нервные расстройства, инфекционные болезни, нарушения функций опорно-двигательного аппарата в период обострения.

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Добиться желаемой фигуры можно и без дополнительных утяжелителей и тренажёров. Всё дело в технике выполнения.

В целом, прежде чем преступать к любым тренировкам, стоит проконсультироваться с врачом и убедиться, что занятия принесут лишь пользу.

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