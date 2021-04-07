Выше головы: как похудеть, прыгая на батуте

Кто бы мог подумать, что детская забава станет разновидностью фитнеса и эффективной кардиотренировкой. Если вы устали от бега на дорожке и велотренажера, попробуйте джампинг. Сейчас он становится всё более популярным — даже появляются фитнес-залы, которые специализируются именно на этом типе тренировок.
Что такое джампинг, чем он полезен и есть ли у него противопоказания, разбираемся вместе с тренером World Class Станиславом Вахрушевым.
Джампинг — это кардиотренировка на специальных шестиугольных батутах. Один из главных плюсов таких занятий заключается в низком риске травм, в частности повреждений суставов или поясницы. Это происходит за счёт особой конструкции батута, имитирующего поверхность воды. Однако это далеко не единственное преимущество таких тренировок.
Фото: istockphoto.com
В чём польза джампинга?
Джампинг может стать неплохой альтернативой привычным кардиотренировкам и разнообразить рутину. Кроме того, он:
Для большей эффективности джампинг следует чередовать с другими видами нагрузки. Главное — понимать, что конкретно для вас в приоритете, считает эксперт. Если ваша цель — развить силу, прыжковый комплекс можно выполнять не чаще 1-2 раз в неделю, чтобы разнообразить силовые тренировки. Если же вы хотите развивать ловкость и выносливость, их можно тренировать с помощью батутов 3-4 раза в неделю.
Фото: istockphoto.com
Кому не стоит заниматься джампингом?
Во время прыжков особенно интенсивно работает сердце. Поэтому людям с патологией сердечно-сосудистой системы противопоказано заниматься джампингом. Также не рекомендуется выполнять такие упражнения, если у вас есть глаукома, острые воспаления, нервные расстройства, инфекционные болезни, нарушения функций опорно-двигательного аппарата в период обострения.