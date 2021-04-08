Какие продукты стимулируют выработку коллагена?

Без него не обойтись тем, кто мечтает о красивой коже.

Коллаген — это белок, который замедляет процессы старения, уменьшает и разглаживает морщины. Также он отвечает за процессы похудения и пищеварения, за уровень выносливости и качество сна. Белок необходим организму в качестве «строительного материала» и обеспечивает красоту и здоровье зубов, костей, ногтей, волос и кожи.

Коллаген можно получить, принимая соответствующие препараты, а также включая в рацион определённые продукты. Разобраться в этом вопросе поможет нутрициолог Анна Глумова.

Сияет изнутри: что не стоит есть, чтобы не испортить кожу? Даже безобидные, на первый взгляд, продукты могут стать причиной неприятных сюрпризов.

Почему организм стареет?

Ткани человеческого организма на 20% состоят из клеток и на 80% — из внеклеточного матрикса. А его основная структура — это как раз коллагеновые волокна. Старение внеклеточного матрикса считается основной причиной старения организма в целом: изнашиваются суставы, стачиваются зубы и т.д. Морщины – лишь внешнее проявление всего процесса. А старение тесно связано со снижением выработки коллагена.

Фото: istockphoto.com

Как получить коллаген?

Коллаген можно «добыть» из костного бульона и холодца. Подойдут говяжий, куриный и индюшачий. Кроме того, этот белок получают в виде БАДов (биологически активных добавок). А для его выработки в организме необходим кремний. Он способствует:

построению волокон внеклеточного матрикса;

улучшению состояния кожи, ногтей и волос;

естественному синтезу коллагена и эластина;

поддержанию молодости тканей.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, чтобы поддерживать достаточный уровень коллагена в организме, можно ввести в рацион желатин. Это расщеплённая форма коллагена, она хорошо усваивается в комплексе с витамином С. Также отличной здоровой привычкой может стать употребление минеральной воды — обращайте внимание на ту, которая богата кремнием.

Редакция пробует: есть ли смысл в доставке здорового питания? Перекусы на бегу уже надоели, решили протестировать готовый полезный рацион.

Важно не только следить за поступлением коллагена с пищей и его синтезом в организме, но и минимизировать факторы его распада. К ним относятся: