5 малоизвестных брендов кроссовок, на которые стоит обратить внимание

Сегодня в любой сфере есть несколько наиболее популярных брендов-гигантов. Если говорить о спортивной одежде и обуви, это Nike, Puma, Adidas, Reebok и т.д. Они массово производят кроссовки и известны по всему миру. Среди них незаметными остаются маленькие компании, которые производят качественную и стильную обувь. Собрали несколько малоизвестных, но достойных брендов — в их кроссовках вы точно не будете отставать от трендов.

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KangaROOS

История этой марки началась в 1970-х годах в Америке, когда один из самых доступных видов спорта — бег трусцой — вошёл в моду. Один архитектор любил бегать в парке по утрам и придумал кармашек на обуви, в который во время тренировки можно было бы спрятать ключи. Модель запустили в производство, и уже в первый месяц было продано более полумиллиона пар!

Сейчас бренд KangaROOS популярен скорее в Европе, чем у себя на родине. Он выпускает лимитированные коллаборации с европейскими магазинами и создаёт неплохие повседневные модели.

Filling Pieces

Filling Pieces был основан недавно, в 2009 году. Создатель – Гийом Филберт из Амстердама. Говоря о качестве, стоит отметить, что кроссовки изготавливаются исключительно вручную. Для моделей используют высококачественную кожу, замшу и нубук, а рекомендованная цена на все пары начинается от $199 (~ 15,4 тыс. рублей).

Постепенно бренд набирает всё большую популярность. В 2020 году даже гигант Puma выпустил с ним совместные кроссовки на базе Blaze Of Glory.

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ARKK Copenhagen

Этот необычный бренд родом из Дании и появился не так давно. В его коллекциях в основном представлены низкие минималистичные модели из высококачественных материалов. Если переводить цену на рубли, в среднем она варьируется в пределах 6-11 тыс. рублей.

Casbia

Бренд под названием Casbia отличается премиальным футуризмом. В нём представлены множество различных моделей — все выполнены из качественных и дорогостоящих материалов. Поэтому и цена на них соответствующая — от 200 евро и выше (~ 18,3 тыс. рублей).

Кстати, недавно ещё один бренд спортивной одежды Champion вместе с Casbia представили совместную модель AWOL Atlanta, которые пришлись по вкусу многим любителям кэжуала.

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Premiata

Родом бренд Premiata из Италии, причём ему уже более 100 лет. В прошлом веке он был известен своими классическими моделями и первым создал оксфорды без шнурков. Однако всё изменилось в 1990-х, когда Premiata начали делать кроссовки. Сочетая спортивный стиль и премиальное качество, итальянский бренд создал такие модели как Mick, Lucy, Eric и другие.

Купить их в России несложно — они представлены во многих премиум-магазинах, но цена будет немаленькой.