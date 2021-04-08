5 малоизвестных брендов кроссовок, на которые стоит обратить внимание

Сегодня в любой сфере есть несколько наиболее популярных брендов-гигантов. Если говорить о спортивной одежде и обуви, это Nike, Puma, Adidas, Reebok и т.д. Они массово производят кроссовки и известны по всему миру. Среди них незаметными остаются маленькие компании, которые производят качественную и стильную обувь. Собрали несколько малоизвестных, но достойных брендов — в их кроссовках вы точно не будете отставать от трендов.
KangaROOS
История этой марки началась в 1970-х годах в Америке, когда один из самых доступных видов спорта — бег трусцой — вошёл в моду. Один архитектор любил бегать в парке по утрам и придумал кармашек на обуви, в который во время тренировки можно было бы спрятать ключи. Модель запустили в производство, и уже в первый месяц было продано более полумиллиона пар!
Сейчас бренд KangaROOS популярен скорее в Европе, чем у себя на родине. Он выпускает лимитированные коллаборации с европейскими магазинами и создаёт неплохие повседневные модели.
Filling Pieces
Filling Pieces был основан недавно, в 2009 году. Создатель – Гийом Филберт из Амстердама. Говоря о качестве, стоит отметить, что кроссовки изготавливаются исключительно вручную. Для моделей используют высококачественную кожу, замшу и нубук, а рекомендованная цена на все пары начинается от $199 (~ 15,4 тыс. рублей).
Постепенно бренд набирает всё большую популярность. В 2020 году даже гигант Puma выпустил с ним совместные кроссовки на базе Blaze Of Glory.
ARKK Copenhagen
Этот необычный бренд родом из Дании и появился не так давно. В его коллекциях в основном представлены низкие минималистичные модели из высококачественных материалов. Если переводить цену на рубли, в среднем она варьируется в пределах 6-11 тыс. рублей.
Casbia
Бренд под названием Casbia отличается премиальным футуризмом. В нём представлены множество различных моделей — все выполнены из качественных и дорогостоящих материалов. Поэтому и цена на них соответствующая — от 200 евро и выше (~ 18,3 тыс. рублей).
Кстати, недавно ещё один бренд спортивной одежды Champion вместе с Casbia представили совместную модель AWOL Atlanta, которые пришлись по вкусу многим любителям кэжуала.
Premiata
Родом бренд Premiata из Италии, причём ему уже более 100 лет. В прошлом веке он был известен своими классическими моделями и первым создал оксфорды без шнурков. Однако всё изменилось в 1990-х, когда Premiata начали делать кроссовки. Сочетая спортивный стиль и премиальное качество, итальянский бренд создал такие модели как Mick, Lucy, Eric и другие.
Купить их в России несложно — они представлены во многих премиум-магазинах, но цена будет немаленькой.