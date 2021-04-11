Три главных принципа: как девушке удалось похудеть на 100 кг

На пути к цели Меган Штаб не остановили даже карантин и закрытие фитнес-залов.

Нашу героиню зовут Меган Штаб, ей 29 лет. Она живёт в городе Брик, штат Нью-Джерси, и работает представителем по развитию бизнеса в компании-разработчике программного обеспечения. Она пробовала Weight Watchers (движение, объединяющее тех, кто стремится похудеть), затем следовала интуитивному питанию и придерживалась регулярных тренировок, чтобы избавиться от лишних килограммов.

Девушка признавалась, что во время походов с друзьями по магазинам единственное, что её привлекало, были украшения и сумочки, потому что в другом отделе не было её размеров. Рассказываем, как Меган удалось похудеть и что ей в этом помогло.

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Непростое детство

Меган всю свою жизнь боролась с лишним весом. Возможно, одной из причин стало нелёгкое детство. Её родители развелись, когда девочка была совсем маленькой — она осталась с мамой. Ей часто приходилось работать по ночам, поэтому нередко Меган оставалась одна и следить за ней было некому. В начальной школе она часто ела вредную еду — сэндвичи с арахисовым маслом и желе, разные батончики, пирожные —и запивала всё это шоколадным молоком. А когда другие дети уходили гулять и играть, она сидела дома и смотрела телевизор.

В средней и старшей школе Меган начала задумываться о том, что стоит худеть. Но тогда её похудение вряд ли можно было назвать здоровым: от лишних килограммов девушка пыталась избавиться с помощью таблеток, которые прятала от матери. Питалась она замороженной едой, которую мама готовила заранее, а после лишь перекусывала.

Меган вспоминает, как однажды во время похода по магазинам с друзьями она не смогла примерить одежду, так как её размеров не было. Единственное, что она могла посмотреть, — это украшения и сумочки.

К 19 годам вес Штаб достиг 200 кг. После того похода по магазинам она поклялась себе, что изменится. Но уже к 20 годам её вес колебался от 260 до 290 кг. Во сне ей было тяжело дышать, и к тому же повысился уровень холестерина. Уже в 25 лет молодой девушке приходилось использовать дыхательные аппараты.

Своего максимального веса в 315 кг Меган достигла к началу 2018 года, когда ей было 26 лет.

Судьбоносная поездка в Диснейленд

Поездка в Диснейленд изменила Меган. В ноябре 2018 года она отправилась отдыхать в Париж и посетила знаменитый парк развлечений. Тогда ей только исполнилось 27 лет, и во время прогулок она достаточно часто останавливалась, чтобы отдышаться. В целом в путешествии вес доставлял девушке немало неудобств. Поэтому она пообещала себе, что, как только приедет домой, начнёт менять себя и свою жизнь.

Поразмыслив, Меган решила присоединиться к группе WW (Weight Watchers). Программа тогда набирала популярность, и девушка видела много вдохновляющих историй похудения. Впервые в жизни она искренне поверила в свои силы: если кто-то смог справиться с лишним весом, сможет и она.

Меган перешла на интуитивное питание и начала учиться вести здоровый образ жизни. Такой подход к питанию предполагает, что вы едите, только когда действительно голодны. Важно прислушиваться к сигналам организма и доверять своему телу.

Через два месяца после начала программы WW Меган решила пойти на бесплатное занятие в местном фитнес-клубе. Она сильно переживала и хотела отменить планы в последний момент, но всё же решилась. Такая храбрость и решительность была удивительна для самой девушки. Она почувствовала прилив сил и мотивации: после первой же тренировки купила абонемент и начала ходить в зал дважды в неделю.

Через два месяца Меган пробежала свои первые 5 км и поняла, что может сделать всё, что захочет, если приложит достаточно усилий. Девушка начала заниматься спортом 4-5 раз в неделю, но вскоре все фитнес-центры закрылись из-за пандемии коронавируса.

Меган не отчаялась и устроила спортзал прямо в подвале своего дома: он стал её маленьким убежищем. Девушка нашла практичное недорогое оборудование в интернет-магазинах. Для тренировок она черпала идеи из «Инстаграма» и YouTube, а также использовала специальные фитнес-приложения.

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Когда карантинные ограничения сняли, Меган не вернулась в фитнес-клуб, но продолжила регулярно тренироваться дома.

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Три главных принципа похудения Меган Штаб

По словам девушки, эти три изменения больше всего повлияли на её прогресс.

Во-первых, Меган отказалась от принципа «всё или ничего». Раньше, если она срывалась, то просто обещала себе попробовать снова в понедельник. И так — раз за разом. В конце концов Штаб поняла, что никто не может быть идеальным всё время. А после срыва от возвращения на правильный путь её отделяет всего один приём пищи — и это некритично.

Во-вторых, Меган приняла тот факт, что мотивация и желание заниматься будут у неё не всегда. Раньше она использовала лень как оправдание бездействию. Но ведь никто не может быть продуктивным и эмоционально заряженным 24 часа семь дней в неделю. И на самом деле, дело не столько в мотивации, сколько в преданности делу.

В-третьих, девушка начала получать удовольствие от еды, которую ест. Она поняла: чтобы закрепить полученный результат, нужно есть то, что ей действительно нравится. Ведь на одной моркови и гречке не долго не продержишься. В прошлом именно из-за однообразия рациона Штаб всегда возвращалась к старым привычкам: курице гриль, картошке фри и сладкой газировке. Спросите себя: «Могу ли я питаться так всю оставшуюся жизнь?». Если ответ отрицательный, стоит пересмотреть свои привычки.

Сейчас Меган продолжает идти по пути здорового образа жизни. Однако похудеть ещё больше не стремится — девушка просто хочет быть здоровой и не переставать совершенствоваться.

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Часто говорят: «Это будет нелегко, но оно того стоит». И как бы банально это ни звучало, так и есть. Избавиться от вредных привычек и перейти к полезным, как правило, совсем нелегко. Но результат точно не разочарует — стоит лишь начать!