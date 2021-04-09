Что произойдёт с организмом, если каждый день есть нут

Нут — это бобы, которые напоминают крупный горошек и чем-то похожи на фундук. Этот растительный продукт — настоящая находка для тех, кто не употребляет мясо, ведь в нём содержится протеин, который так необходим человеку для построения мышечной ткани.
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О полезных свойствах нута можно говорить бесконечно: он богат кремнием, магнием, кальцием, калием, фосфором, марганцем и железом. В нём также немало жирных кислот омега-3 и омега-6 и витаминов, нужных для нормального функционирования организма.
Но всем ли можно есть нут? И существуют ли у него противопоказания? Подробнее разобраться в этом вопросе поможет нутрициолог и эксперт по здоровому питанию Анна Берсенева.
Что готовят из нута?
Пожалуй, наиболее распространённые блюда из нута — это фалафель и хумус, популярные в израильской кухне. Как и все бобовые продукты, они – прекрасные источники растительного белка: в них содержится практически полный список незаменимых аминокислот.
Фото: istockphoto.com
На вегетарианском и веганском питании чрезвычайно важно следить за количеством протеина в рационе. Ведь при дефиците белка нарушаются важнейшие функции организма, как следствие, запускается ускоренное старение, и нарушается метаболизм.
Хоть нут достаточно полезен, употреблять хумус и фалафель нутрициолог рекомендует в первой половине дня, так как они довольно долго перевариваются.
Есть ли у нута противопоказания?
При стольких достоинствах нута есть его можно далеко не всем. Эти бобовые противопоказаны при повышенном газообразовании (метеоризме), при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени и поджелудочной железы, а также при панкреатите и синдроме раздражённого кишечника.
Противопоказания эти связаны с тем, что нут, как и все бобовые, способствует повышенному газообразованию. Поэтому он может усилить и усугубить болезни, связанные с ЖКТ.
Как приготовить домашний хумус?
Вам понадобятся:
- нут в сухом виде — 250 г;
- тахини (паста из кунжута) — 1,5 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- молотая зира — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- половина зубчика чеснока;
- сода — 1 ч. л.
Для хумуса нужен мелкий сорт нута. Его следует замочить в большом количестве воды, добавить 0,5 ч. л. соды и оставить на ночь (или хотя бы на 8 часов). Нут впитает жидкость и увеличится примерно в два раза.
Подготовленный нут промыть под проточной водой. И варить в кастрюле примерно час с добавлением ещё 0,5 ч. л. соды. Проверить готовность бобовых несложно — горошины должны легко раздавливаться пальцами.
Затем взять дуршлаг и слить воду, тщательно промыть нут. Отмерить 500 г, добавить тахини, лимонный сок, соль, зиру, половинку зубчика чеснока — всё вместе взбить в блендере. Понемногу вливать воду. Важный момент: должна быть очень холодной, это придаст хумусу кремовую текстуру. Взбивать до тех пор, пока смесь не превратится в пюре.
Выложить получившийся хумус на блюдо, сверху посыпать молотой паприкой. Подавать можно со свежими овощами или в качестве дополнения к основному блюду.