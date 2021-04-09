Приготовить знаменитый хумус можно и дома, но некоторым стоит воздержаться от этого блюда.

Что произойдёт с организмом, если каждый день есть нут

Нут — это бобы, которые напоминают крупный горошек и чем-то похожи на фундук. Этот растительный продукт — настоящая находка для тех, кто не употребляет мясо, ведь в нём содержится протеин, который так необходим человеку для построения мышечной ткани.

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О полезных свойствах нута можно говорить бесконечно: он богат кремнием, магнием, кальцием, калием, фосфором, марганцем и железом. В нём также немало жирных кислот омега-3 и омега-6 и витаминов, нужных для нормального функционирования организма.

Но всем ли можно есть нут? И существуют ли у него противопоказания? Подробнее разобраться в этом вопросе поможет нутрициолог и эксперт по здоровому питанию Анна Берсенева.

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Что готовят из нута?

Пожалуй, наиболее распространённые блюда из нута — это фалафель и хумус, популярные в израильской кухне. Как и все бобовые продукты, они – прекрасные источники растительного белка: в них содержится практически полный список незаменимых аминокислот.

Фото: istockphoto.com

На вегетарианском и веганском питании чрезвычайно важно следить за количеством протеина в рационе. Ведь при дефиците белка нарушаются важнейшие функции организма, как следствие, запускается ускоренное старение, и нарушается метаболизм.

Хоть нут достаточно полезен, употреблять хумус и фалафель нутрициолог рекомендует в первой половине дня, так как они довольно долго перевариваются.

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Есть ли у нута противопоказания?

При стольких достоинствах нута есть его можно далеко не всем. Эти бобовые противопоказаны при повышенном газообразовании (метеоризме), при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени и поджелудочной железы, а также при панкреатите и синдроме раздражённого кишечника.

Противопоказания эти связаны с тем, что нут, как и все бобовые, способствует повышенному газообразованию. Поэтому он может усилить и усугубить болезни, связанные с ЖКТ.

Как приготовить домашний хумус?

Вам понадобятся:

нут в сухом виде — 250 г;

тахини (паста из кунжута) — 1,5 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

молотая зира — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

половина зубчика чеснока;

сода — 1 ч. л.

Для хумуса нужен мелкий сорт нута. Его следует замочить в большом количестве воды, добавить 0,5 ч. л. соды и оставить на ночь (или хотя бы на 8 часов). Нут впитает жидкость и увеличится примерно в два раза.

Подготовленный нут промыть под проточной водой. И варить в кастрюле примерно час с добавлением ещё 0,5 ч. л. соды. Проверить готовность бобовых несложно — горошины должны легко раздавливаться пальцами.

Затем взять дуршлаг и слить воду, тщательно промыть нут. Отмерить 500 г, добавить тахини, лимонный сок, соль, зиру, половинку зубчика чеснока — всё вместе взбить в блендере. Понемногу вливать воду. Важный момент: должна быть очень холодной, это придаст хумусу кремовую текстуру. Взбивать до тех пор, пока смесь не превратится в пюре.

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Выложить получившийся хумус на блюдо, сверху посыпать молотой паприкой. Подавать можно со свежими овощами или в качестве дополнения к основному блюду.