Некоторые считают, что в таком случае нельзя заниматься спортом.

Как выяснить степень плоскостопия и что она означает?

Чувствуете постоянный дискомфорт в ногах, вся обувь кажется неудобной, а стопы устают даже после прогулки? Всё это может быть признаками плоскостопия, весьма неприятного заболевания. С чем оно связано и можно ли с ним заниматься спортом, разбираемся вместе с врачом-ортопедом, специалистом по ЛФК и спортивной медицине СМЦ (семейного медицинского центра) Ольгой Сивачёвой.

Выше голову: 3 ошибки, которые вредят осанке Если их не исправить, можно заработать проблемы со здоровьем.

Как понять, есть ли плоскостопие?

Почему вы вообще задались эти вопросом? Возможно, столкнулись с неприятными симптомами плоскостопия. Зачастую к ним относят следующие:

болевые ощущения после длительной ходьбы, а иногда боли могут возникать и в покое;

сложности при подборе обуви — большинство моделей кажутся неудобными;

Фото: istockphoto.com

после длительного ношения происходит деформация обуви;

вам не нравится внешний вид стоп.

Если хотя бы один из этих пунктов совпал, вам стоит обратиться к ортопеду.

Как определить степень плоскостопия?

С помощью рентгенографии можно определить взаимоотношение мелких суставов стопы и выявить остеоартроз, деформацию первого пальца стопы и её степень, застарелые повреждения костей. Сама же степень плоскостопия (всего их четыре) определяется расчётом углов и высоты свода стопы, образованных костными структурами. Соотношение таково: чем выше степень, тем ниже высота стопы. И значит, ярче выражен болевой синдром и нарушена не только биомеханика ходьбы, но и положение тела в пространстве.

Фото: istockphoto.com

Ещё один вариант диагностики — это плантоскопия. Выполняют её с помощью зеркального столика с лампами (плантоскопа). Но этот вид исследования не даст достаточной информации для изучения костно-суставных отношений. Её чаще применяют на ранних стадиях плоскостопия для подтверждения или опровержения уплощения сводов стоп, чтобы подобрать индивидуальные стельки.

Как избавиться от боли в коленях? 3 работающие методики С этой проблемой рано или поздно сталкиваются и спортсмены, и те, кто от спорта далёк.

Что делать, если у вас плоскостопие?

Врач-ортопед сможет подобрать индивидуальные ортопедические корректоры положения стопы, учитывая индивидуальные особенности.

Если степень плоскостопия третья или четвёртая, то скорее всего при ходьбе выражены боли и присутствует артроз плюснефаланговых и межфаланговых суставов. В таком случае ортопед может посоветовать ортопедическую обувь и исключить модельную (любую другую). А при выраженном болевом синдроме и тяжёлом остеоартрозе и нулевом эффекте от консервативного лечения (ношение стелек, фармакотерапия, физиотерапия) рекомендуется хирургическое вмешательство.

Фото: istockphoto.com

Важно! Каждый случай индивидуален. Не следует заниматься самолечением — для своевременной помощи обратитесь к специалисту.

Каким спортом можно заниматься при плоскостопии?

По словам ортопеда, изучив рентгенограммы, врач может порекомендовать специальную гимнастику для мышц стоп. Она поможет улучшить кровообращение и микроциркуляцию сосудов, снять болевой синдром.

Не «щёлкай» пальцами: почему опасно хрустеть суставами? Мнения учёных по этому вопросу расходятся. Но стоит ли рисковать собственным здоровьем?

При всей пугающей картине последствий плоскостопия, не стоит забывать об активности. При плоскостопии 1-3 степени без болевого синдрома заниматься можно абсолютно любым видом спорта. А если болевые ощущения всё-таки присутствуют, следует проводить индивидуальные занятия ЛФК для стоп.