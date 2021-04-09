Гибкость во всём: 5 упражнений на растяжку с эспандером

Эспандер — универсальный спортивный инвентарь, c помощью которого можно проработать все группы мышц. В отличие от другого оборудования эспандер довольно лёгкий, компактный и не требует много пространства для занятий. Главное преимущество снаряда в том, что для него отсутствуют возрастные и весовые ограничения.
О наиболее эффективных упражнениях с эспандером рассказывает тренер World Class Александр Карпов.
Важно! Перед тренировкой обязательно нужно выполнить разминку.
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Универсальная программа на все группы мышц, в основе которой всего 4 упражнения.
Сгибание плеча
Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч.
Стоя на одной части эспандера и держа в руках другую, поднять прямые руки вверх и подконтрольно вернуться в исходное положение.
Выполнять по 15-20 повторений.
Отведение плеч в горизонтальной плоскости
Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч.
Взять снаряд за разные концы прямыми руками и поднять на уровне плечевых суставов. Эспандер должен находиться в натянутом положении. Затем отвести прямые руки назад и подконтрольно вернуть их в исходное положение.
Выполнять по 15-20 повторений.
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Румынская тяга
Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч.
Стоя на середине эспандера, взяться за разные его концы. Держать спину прямо. Слегка согнув ноги в коленных суставах, наклонить туловище и вернуться в исходное положение.
Выполнять по 15-20 повторений.
Приседания с эспандером
Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч.
Стоя на середине эспандера, взяться за разные его концы. Держать спину прямо. Опираясь на середину свода стопы, согнуть ноги в коленных суставах и опуститься до полуприседа. Затем подконтрольно вернуться в исходное положение.
Выполнять по 15-20 повторений.
Тяга в наклоне
Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч.
Стоя на середине эспандера, взяться за разные его концы. Держать спину ровно. Наклониться вперёд, слегка согнув ноги в коленных суставах. В этом положении согнуть руки в локтях, одновременно соединяя лопатки и разгибая плечевой пояс. Потянуться кистями к тазобедренному суставу.
Выполнять по 15-20 повторений.
Важно! Для большего эффекта упражнения следует делать по кругу.
Как сделать тренировки более эффективными?
Чтобы усилить эффективность занятий, рекомендуется иметь в арсенале эспандеры с разной степенью сопротивления. Также очень важно соблюдать правильную технику выполнения.
В целом, результат будет зависеть от многих факторов. Для каждого упражнения следует тщательно подбирать эспандер, чтобы его сопротивление соответствовало целям занятия, вашему опыту и состоянию здоровья.
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Обращать внимание стоит не только на цвет.
Кому не стоит заниматься с эспандером?
Абсолютных противопоказаний к использованию эспандера нет. Возможны только некоторые ограничения в выборе упражнений — они зависят от индивидуальных особенностей спортсмена. Например, если при заболевании вен и сосудов рекомендуется заниматься под присмотром тренера, чтобы случайно не навредить себе.
Важно! Перед использованием эспандера необходимо исключить аллергическую реакцию на материал, из которого он изготовлен.