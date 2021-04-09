Гибкость во всём: 5 упражнений на растяжку с эспандером

Эспандер — универсальный спортивный инвентарь, c помощью которого можно проработать все группы мышц. В отличие от другого оборудования эспандер довольно лёгкий, компактный и не требует много пространства для занятий. Главное преимущество снаряда в том, что для него отсутствуют возрастные и весовые ограничения.

О наиболее эффективных упражнениях с эспандером рассказывает тренер World Class Александр Карпов.

Важно! Перед тренировкой обязательно нужно выполнить разминку.

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Сгибание плеча

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч.

Стоя на одной части эспандера и держа в руках другую, поднять прямые руки вверх и подконтрольно вернуться в исходное положение.

Выполнять по 15-20 повторений.

Отведение плеч в горизонтальной плоскости

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч.

Взять снаряд за разные концы прямыми руками и поднять на уровне плечевых суставов. Эспандер должен находиться в натянутом положении. Затем отвести прямые руки назад и подконтрольно вернуть их в исходное положение.

Выполнять по 15-20 повторений.

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Румынская тяга

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч.

Стоя на середине эспандера, взяться за разные его концы. Держать спину прямо. Слегка согнув ноги в коленных суставах, наклонить туловище и вернуться в исходное положение.

Выполнять по 15-20 повторений.

Приседания с эспандером

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч.

Стоя на середине эспандера, взяться за разные его концы. Держать спину прямо. Опираясь на середину свода стопы, согнуть ноги в коленных суставах и опуститься до полуприседа. Затем подконтрольно вернуться в исходное положение.

Выполнять по 15-20 повторений.

Тяга в наклоне

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч.

Стоя на середине эспандера, взяться за разные его концы. Держать спину ровно. Наклониться вперёд, слегка согнув ноги в коленных суставах. В этом положении согнуть руки в локтях, одновременно соединяя лопатки и разгибая плечевой пояс. Потянуться кистями к тазобедренному суставу.

Выполнять по 15-20 повторений.

Важно! Для большего эффекта упражнения следует делать по кругу.

Как сделать тренировки более эффективными?

Чтобы усилить эффективность занятий, рекомендуется иметь в арсенале эспандеры с разной степенью сопротивления. Также очень важно соблюдать правильную технику выполнения.

В целом, результат будет зависеть от многих факторов. Для каждого упражнения следует тщательно подбирать эспандер, чтобы его сопротивление соответствовало целям занятия, вашему опыту и состоянию здоровья.

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Кому не стоит заниматься с эспандером?

Абсолютных противопоказаний к использованию эспандера нет. Возможны только некоторые ограничения в выборе упражнений — они зависят от индивидуальных особенностей спортсмена. Например, если при заболевании вен и сосудов рекомендуется заниматься под присмотром тренера, чтобы случайно не навредить себе.

Важно! Перед использованием эспандера необходимо исключить аллергическую реакцию на материал, из которого он изготовлен.