На каждый день: безопасно ли постоянно носить кроссовки?

Кроссовки давно перестали быть атрибутом исключительно спортивной экипировки. Сегодня это, пожалуй, самая популярная повседневная обувь среди людей всех возрастов. О том, как выбрать подходящие кроссовки и можно ли носить их каждый день, рассказывает кандидат медицинских наук, ортопед-травматолог Европейского Медицинского Центра Муса Майсигов.
В целом, любая обувь, если она подобрана неправильно, может привести к проблемам со здоровьем. Если мы говорим именно о кроссовках, они не должны быть слишком большими, чрезмерно жёсткими или узкими. Иначе могут стать причиной нарушения статической функции стопы и, как следствие, вызвать плоскостопие.
Фото: istockphoto.com
«Правильная» пара обуви – это мягкие кроссовки с пружинящей подошвой и супинатором. Она, наоборот, поможет избежать развития плоскостопия.
Безопасно ли носить кроссовки каждый день?
Если кроссовки верно подобраны, в них можно ходить каждый день. Но важно различать кроссовки и кеды. Последние – это, как правило, очень плоская, тесная, чаще всего резиновая обувь, и носить их ежедневно, конечно, не рекомендуется.
Кроссовки следует выбирать так, чтобы ногам в них было комфортно. Обувь не должна давить и пережимать стопу. Если её нужно «разнашивать», значит, пара вам не подходит.
Фото: istockphoto.com
Для ежедневной носки стоит отдавать предпочтение кроссовкам из дышащих и натуральных материалов. Также обратите внимание на супинацию. Передний отдел обуви должен быть не слишком узким, а подошвенная часть — мягкой и пружинящей.
Кому не рекомендуется ходить в кроссовках каждый день?
Частое ношение закрытых кроссовок, в особенности из недышащих материалов, не рекомендуется людям с кожными, грибковыми, ревматическими заболеваниями. Вообще, всем периодически необходимо ходить без обуви или в очень свободных носках, чтобы не допускать отёков. А из-за удобства кроссовок первое время их можно попросту не замечать.