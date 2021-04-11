Некоторые считают, что такая обувь может привести к плоскостопию. На деле всё не так просто.

На каждый день: безопасно ли постоянно носить кроссовки?

Кроссовки давно перестали быть атрибутом исключительно спортивной экипировки. Сегодня это, пожалуй, самая популярная повседневная обувь среди людей всех возрастов. О том, как выбрать подходящие кроссовки и можно ли носить их каждый день, рассказывает кандидат медицинских наук, ортопед-травматолог Европейского Медицинского Центра Муса Майсигов.

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Могут ли кроссовки привести к плоскостопию?

В целом, любая обувь, если она подобрана неправильно, может привести к проблемам со здоровьем. Если мы говорим именно о кроссовках, они не должны быть слишком большими, чрезмерно жёсткими или узкими. Иначе могут стать причиной нарушения статической функции стопы и, как следствие, вызвать плоскостопие.

Фото: istockphoto.com

«Правильная» пара обуви – это мягкие кроссовки с пружинящей подошвой и супинатором. Она, наоборот, поможет избежать развития плоскостопия.

Безопасно ли носить кроссовки каждый день?

Если кроссовки верно подобраны, в них можно ходить каждый день. Но важно различать кроссовки и кеды. Последние – это, как правило, очень плоская, тесная, чаще всего резиновая обувь, и носить их ежедневно, конечно, не рекомендуется.

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Какими должны быть «правильные» кроссовки?

Кроссовки следует выбирать так, чтобы ногам в них было комфортно. Обувь не должна давить и пережимать стопу. Если её нужно «разнашивать», значит, пара вам не подходит.

Фото: istockphoto.com

Для ежедневной носки стоит отдавать предпочтение кроссовкам из дышащих и натуральных материалов. Также обратите внимание на супинацию. Передний отдел обуви должен быть не слишком узким, а подошвенная часть — мягкой и пружинящей.

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Кому не рекомендуется ходить в кроссовках каждый день?

Частое ношение закрытых кроссовок, в особенности из недышащих материалов, не рекомендуется людям с кожными, грибковыми, ревматическими заболеваниями. Вообще, всем периодически необходимо ходить без обуви или в очень свободных носках, чтобы не допускать отёков. А из-за удобства кроссовок первое время их можно попросту не замечать.