Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Главная / Lifestyle / Статьи /

Работает ли пояс для похудения: стоит ли покупать пояс для похудения, мнение тренера

Правда ли помогает пояс для похудения?
Софья Ложис Андрей Семешов
,
Пояс для похудения: идеальная талия или пустая трата денег?
Есть мнение, что он усиливает потоотделение, а следственно – топит жир.
Lifestyle / Фитнес 0
Аудио-версия:

Насмотревшись видео в соцсетях о вау-эффекте того или иного снаряжения, некоторые спешат приобрести себе такое же и не задумываются о том, правда ли работает этот чудо-товар. Пояс для похудения — один из них. Сегодня его рекламу можно увидеть не только в магазине на диване, но и у некоторых фитнес-блогеров. В надежде, что он волшебным образом поможет избавиться от лишних килограммов, не прилагая никаких усилий, многие и покупают такие пояса. Вместе с фитнес-тренером Андреем Семешовым разбираемся, работает ли пояс для похудения на самом деле.

Деньги на ветер: 5 бесполезных спортивных аксессуаров
Лучше продлите абонемент в зал или купите новую форму.

Есть ли смысл в поясе для похудения?

По мнению тренера, смысл такого пояса нужно искать за пределами физиологии, а именно в маркетинге. Увидит ли человек заветный результат, зависит от действий, которые он предпринимает, чтобы похудеть. Однако так называемый пояс для похудения повлиять на этот процесс не может.

Фото: istockphoto.com

У этого снаряжения нет ничего, что могло бы провоцировать дополнительные энергетические траты. Это просто вещь, которую человек надевает сверху. Эффект примерно такой же, как от обёртывания плёнкой на время тренировки — ничего кроме теплового удара, предупреждает тренер.

Да, пояс может усилить потоотделение в определённой зоне, однако с похудением это связано весьма косвенно. Если после занятий его можно «отжимать», это не значит, что вы «топите» жировые ткани. На самом деле, всего лишь теряете воду: влага испаряется, а кровь становится гуще. И никакого жиросжигания. Это схоже с похудением в бане. Там не худеют, а теряют влагу.

Более того, если использовать не просто пояс, а например, утягивающий корсет — история ещё более сомнительная. Конечно, если затянуться, талия станет меньше. Но если заниматься в корсете постоянно, некоторые мышцы могут быть выключены из процесса. Они отвыкают работать в период нагрузки, и если позже вы решите выполнить упражнение без пояса, это может привести к травме.

Фото: istockphoto.com

Стоит помнить, что никаких безопасных для здоровья чудо-жиросжигателей не существует. Зачастую то, что рекламируют под такой маркой, только поднимает температуру тела и за счёт энергетиков и кофеина заставляет нас больше двигаться и даёт возможность тренироваться не 45 минут, а 50.

В футбол с головой: как правильно выбрать бутсы?
И можно ли обойтись обычными кроссовками, если и дальше планируешь играть на «коробке» во дворе.

Есть ли ограничения для ношения пояса?

Ограничения — здравый смысл и толщина кошелька. Вполне может быть, что приобретение такого пояса даст мощный мотивационный толчок к активным занятиям и правильному питанию.

Скупить всё: 6 фитнес-товаров на распродаже AliExpress
В честь 11-летия сервиса можно приобрести спортинвентарь со скидкой. Но стоит обратить внимание на отзывы.

Однако тренер обращает внимание, что при неправильном ношении пояса во время выполнения упражнений он может нарушить кровоснабжение.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Популярные материалы
Под запретом: какие упражнения не стоит делать после 50 лет
Под запретом: какие упражнения не стоит делать после 50 лет
Какие продукты стимулируют выработку коллагена?
Какие продукты стимулируют выработку коллагена?
TOP 3
Всегда на связи: 5 телеграм-каналов про спорт и ЗОЖ
Всегда на связи: 5 телеграм-каналов про спорт и ЗОЖ
Тренды
В футбол с головой: как правильно выбрать бутсы?
В футбол с головой: как правильно выбрать бутсы?
Тренды
Выше голову: 3 ошибки, которые вредят осанке
Выше голову: 3 ошибки, которые вредят осанке
Здоровье
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021