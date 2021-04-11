Пояс для похудения: идеальная талия или пустая трата денег?

Насмотревшись видео в соцсетях о вау-эффекте того или иного снаряжения, некоторые спешат приобрести себе такое же и не задумываются о том, правда ли работает этот чудо-товар. Пояс для похудения — один из них. Сегодня его рекламу можно увидеть не только в магазине на диване, но и у некоторых фитнес-блогеров. В надежде, что он волшебным образом поможет избавиться от лишних килограммов, не прилагая никаких усилий, многие и покупают такие пояса. Вместе с фитнес-тренером Андреем Семешовым разбираемся, работает ли пояс для похудения на самом деле.

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Есть ли смысл в поясе для похудения?

По мнению тренера, смысл такого пояса нужно искать за пределами физиологии, а именно в маркетинге. Увидит ли человек заветный результат, зависит от действий, которые он предпринимает, чтобы похудеть. Однако так называемый пояс для похудения повлиять на этот процесс не может.

Фото: istockphoto.com

У этого снаряжения нет ничего, что могло бы провоцировать дополнительные энергетические траты. Это просто вещь, которую человек надевает сверху. Эффект примерно такой же, как от обёртывания плёнкой на время тренировки — ничего кроме теплового удара, предупреждает тренер.

Да, пояс может усилить потоотделение в определённой зоне, однако с похудением это связано весьма косвенно. Если после занятий его можно «отжимать», это не значит, что вы «топите» жировые ткани. На самом деле, всего лишь теряете воду: влага испаряется, а кровь становится гуще. И никакого жиросжигания. Это схоже с похудением в бане. Там не худеют, а теряют влагу.

Более того, если использовать не просто пояс, а например, утягивающий корсет — история ещё более сомнительная. Конечно, если затянуться, талия станет меньше. Но если заниматься в корсете постоянно, некоторые мышцы могут быть выключены из процесса. Они отвыкают работать в период нагрузки, и если позже вы решите выполнить упражнение без пояса, это может привести к травме.

Фото: istockphoto.com

Стоит помнить, что никаких безопасных для здоровья чудо-жиросжигателей не существует. Зачастую то, что рекламируют под такой маркой, только поднимает температуру тела и за счёт энергетиков и кофеина заставляет нас больше двигаться и даёт возможность тренироваться не 45 минут, а 50.

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Есть ли ограничения для ношения пояса?

Ограничения — здравый смысл и толщина кошелька. Вполне может быть, что приобретение такого пояса даст мощный мотивационный толчок к активным занятиям и правильному питанию.

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Однако тренер обращает внимание, что при неправильном ношении пояса во время выполнения упражнений он может нарушить кровоснабжение.