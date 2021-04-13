Килограммы на память: 7 самых калорийных блюд со всей планеты

Каждая национальная кухня отличается особенной палитрой вкусов и экзотическими для представителей других культур блюдами. Однако большинство из них едва ли можно назвать полезными. Как правило, необычные деликатесы достаточно калорийные и тяжёлые, но удержаться и не попробовать их достаточно сложно. Побаловать себя заграничными вкусностями или остаться верным правильному питанию — решать вам. А мы собрали одни из самых калорийных блюд со всего мира.

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Шкварки, Великобритания

Калорийность: 790 ккал / 100 г.

Фото: istockphoto.com

Несмотря на то, что это блюдо принято относить к разряду закусок, его калорийность может сравниться с полноценным обедом. Жаренное на масле сало, которое можно подавать практически с чем угодно (например, с хлебом или гарниром), популярно в разных странах, но особенно распространено в Центральной и Восточной Европе.

Акараже, Бразилия

Калорийность: 750 ккал / 100 г.

Это блюдо представляет собой толчёную фасоль, пасту из креветок и орехов, обжаренных на пальмовом масле, и свежие овощи. Впрочем, они совсем не спасают ситуацию. Тяжёлое и жирное, акараже — настоящий удар по печени.

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Фуа-гра, Франция

Калорийность: 462 ккал / 100 г.

Фото: istockphoto.com

В печени откормленного гуся или утки содержится немало полезных для здоровья веществ. Но есть и вредные: во время принудительного кормления из-за стресса в животных накапливаются фибриллы. Эти фрагменты белков поражают клетки головного мозга человека. Более того, на 100 г продукта приходится 44 г жира – довольно высокий показатель. Поэтому, если вы заботитесь не только о вкусе, но и о пользе, лучше выбрать другой деликатес.

Чичаррон, Мексика

Калорийность: 570 ккал / 100 г.

Это закуска — обжаренная во фритюре куриная кожа. Подают её зачастую либо с гарниром, либо с мясом. Некоторым может показаться, что это лёгкая добавка, однако это совсем не так. Порции отнюдь не стограммовые, отсюда — лишние килограммы. А тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, и вовсе стоит воздержаться от этого деликатеса — слишком большая нагрузка на организм.

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Шойфеле, Германия

Калорийность: более 300 ккал / 100 г.

Фото: istockphoto.com

На саму жирную свиную лопатку, которую тушат с тёмным пивом, приходится примерно 260 ккал. Но подают её также с пивом и гарниром из картофеля или тушёной капусты. Именно из-за таких дополнительных элементов повышается калорийность всего блюда.

Торт «Наполеон», Россия

Калорийность: 400-500 ккал / 100 г.

«Наполеон» состоит из слоёного теста, муки, яиц и сахара. Однако калорийность во многом зависит от крема: он может быть низкокалорийным – на основе взбитых сливок, и высококалорийным — на основе масла. Не слишком жирный крем заметно снизит количество калорий: до 350 ккал на 100 г. Если же себя не ограничивать и не жалеть фигуру, «Наполеон» может нанести серьезный удар — до 500 ккал.

Чурро-дог, Испания

Калорийность: 400-600 ккал / 100 г.

Фото: istockphoto.com

Это лакомство — хот-дог для сладкоежек. Вместо булки используют эклер, а сосиску заменяет трубочка из заварного теста. Альтернативы горчице и кетчупу — карамель и шоколадный сироп. В отличие от привычного хот-дога, чурро-дог украшают посыпкой и взбитыми сливками. Чудовищно вкусно и чудовищно калорийно — в отдельных случаях десерт может насчитывать больше 1000 ккал.