Вефир, вегущёнка, смеветана: какие ещё веганские заменители можно найти в магазинах

Сегодня многие отказываются от молочных продуктов или и вовсе от любых животного происхождения. Однако перестроить рацион и исключить привычные молоко, сметану и кефир не так уж просто. Для тех, кто по какой-либо причине воздерживается от обычной молочки, есть растительные альтернативы. Причём речь не только об овсяном или миндальном молоке, но и о веганской сгущёнке, сметане и кефире. Рассказываем, из чего их делают и где их можно купить.
Эта сгущёнка будет не менее вкусной, чем привычная классическая из коровьего молока, только такой продукт подойдёт для веганов и тех, кто придерживается безлактозной диеты. В вегущёнке нет молочного белка, и ей с лёгкостью можно заменить обычную во время приготовления десертов.
Фото: istockphoto.com
Кто делает? «Вкусвилл», «АйсКро», King Island, «Травки».
Смеветана на кокосовом молоке
Это очень густая сметана! По консистенции напоминает сепарированные сливки и сама по себе достаточно жирная. Зато без лактозы. Изготавливают её на основе кокосового молока. Она станет отличным дополнением к веганским блинчикам или кремом для ПП-торта.
Кокосовая альтернатива прекрасно подойдёт для перекуса. Этот необычный напиток с густой консистенцией и мягким кокосовым вкусом обязательно оценят как приверженцы растительной пищи, так и любители кисломолочных продуктов. Он составит серьёзную конкуренцию классическому кефиру.
Фото: istockphoto.com
Кто делает? Sooperfoods, «Вкусвилл».
Веганский йогурт
Регулярное употребление йогуртов укрепляет иммунитет и нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта. Изготавливают этот продукт по классической рецептуре, но заменяя коровье молоко растительным. Сейчас выбор основы для веганского йогурта достаточно велик: овсяная, кокосовая, миндальная. Он хорош и как самостоятельное лакомство, и как заправка для полезных салатов. Кроме того, из такого йогурта можно приготовить вкусное веганское мороженое и другие десерты.
Оно станет отличной альтернативой молоку животного происхождения. Этот напиток не содержит лактозу и казеин, поэтому подойдёт и людям с пищевыми непереносимостями этих компонентов.
Кто делает? Alpro, Nemoloko, Green Milk.
Органическое кокосовое масло
Оно обладает противовирусными и антибактериальными свойствами. Увеличивает расход энергии, помогая сжигать больше жира. В нём содержится лауриновая кислота, которая борется с вирусами, грибками, бактериями, помогая предотвратить инфекцию. Кроме того, кокосовое масло способствует нормализации уровня холестерина в крови и помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Фото: istockphoto.com
Кто делает? California Gold Nutrition, Nutiva, Jarrow Formulas
Сыр из кешью
Оригинальный сыр для приверженцев растительного питания готовят из орехов кешью и пророщенной пшеницы. Такой продукт полностью веганский и весьма полезный, так как сохраняет все свойства сырых кешью. Орехи богаты полезными веществами: содержат много белка и жиров с большим количеством полезных полиненасыщенных жирных кислот.
Сыр из кешью можно использовать для приготовления лазаньи, пиццы, различных салатов и даже для чизкейка.