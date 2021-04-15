Когда то и дело предлагают жареную картошку и сладкую газировку, удержаться на ПП ещё сложнее.

Один в поле воин: как следить за питанием, если близкие вас не поддерживают?

К сожалению, домашние часто саботируют решение перейти на здоровое питание, то и дело соблазняя «запрещёнкой». На самом деле, такое поведение характерно не только для питания, но и для многих сфер, когда человек принимает решение изменить свой образ жизни, а окружение тянет назад. Как быть в такой ситуации и не сойти с намеченного пути, рассказывают психолог Надежда Пожарова и нутрициолог Анна Глумова.

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Еда — не только про потребности, но и про эмоциональную помощь

Сейчас не только психологи, но и фитнес-инструкторы и другие специалисты, которые работают с телом, приходят к тому, что очень важно не запрещать себе всё, а исследовать собственные потребности.

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Например, у человека в жизни есть джанк-фуд и такой способ питания для него — про удовольствие и радость. Как отмечает психолог, для многих вкусно поесть, например, в фастфуд-ресторане — своего рода развлечение, а если делать это ещё и с друзьями, то и способ взаимодействия, удовлетворения потребностей в заботе и общении. В таком случае изменения в питании могут стать не только стрессом. Человек лишится возможности удовлетворять свои эмоциональные потребности.

Дело ещё и в том, что для многих работает такая установка: нельзя радоваться просто так. И тогда одним из немногих способов «оправдать» радость и удовольствие от жизни становится вкусная еда. Это абсолютно понятный шаблон поведения, известный большинству с детства: например, система поощрения с помощью конфет.

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В целом, для человека еда выполняет важную психо-эмоциональную функцию — она объединяет. Сбор за семейным столом, поход в кафе с подругой, обеденный перерыв на работе — нередко люди даже не задумываются о том, что может стать альтернативой совместному приёму пищи. Еда — это укоренившийся и привычный всем способ поддерживать отношения: вместе позавтракать, сходить в ресторан или бар, на романтический ужин, съесть мороженое на прогулке и т.д.

Поэтому очень важно объяснить себе, что еда – не связующее звено между вами и миром, а способ удовлетворить физиологические потребности. Это требует довольно большой работы над собой: нужно научиться различать свои эмоциональные потребности и физические.

Срывы не абсолютное поражение, главное — процесс, а не результат

Если люди относятся к истории с изменением питания как к какому-то челлленджу и ориентируются на конечный результат, при срыве будет место для чувств страха и стыда. Стоит немного отступить от намеченного плана, и вы испытываете вину. С таким подходом сложно продержаться долго.

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Если хотите изменить питание и образ жизни в целом, стоит ориентироваться не на далёкую эфемерную цель, а непосредственно на процесс. Воспринимайте перемены как естественную часть жизни, постарайтесь пересмотреть свою систему ценностей, взгляды на еду. А срывы считайте такой же частью происходящего, как и изменения. Пусть сегодня вам захотелось вернуться к прежним привычкам и съесть пиццу. Пусть на ужин. Пусть, запивая сладкой газировкой. Но это не перечёркивает всё, что вы делали прежде.

Надежда: В психотерапии есть откаты, возвращения к прежним состояниям. Также и в теле: всё происходит нелинейно, и у человека вполне могут возникать желания всё сделать по-другому, так, как привычно. Дело в системе нейронных связей: организм помнит, как действовал до этого, и, конечно: психика будет сопротивляться любым изменениям. Телу совершенно не хочется заново перестраиваться, когда всё и так слаженно работает. Это нормально, и себя важно в этом поддерживать. Иногда стоит пойти на поводу у своих капризов.

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Кроме того, тело перестраивается гораздо медленнее, чем голова. Например, вы решили, что с понедельника худеете. А вот организм считает иначе: например, на улице зима, все системы работают на сохранение тепла и поддержку иммунитета. Разве тут до похудения, которое провоцирует дополнительный стресс, а следовательно, и риски? В подобных ситуациях тело умнее разума, отмечает психолог. И сопротивление переменам нормально и естественно.

Важно быть уверенным в своём решении и не идти на поводу у системы

Иногда человеку может быть стыдно и неудобно отказываться от совместной трапезы. Например, родные устраивают посиделки с вредными вкусностями или друзья зовут на вечеринку, где будут роллы, пицца и другие «прелести» фастфуда. Другая ситуация — человеку некомфортно из-за того, что все будут есть что-то одно, а он другое, и он чувствует себя «не таким», отшельником и аутсайдером. Тут дело касается взаимоотношений между людьми и отношения к самому себе.

Фото: istockphoto.com

Когда вы не чувствуете себя уверенно в том, что выбираете — например, изменить своё питание — и при этом вас не поддерживают близкие, а все вокруг так и норовят вернуть «на путь истинный» с булочками и бургерами, система будет работать против вас. Например, если в семье все привыкли переедать, для них это способ справляться со стрессом. Тогда абсолютно естественно, что если человек начнёт активно худеть, для его семейной системы это будет непонятно и даже страшно. Поэтому очень важно осознавать себя как отдельную личность. Да, вы близки со своей семьёй, но это не значит, что должны в точности повторять поведение своих родственников. У вас может быть по-другому, и вы имеете на это полное право.

Надежда: Чтобы работать со своим телом, нужно обладать очень большой внутренней устойчивостью. Чтобы что-то изменять в рамках системы тоже. И на мой взгляд, здесь очень важна поддержка некоего сообщества. Поэтому люди и собираются в группы по интересам, объединяются, чтобы поддерживать друг друга. Также работает психологическая поддержка. Вы можете помочь себе разными книгами. Есть очень много литературы по теме психологии и похудения. Например, «Тело помнит всё» Бессел ван дер Колк, «Сова была раньше дочкой пекаря» Мэрион Вудман, «Беспокойство. Взгляд в себя» Финна Скэрдэруда и другие.

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Практические советы от нутрициолога

Как отмечает нутрициолог, важно объяснить себе, что еда – не единственное удовольствие в жизни. Есть целый спектр положительных эмоций, получаемых совершенно из разных источников. Наполняйте свою жизнь красками: спорт, путешествия, новые увлечения, общение, чтение — сместите фокус с еды. Помните, мы едим, чтобы жить, а не наоборот.

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Но как быть, если вы на семейном празднике, стол ломится от майонезных салатов, жареной картошки, пирогов и сладкого? Вот несколько советов, которые помогут не сорваться в такой ситуации:

Вы можете брать еду с собой.

На любом столе можно выбрать более подходящие блюда, например, мясо и овощи.

Если вы уверенно соблюдаете режим питания, нет ничего криминального в единичном отклонении от курса. Например, в основном придерживаемся здорового питания, а 1-2 раза в год на дне рождения или в другой праздник съедаем торт или салат с майонезом. Это не нанесёт критического ущерба здоровью. Но такой вариант подходит только тем, кто уже не испытывает зависимости от еды.

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Как показывает практика, когда человек привыкает к чистому здоровому питанию, вредные гастрономические «изыски» его не радуют: прежде любимая неполезная еда больше не кажется такой вкусной. И для срывов не остаётся повода.