Весенний движ: главные события апреля и мая 2021 года

Как проходит подготовка к летнему сезону? Если вы в отличной спортивной форме, эта подборка мероприятий — способ проверить себя на прочность.

Так как ограничения до конца не сняты, все соревнования будут проведены с соблюдением санитарных норм.

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Арена полумарафон 2021

Когда: 18 апреля.

Где: г. Санкт- Петербург, Крестовский остров.

Дистанции: 21,1 км / 10 км / 5 км.

Участвовать в забеге могут юноши и девушки, достигшие 14-летнего возраста. Маршрут пройдёт рядом с новейшими знаковыми символами города: «Газпром Арена», «Лахта-центр», Яхтенный мост — эти и другие достопримечательности смогут увидеть бегуны.

Подробная информация и регистрация на официальном сайте.

Love&Space Half Marathon 2021

Когда: 18 апреля.

Где: г. Королёв.

Дистанции: 21,1 км / 10 км / 5 км

1 км — Метеоры для детей 2010-2011 г. р.

1 км — Кометы для детей 2012-2013 г.р.

0,5 км — Ракеты для детей 2014-2015 г. р.

0,5 км — Звёздочки для детей 2016-2017 г.р.

0,5 км — Солнышки для детей 2012-2020 г.р.

В 2021 году вся символика полумарафона «Любовь и Космос» посвящена 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос. Для участия в забеге необходимо предоставить медицинскую справку. Открытие стартового городка состоится в 8:00 по адресу Октябрьский бульвар, д. 10 СК «Вымпел».

Подробнее о мероприятии смотрите на сайте.

XXI Некрасовский марафон

Когда: 24 апреля.

Где: г. Москва.

Дистанции: 50 км / 42,2 км / 21,1 км / 10 км / 5 км.

Пробег на комфортную дистанцию в парке — отличный способ проводить весну и перейти к летнему сезону. Выдача номеров будет проводиться с 09:00 до 09:50 24 апреля на месте старта (вход в парк со стороны ул. 2-ая Вольская, 26). Начало мероприятия — 10:00.

Зарегистрироваться можно на сайте.

Первый старорусский полумарафон 2021

Когда: 24 апреля.

Где: г. Старая Русса, Новогородская область.

Дистанции: 21,1 км / 10 км / 5 км / 1 км (детский забег).

Впервые в небольшом, но очень интересном городке Новгородской области — в Старой Руссе — встретятся любители бега со всей страны. Медаль Первого Старорусского полумарафона будет сделана не из металла, а из акрила. Дело в том, что организаторы содействовуют развитию регионального бизнеса, поэтому всю партию медалей для финишёров закажут у производителя из Новгородской области.

Подробности о регистрации на сайте.

Ак Барс Банк Казанский Марафон

Когда: 1-2 мая.

Где: г. Казань.

Дистанции: 42,2 км / 21,1 км / 10 км / 3 км + timerkids (детский забег вокруг футбольного манежа).

Этот забег — целая экскурсия по достопримечательностям столицы Татарстана. Приятная по-настоящему тёплая погода и гладкая трасса с небольшими перепадами высоты станет неплохим вариантом встретить майские праздники.

Старт будет общий по кластерам: 42,2 км, 21,1 км и 10 км. Отдельный — на дистанции 3 км. В честь марафона в выставочном зале «Казань Экспо» пройдёт спортивная выставка с 30 апреля по 1 мая.

Зарегистрироваться и узнать дополнительную информацию можно на сайте.

ROSA RUN 2021

Когда: 1-4 мая.

Где: «Роза Хутор».

Это четырёхдневный международный фестиваль бега на горнолыжном курорте «Роза Хутор».

В программе: «вертикальный километр», командный квест, карнавал, детский забег и уникальный трейл по горнолыжным трассам.

Расписание:

1 день — вертикальный забег 7 км (разрешены треккинговые палки).

2 день — командный забег с заданиями 10 км. Команды собираются случайным образом.

3 день — карнавал с костюмами.

4 день — горнолыжная трасса 8 км. Разрешены треккинговые палки.

Регистрация.

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Десятка гераклиона

Когда: 15 мая.

Где: г. Москва.

Дистанции: 10 км / 400 м / 100 м + командный кубок Гераклилона — эстафета на 1 км.

В мае на московском стадионе «Салют Гераклион» вновь пройдут захватывающие соревнования по лёгкой атлетике для профессионалов и любителей. На этот раз они получили название «Десятка Гераклиона». Участвовать можно как в личном зачёте, так и в командном — попробуйте пробежать эстафету на 1000 м. В командах должно быть четыре человека, мужчины и женщины.

Дополнительная информация на сайте.

IRONLADY KAZAN 2021

Когда: 18 мая.

Где: г. Казань.

Дистанции: 5 км — 1 круг.

IRONLADY — это женские забеги, которые проводятся накануне соревнований по триатлону IRONSTAR. К участию приглашаются девушки от 16 лет. По итогам забега будут награждены победители и призеры в абсолюте (1, 2 и 3 место).

Участницы стартуют на Кремлёвской набережной (ул. Федосеевская, д.1), бегут до моста Миллениум, разворачиваются и возвращаются к финишной арке.

Подробнее об условиях участия на сайте.

SWIMSTAR DOUBLE MILE GELENDZHIK 2021

Когда: 21 мая.

Где: г. Геленджик.

Дистанции: дабл-миля (3,704 км), лимит по времени — 2 часа 15 минут.

Соревнования проходят в уютной Геленджикской бухте, закрытой от больших волн, с тёплой водой. Участвовать можно всем желающим, достигшим 16 лет. Болельщики смогут наблюдать за спортсменами на протяжении всей дистанции.

Подробнее о событии на сайте.

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STARKIDS GELENDZHIK 2021

Когда: 21 мая.

Где: г. Геленджик.

Дистанции: 500 м — для детей от 0 до 6 лет / 1 км — для детей от 7 до 12 лет.

Распределение по кластерам происходит перед стартом. Перед забегом юных атлетов ждёт разминка с аниматорами. Принимать участие ребёнок может вместе с родителем, например, сидя в коляске. Стартовый номер у каждого — «1», так как проигравших здесь нет.

Подробнее о мероприятии и условиях участия на сайте.