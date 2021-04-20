Кто такие миллениалы и зумеры? Их отношение к спорту значительно отличается

Бумеры, миллениалы, зумеры – в последнее время эти слова можно услышать всё чаще. Если о проблеме отцов и детей известно уже давно, о разнице конкретных поколений заговорили относительно недавно. Причём касается это всех сфер жизни, в том числе спорта. Например, большинство представителей поколения Z (80% опрошенных) считают, что само понятие «спорт» постепенно меняется. Сегодня к нему относят не только традиционные виды, такие как футбол, баскетбол, хоккей, но и так называемые нетрадиционные. То есть любую активность, в которой имеется соревновательный аспект.

Миллениалы, или поколение Y — поколение людей, которые родились примерно с 1981 по 1996 годы и встретили новое тысячелетие в юном возрасте. В то время как зумеры, или представители поколения Z родились в период с 1997 по 2012 годы.

Хотя миллениалов и зумеров нередко ставят в один ряд, у них много отличий. И отношение к спорту далеко не единственное из них. Эти ребята следят за разными видами спорта, по-разному тренируются и выбирают разную форму. О ключевых различиях поколений Y и Z — в специальном проекте «Чемпионата» и BOSS.

Болеть за команду vs. Поддерживать конкретного спортсмена

В плане преданности клубу миллениалы мало отличаются от предыдущих поколений. Как и поколение X, и бэби-бумеры, «игреки» предпочитают поддерживать конкретную команду. Им не чужд дух клубного единства.

В то время как зумеры склонны больше фокусироваться на личностях спортсменов. Их фавориты среди команд могут меняться в зависимости от того, за кого выступает любимый атлет. Наиболее яркими подтверждениями этого феномена можно считать легенд современного спорта: например, Криштиану Роналду или Леброна Джеймса.

Так, летом 2018 года, когда Роналду перешёл из мадридского «Реала» в миланский «Ювентус», за ним последовало немало фанатов. И первую домашнюю игру в сезоне-2018/19 мадридцы играли перед полупустым «Сантьяго Бернабеу». Матч показал самую низкую посещаемость за последние 10 лет. И это несмотря на то, что уже в следующем сезоне клуб стал вторым по популярности в Европе, уступив лишь «Барселоне».

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Смотреть игру на стадионе vs. Взаимодействовать с командой в онлайне

Вам знакомо чувство адреналина, когда стадион переполнен и все замерли в ожидании свистка судьи? Когда в один момент огромная толпа срывается с места и взрывается радостными (или не очень) криками, а всех захлёстывает единая волна эмоций? Именно из-за этих ощущений многие предпочитают смотреть игры вживую, ведь их не заменит ни одна трансляция.

Такого мнения придерживаются и многие миллениалы. Хотя они не такие частые гости стадионов, как, например, бумеры, всё же их вполне можно там увидеть. Согласно официальной статистике, среди «игреков» 41% опрошенных считают себя заядлыми фанатами спорта, в то время как среди представителей поколения Z таких респондентов всего 27%.

Что касается походов на стадион, зумеры скорее посмотрят прямую трансляцию, параллельно проверяя ленту в «Инстаграме» и следя за событиями на стадионе через Twitter. По данным Google, 80% зрителей трансляций во время матчей и соревнований ищут дополнительную информацию, например, статистику спортсменов, данные о счёте или общаются с другими фанатами в соцсетях.

Технологии помогают вести активный образ жизни vs. Технологии «заставляют» вести активный образ жизни

Представители и поколения Y, и поколения Z глубоко погружены в социальные сети. Первые уже не могут представить жизнь без диджитала, а вторые никогда и не жили в мире без Интернета. Однако используют они цифровые преимущества по-разному.

Некоторые миллениалы ещё помнят, каково это – вести подсчёт калорий в бумажном блокноте. Поэтому для них приложения в мобильном не более чем дополнительное удобство. Конечно, многие из «игреков» используют трекеры активности и программы для медитаций. Но вполне могли бы обойтись и без них.

Для зумеров же различные фитнес-приложения сами становятся источником мотивации. Они не ищут замену персональному тренеру в своём смартфоне, но нередко начинают заниматься именно потому, что наткнулись на интересную программу.

Так, 29% представителей поколения Z пользуются фитнес-приложениями регулярно, 23% — от случая к случаю. В то время как среди миллениалов постоянных пользователей 25%, а тех, кто использует трекеры периодически, — 20%.

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Фитнес как способ поддерживать форму vs. Фитнес как способ чувствовать себя лучше

Для миллениалов фитнес – это часть образа жизни, заботы о собственном теле и здоровье. В то время как предыдущие поколения зачастую воспринимали поход в спортзал как способ провести свободное время и отдохнуть. Поколение Y предпочитает быстрые и эффективные тренировки, например, HIIT: результат от таких занятий проявляется довольно быстро, к тому же не приходится проводить в зале каждый свободный вечер.

В отношении к фитнесу зумеры несколько похожи на своих предшественников, но всё же не совсем. Для них фитнес также стал частью режима, даже рутины. Однако они не стремятся к «идеальному» телу с обложки глянцевого журнала или отфотошопленного фото в «Инстаграме». Зумеры ставят во главу физическое и ментальное здоровье, как правило, выбирают практики, направленные на единение души и тела, и не зацикливаются на цифрах.

В целом, тех, кто постоянно занимается спортом, больше среди зумеров. По статистике Европейского Союза, в возрасте 15-24 лет регулярно занимаются спортом 12% мужчин и 6% женщин. Для миллениалов 25-39 лет эти цифры отличаются: 6% мужчин и 4% женщин.

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Главное в форме – комфорт, стиль и универсальность

Какими бы разными не были представители последних поколений, у них есть много общего. Зумеры и миллениалы предпочитают удобную и универсальную одежду как в повседневной жизни, так и в спортзале. Разумеется, они не готовы отказываться и от стиля. В английском языке для нового тренда в одежде даже придумали специальное название — athleisure: от слов athletic — «спортивный» и leisure — «свободный». В 2019 году годовой доход от продажи такой одежды составил $414 млрд, а к 2023 году, согласно прогнозам, он вырастет до $570 млрд.

Главные принципы athleisure — стиль, удобство и комфорт — объединились в новой капсульной коллекции BOSS x Russell Athletic. Дизайнеры двух всемирно известных брендов нашли баланс для универсального кэжуала: одежда из капсулы сочетает свободный крой, спортивные детали, классические узнаваемые логотипы и цветовую палитру в духе ретро. Оттенки, принты и некоторые силуэты вдохновлены архивными каталогами брендов. Один из винтажных элементов — широкая полоса на топах и ветровках и классические лампасы на брюках.

В рамках коллекции BOSS выпустили фирменные джерси, жакеты, шорты, спортивные брюки и свитшоты. Цвета также вдохновлены пастельным ретро: приглушённый синий, пустынный серый и винтажный бежевый. Благодаря гармоничной гамме все предметы можно миксовать между собой, чередуя