Тренировки долой: как подтянуть фигуру, если не хочется ходить в спортзал?

Кто-то не может представить свой день без тренировки в любом спортзале. Разминка, несколько подходов силовых и небольшое кардио в конце — что может быть лучше? Однако так считают не все. Есть и те, кто никак не соберётся сходить на фитнес. То и дело находятся отговорки и причины «почему не». Так может и не стоит переступать через себя? Есть немало альтернатив классическим тренировкам, которые помогут держать тело в тонусе.

Скалолазание

Когда вы поднимаетесь на скалодроме, работают руки и ноги, плечи, пресс, шея, в общем, все части тела. И в целом напряжение такое, которого не всегда можно добиться во время тренировки. А удовольствие от занятий — колоссальное. Необычно, увлекательно, да ещё и эмоции зашкаливают! Если вам наскучили занятия в спортзале или вы вовсе не фанат фитнеса, точно стоит дать шанс скалолазанию.

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Батуты

Этот спортивный снаряд настолько универсален, что может использоваться совершенно в разных целях: от обычных детских игр и развлечений для всей семьи до оздоровительных или профессиональных тренировок и даже для избавления от лишнего веса. Не зря такое относительно новое направление, как джампинг-фитнес, сегодня стремительно набирает обороты. Занятия веселые, энергозатратные, иногда даже сложные. Но главное — полезные в борьбе с ненавистными килограммами.

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Танцы

Бесспорный плюс занятий танцами заключается в том, что они помогают не только держать себя в хорошей физической форме, но и весело проводить время. То есть, помимо отличного настроения, приятной компании, полезного досуга и незаменимого хобби вы получаете и возможность скорректировать фигуру. А если заниматься правильно и сочетать нагрузки с изменениями в питании, можно значительно похудеть.

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Pole dance

Танец на пилоне — это, в первую очередь, спорт, требующий значительных физических нагрузок и развивающий мускулатуру. Это своего рода фитнес, в котором шест выступает в качестве тренажёра или, если хотите, снаряда.

Занятия pole dance улучшают координацию и растяжку, развивают пластику и чувство ритма, обеспечивают значительную (и при этом естественную) нагрузку на мышцы. Они укрепляются равномерно и гармонично, а элементы стретчинга делают их эластичнее.

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Балет

Боди-балет для похудения — именно то, что нужно. Это направление в фитнесе, включающее комплекс облегчённых и адаптированных упражнений, которые направлены на тренировку различных групп мышц и снижение веса. Такие тренировки помогут улучшить осанку, сделать движения грациозными и пластичными, а тело — гибким и привлекательным.

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Верховая езда

Верховая езда улучшает состояние здоровья и делает фигуру наездника более подтянутой. Доказательство тому — десятки спортсменок-наездниц. Несмотря на то, что человек в седле практически не двигается, во время конной прогулки на мышцы приходится достаточная физическая нагрузка, которой вполне хватает для поддержания тонуса. Это возможно благодаря тому, что всадник получает от лошади двигательный импульс, заставляющий мускулы напрягаться.

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Дыхательные упражнения

Один из способов поддерживать тело в тонусе — дыхательная гимнастика. Кислородный обмен помогает сжигать жировые клетки, а эти упражнения настроены именно на активное поступление кислорода в организм. К тому же, они оказывают благотворное влияние не только на внешний вид, но и на внутреннее состояние.