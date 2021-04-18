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Куда съездить на майские праздники: 5 идей для путешествий по России

Куда съездить на майские праздники?
Эвелина Агабабаева
Мини-отпуск: куда поехать на майские праздники
Длинны выходные — отличный повод для небольшого путешествия. Зачем упускать такую возможность?
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В Россию наконец пришла весна, и многие уже сейчас думают о том, куда бы отправиться на майские праздники. Начало месяца обещает быть тёплым и солнечным — погода так и располагает к небольшому путешествию. Рассказываем, куда и зачем можно съездить на длинные выходные.

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Сочи

В мае море в Сочи ещё прохладное, поэтому для купания температура не подойдёт. Однако можно провести время на побережье, подышать морским воздухом, послушать шум раскатистых волн, нагуляться вдоволь и даже сходить в горы. Это точно поможет вырваться из рутины.

Чем заняться в Сочи в мае?

В последний месяц весны практически все туристические места доступны для посещения. А в Сочи огромное количество достопримечательностей, которые стоит посетить. Вот некоторые из них:

  • Дендрарий (можно застать цветущую сакуру);
  • парк «Ривьера»;
  • гора Ахун;
  • тисо-самшитовая роща;
  • Агурские водопады;
  • Ореховский водопад;
  • морской порт;
  • Воронцовские пещеры;
  • Олимпийский парк;
  • Океанариум;
  • Сочи Парк.

Туапсе

Официально пляжный сезон стартует в десятых числа мая, но вода в это время ещё довольно холодная. К счастью, Туапсе — многопрофильный курорт, в котором есть чем заняться в любую погоду.

Чем заняться в Туапсе в мае?

Например, май — замечательное время для оздоровления в санаториях. А обратить внимание стоит на следующие туристические места:

  • Скала Киселёва;
  • Голубые водопады;
  • гора Индюк;
  • Платановая аллея;
  • Приморский бульвар;
  • Поющий фонтан;
  • Аквапарк «Дельфин» в Небуге;
  • дольмены Туапсе;
  • водопад Перун.
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Отправиться можно из любой точки Европы, а главный участок проходит через французские Пиренеи.

Геленджик

Температура воздуха в Геленджике в мае достигает примерно +22...23°С. При этом она стабильно растёт и к концу месяца в городе стоит по-настоящему летняя жаркая погода.

Чем заняться в Геленджике в мае?

Поскольку море в бухте всё ещё прохладное и валяться на пляже не получится, можно осмотреть местные достопримечательности. Вот некоторые из них:

  • древние дольмены;
  • Церковь Вознесения Господня;
  • Створный маяк;
  • Историко-краеведческий музей;
  • Парк развлечений и спорта «Олимп»;
  • океанариум «Океан Парк»;
  • Пшадские водопады;
  • Тешебские водопады;
  • гора Нексис;
  • Большой Афипс.

Анапа

В начале мая там солнечно и тепло, около +22°C и выше. Море прохладное, так что купаться смогут только закалённые и смелые.

Чем заняться в Анапе в мае?

Как минимум, гулять, ходить по самому городу, выбраться в пеший или велопоход по окрестностям: Сукко, Утриш, Витязево.

Также можно посетить популярные туристические места:

  • аквапарки «Тики-так» и «Золотой пляж»;
  • тематический парк «Олимпия»;
  • археологический музей «Горгиппия»;
  • Краеведческий музей;
  • дельфинарий «Немо»;
  • крокодиловая ферма.
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До некоторых можно добраться на машине, к другим – через увлекательное путешествие по морю.

Крым

Погода в мае по-летнему солнечная и ясная, температура в пределах +20...+24°C. Но вода в Чёрном море всё же остаётся слишком прохладной для купания.

Чем заняться в Крыму в мае?

Гулять и ездить по полуострову и наслаждаться фантастическими видами. Можно посетить дачу Чехова в Гурзуфе. Также стоит рассмотреть некоторые популярные достопримечательности:

  • Крымский мост;
  • гора Ай-Петри;
  • Ласточкино гнездо;
  • Никитский ботанический сад;
  • Чуфут-Кале;
  • Херсонес Таврический;
  • Ливадийский дворец;
  • аквапарк «Медуза»;
  • Коса Беляус;
  • Озеро Сасык-Сиваш;
  • Мраморная пещера;
  • Музей Айвазовского в Феодосии.
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