Мини-отпуск: куда поехать на майские праздники

В Россию наконец пришла весна, и многие уже сейчас думают о том, куда бы отправиться на майские праздники. Начало месяца обещает быть тёплым и солнечным — погода так и располагает к небольшому путешествию. Рассказываем, куда и зачем можно съездить на длинные выходные.
Сочи
В мае море в Сочи ещё прохладное, поэтому для купания температура не подойдёт. Однако можно провести время на побережье, подышать морским воздухом, послушать шум раскатистых волн, нагуляться вдоволь и даже сходить в горы. Это точно поможет вырваться из рутины.
Чем заняться в Сочи в мае?
В последний месяц весны практически все туристические места доступны для посещения. А в Сочи огромное количество достопримечательностей, которые стоит посетить. Вот некоторые из них:
- Дендрарий (можно застать цветущую сакуру);
- парк «Ривьера»;
- гора Ахун;
- тисо-самшитовая роща;
- Агурские водопады;
- Ореховский водопад;
- морской порт;
- Воронцовские пещеры;
- Олимпийский парк;
- Океанариум;
- Сочи Парк.
Туапсе
Официально пляжный сезон стартует в десятых числа мая, но вода в это время ещё довольно холодная. К счастью, Туапсе — многопрофильный курорт, в котором есть чем заняться в любую погоду.
Чем заняться в Туапсе в мае?
Например, май — замечательное время для оздоровления в санаториях. А обратить внимание стоит на следующие туристические места:
- Скала Киселёва;
- Голубые водопады;
- гора Индюк;
- Платановая аллея;
- Приморский бульвар;
- Поющий фонтан;
- Аквапарк «Дельфин» в Небуге;
- дольмены Туапсе;
- водопад Перун.
Геленджик
Температура воздуха в Геленджике в мае достигает примерно +22...23°С. При этом она стабильно растёт и к концу месяца в городе стоит по-настоящему летняя жаркая погода.
Чем заняться в Геленджике в мае?
Поскольку море в бухте всё ещё прохладное и валяться на пляже не получится, можно осмотреть местные достопримечательности. Вот некоторые из них:
- древние дольмены;
- Церковь Вознесения Господня;
- Створный маяк;
- Историко-краеведческий музей;
- Парк развлечений и спорта «Олимп»;
- океанариум «Океан Парк»;
- Пшадские водопады;
- Тешебские водопады;
- гора Нексис;
- Большой Афипс.
Анапа
В начале мая там солнечно и тепло, около +22°C и выше. Море прохладное, так что купаться смогут только закалённые и смелые.
Чем заняться в Анапе в мае?
Как минимум, гулять, ходить по самому городу, выбраться в пеший или велопоход по окрестностям: Сукко, Утриш, Витязево.
Также можно посетить популярные туристические места:
- аквапарки «Тики-так» и «Золотой пляж»;
- тематический парк «Олимпия»;
- археологический музей «Горгиппия»;
- Краеведческий музей;
- дельфинарий «Немо»;
- крокодиловая ферма.
Крым
Погода в мае по-летнему солнечная и ясная, температура в пределах +20...+24°C. Но вода в Чёрном море всё же остаётся слишком прохладной для купания.
Чем заняться в Крыму в мае?
Гулять и ездить по полуострову и наслаждаться фантастическими видами. Можно посетить дачу Чехова в Гурзуфе. Также стоит рассмотреть некоторые популярные достопримечательности:
- Крымский мост;
- гора Ай-Петри;
- Ласточкино гнездо;
- Никитский ботанический сад;
- Чуфут-Кале;
- Херсонес Таврический;
- Ливадийский дворец;
- аквапарк «Медуза»;
- Коса Беляус;
- Озеро Сасык-Сиваш;
- Мраморная пещера;
- Музей Айвазовского в Феодосии.