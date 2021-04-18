Мини-отпуск: куда поехать на майские праздники

В Россию наконец пришла весна, и многие уже сейчас думают о том, куда бы отправиться на майские праздники. Начало месяца обещает быть тёплым и солнечным — погода так и располагает к небольшому путешествию. Рассказываем, куда и зачем можно съездить на длинные выходные.

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Сочи

В мае море в Сочи ещё прохладное, поэтому для купания температура не подойдёт. Однако можно провести время на побережье, подышать морским воздухом, послушать шум раскатистых волн, нагуляться вдоволь и даже сходить в горы. Это точно поможет вырваться из рутины.

Чем заняться в Сочи в мае?

В последний месяц весны практически все туристические места доступны для посещения. А в Сочи огромное количество достопримечательностей, которые стоит посетить. Вот некоторые из них:

Дендрарий (можно застать цветущую сакуру);

парк «Ривьера»;

гора Ахун;

тисо-самшитовая роща;

Агурские водопады;

Ореховский водопад;

морской порт;

Воронцовские пещеры;

Олимпийский парк;

Океанариум;

Сочи Парк.

Туапсе

Официально пляжный сезон стартует в десятых числа мая, но вода в это время ещё довольно холодная. К счастью, Туапсе — многопрофильный курорт, в котором есть чем заняться в любую погоду.

Чем заняться в Туапсе в мае?

Например, май — замечательное время для оздоровления в санаториях. А обратить внимание стоит на следующие туристические места:

Скала Киселёва;

Голубые водопады;

гора Индюк;

Платановая аллея;

Приморский бульвар;

Поющий фонтан;

Аквапарк «Дельфин» в Небуге;

дольмены Туапсе;

водопад Перун.

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Геленджик

Температура воздуха в Геленджике в мае достигает примерно +22...23°С. При этом она стабильно растёт и к концу месяца в городе стоит по-настоящему летняя жаркая погода.

Чем заняться в Геленджике в мае?

Поскольку море в бухте всё ещё прохладное и валяться на пляже не получится, можно осмотреть местные достопримечательности. Вот некоторые из них:

древние дольмены;

Церковь Вознесения Господня;

Створный маяк;

Историко-краеведческий музей;

Парк развлечений и спорта «Олимп»;

океанариум «Океан Парк»;

Пшадские водопады;

Тешебские водопады;

гора Нексис;

Большой Афипс.

Анапа

В начале мая там солнечно и тепло, около +22°C и выше. Море прохладное, так что купаться смогут только закалённые и смелые.

Чем заняться в Анапе в мае?

Как минимум, гулять, ходить по самому городу, выбраться в пеший или велопоход по окрестностям: Сукко, Утриш, Витязево.

Также можно посетить популярные туристические места:

аквапарки «Тики-так» и «Золотой пляж»;

тематический парк «Олимпия»;

археологический музей «Горгиппия»;

Краеведческий музей;

дельфинарий «Немо»;

крокодиловая ферма.

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Крым

Погода в мае по-летнему солнечная и ясная, температура в пределах +20...+24°C. Но вода в Чёрном море всё же остаётся слишком прохладной для купания.

Чем заняться в Крыму в мае?

Гулять и ездить по полуострову и наслаждаться фантастическими видами. Можно посетить дачу Чехова в Гурзуфе. Также стоит рассмотреть некоторые популярные достопримечательности: