Почему не стоит исключать сало из рациона?

Вокруг этого продукта немало мифов, но правдивы далеко не все. Хотя некоторым действительно стоит воздержаться от солёного деликатеса.

Сегодня всё больше и больше людей задумываются о правильном питании. Нередко переход на более здоровые блюда требует исключить привычные продукты и отказаться от любимых, но вредных блюд. Одним из таких «запретов» для зожников считается сало. Так ли оно на самом деле вредно и кому действительно стоит воздержаться от этого продукта, разбираемся вместе с нутрициологом Анной Глумовой.

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Стоит ли исключать сало из рациона?

Важно понимать, что жиры необходимы человеку для здоровья! Ошибочно ограничивать или исключать их, продолжая в больших количествах употреблять углеводы. Основу здорового полноценного питания составляют белки, полезные жиры и сложные углеводы. Однако необходимо соблюдать баланс всех этих веществ и учитывать свою индивидуальную потребность в калориях.

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Чем полезно сало?

В сале содержится большое количество арахидоновой кислоты (полинасыщенная жирная кислота). Она необходима для нормального функционирования головного мозга, почек, печени, сердца. Кроме того, эта кислота благоприятно влияет на холестериновый обмен. Особенно она важна для женщин, поскольку участвует в синтезе половых гормонов. Поэтому на сало следует обратить особое внимание девушкам со сниженным либидо, нарушениями менструального цикла и бесплодием. Разумеется, этот продукт – не панацея и не окажет «волшебного» эффекта, но может помочь нормализовать гормональный фон.

Также сало содержит ценные жирорастворимые витамины: А, Е, Д и каротин.

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Так ли вреден холестерин в сале?

Холестерин, содержащийся в сале, когда-то был демонизирован, и зря, считает нутрициолог. Сам по себе холестерин — это ресурс для синтеза гормонов и витамина Д. При умеренном употреблении (примерно 20-30 г в день) сало принесёт только пользу.

Анна: Стоит отметить, что сало довольно медленно расщепляется и поэтому долго поддерживает чувство сытости.

В целом же сало — весьма калорийный продукт. В 100 г содержится почти 800 ккал. О других высококалорийных продуктах смотрите в видео «Чемпионата».

Какое сало лучше и кому его есть нельзя?

Стоит обращать внимание на экологически чистое солёное сало — такое пойдёт на пользу организму. А вот от копчёных деликатесов лучше отказаться. Кроме того, этот продукт следует исключить тем, у кого имеются острые заболевания печени, панкреатит, холецистит, колит и гастрит.