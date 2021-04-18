Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Главная / Lifestyle / Статьи /

Тест «Чемпионата»: кому из спортсменов принадлежит цитата?

Тест: угадайте спортсмена по цитате
Арина Забгаева Софья Ложис
,
Кто это сказал? Угадываем спортсмена по цитате
Насколько хорошо вы знаете высказывания знаменитых атлетов?
Lifestyle / Тренды 0
Аудио-версия:

Интервью тренеров, спортсменов и экспертов в спорте нередко можно разбирать на цитаты. Есть много ярких и запоминающихся изречений, которые надолго остаются в голове и то и дело появляются в соцсетях. Но многие даже не догадываются, кому именно принадлежит эта фраза. Они мотивируют, помогают идти к цели и преодолевать препятствия. Конечно, иногда попадаются и смешные, и забавные цитаты, а некоторые и вовсе сложно назвать удачными.

Какие-то из этих высказываний узнают даже те, кто максимально далёк от спорта, некоторые смогут вспомнить только настоящие фанаты. А авторов отдельных фраз легко спутать друг с другом.

Месси или Роналду? Тайсон или Али? Шарапова или Уильямс? Проверьте свои знания и попробуйте угадать или вспомнить, каким известным спортсменам принадлежат эти фразы. Если с первого раза не получится верно указать всех, не расстраивайтесь — зато вы узнаете что-то новое!

А сколько цитат угадали вы?

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Популярные материалы
Килограммы на память: 7 самых калорийных блюд со всей планеты
Килограммы на память: 7 самых калорийных блюд со всей планеты
Один в поле воин: как следить за питанием, если близкие вас не поддерживают?
Один в поле воин: как следить за питанием, если близкие вас не поддерживают?
TOP 3
Всегда на связи: 5 телеграм-каналов про спорт и ЗОЖ
Всегда на связи: 5 телеграм-каналов про спорт и ЗОЖ
Тренды
В футбол с головой: как правильно выбрать бутсы?
В футбол с головой: как правильно выбрать бутсы?
Тренды
Выше голову: 3 ошибки, которые вредят осанке
Выше голову: 3 ошибки, которые вредят осанке
Здоровье
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021