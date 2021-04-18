Кто это сказал? Угадываем спортсмена по цитате

Интервью тренеров, спортсменов и экспертов в спорте нередко можно разбирать на цитаты. Есть много ярких и запоминающихся изречений, которые надолго остаются в голове и то и дело появляются в соцсетях. Но многие даже не догадываются, кому именно принадлежит эта фраза. Они мотивируют, помогают идти к цели и преодолевать препятствия. Конечно, иногда попадаются и смешные, и забавные цитаты, а некоторые и вовсе сложно назвать удачными.

Какие-то из этих высказываний узнают даже те, кто максимально далёк от спорта, некоторые смогут вспомнить только настоящие фанаты. А авторов отдельных фраз легко спутать друг с другом.

Месси или Роналду? Тайсон или Али? Шарапова или Уильямс? Проверьте свои знания и попробуйте угадать или вспомнить, каким известным спортсменам принадлежат эти фразы. Если с первого раза не получится верно указать всех, не расстраивайтесь — зато вы узнаете что-то новое!

А сколько цитат угадали вы?