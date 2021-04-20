Заболевание — не повод отказываться от тренировок. Но важно правильно подобрать экипировку.

Как заниматься фитнесом при варикозе и не навредить организму?

Отёки, тяжесть в ногах, болезненные ощущения во время физических нагрузок — всё это может быть признаками варикозного расширения вен. Можно ли в таком случае продолжать заниматься спортом или стоит прекратить тренировки? Как сделать их безопаснее и не усугубить ситуацию? Разбираемся вместе с сосудистым хирургом Европейского Медицинского Центра, флебологом, кандидатом медицинских наук Дмитрием Аверьяновым.

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Можно ли заниматься фитнесом при варикозе?

В целом фитнес при варикозном заболевании — это даже полезно. Физические упражнения облегчают течение болезни. Бег, ходьба, прогулки по вечерам положительно сказываются на организме.

Если вы ощущаете тяжесть в ногах, видите потемнения на коже рядом с венами и другие симптомы варикоза, перед началом занятий обязательно проконсультируйтесь с врачом.

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Флеболог осмотрит вены и определит степень повреждений. А с заключением от врача тренер сможет составить подходящую программу тренировок.

Какую технику безопасности нужно соблюдать при варикозе?

Главное — соблюдать меры предосторожности и избегать травмирования варикозных вен. Эксперт советует использовать компрессионный трикотаж — это бельё, которое обхватывает ноги с определённым давлением, чтобы не дать сосудам расшириться. Для тренировок врач рекомендует использовать гольфы до колена: существуют специальные модели именно для занятий спортом.

Фото: istockphoto.com

Степень давления, компрессия, разделяется по классам. Например, если пациент здоров, ему рекомендован первый класс компрессии, а при варикозе его должен определять врач-флеболог — в зависимости от стадии заболевания.

Не рекомендуется выбирать компрессионную одежду самому: неправильно подобранное бельё будет либо бесполезным, либо сильно сдавит ноги, ухудшив кровообращение.

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Есть ли противопоказания к занятиям спортом при варикозе?

Противопоказаниями считаются факторы, которые могут вызвать травму варикозных вен или нижних конечностей. Так как это может привести к развитию серьёзного осложнения — тромбозу.

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Поэтому флеболог не рекомендует:

увлекаться поднятием тяжестей: подъёмом штанги, приседаниями с грузом, занятиями на вертикальных тренажёрах для ног — эти упражнения негативно повлияют на ослабленные сосуды;

ходить в сауну или баню после занятий: при повышении температуры тела поражённые вены ещё больше расширяются, а скорость течения крови снижается.

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При варикозе перед тренировкой особенно важна разминка. Так снизится риск травмы, мышцы будут разогреты и готовы к нагрузке. А сами упражнения следует выполнять медленно и размеренно, без резких движений.