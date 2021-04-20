Как заниматься фитнесом при варикозе и не навредить организму?

Отёки, тяжесть в ногах, болезненные ощущения во время физических нагрузок — всё это может быть признаками варикозного расширения вен. Можно ли в таком случае продолжать заниматься спортом или стоит прекратить тренировки? Как сделать их безопаснее и не усугубить ситуацию? Разбираемся вместе с сосудистым хирургом Европейского Медицинского Центра, флебологом, кандидатом медицинских наук Дмитрием Аверьяновым.
В целом фитнес при варикозном заболевании — это даже полезно. Физические упражнения облегчают течение болезни. Бег, ходьба, прогулки по вечерам положительно сказываются на организме.
Если вы ощущаете тяжесть в ногах, видите потемнения на коже рядом с венами и другие симптомы варикоза, перед началом занятий обязательно проконсультируйтесь с врачом.
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Флеболог осмотрит вены и определит степень повреждений. А с заключением от врача тренер сможет составить подходящую программу тренировок.
Какую технику безопасности нужно соблюдать при варикозе?
Главное — соблюдать меры предосторожности и избегать травмирования варикозных вен. Эксперт советует использовать компрессионный трикотаж — это бельё, которое обхватывает ноги с определённым давлением, чтобы не дать сосудам расшириться. Для тренировок врач рекомендует использовать гольфы до колена: существуют специальные модели именно для занятий спортом.
Фото: istockphoto.com
Степень давления, компрессия, разделяется по классам. Например, если пациент здоров, ему рекомендован первый класс компрессии, а при варикозе его должен определять врач-флеболог — в зависимости от стадии заболевания.
Не рекомендуется выбирать компрессионную одежду самому: неправильно подобранное бельё будет либо бесполезным, либо сильно сдавит ноги, ухудшив кровообращение.
При варикозе перед тренировкой особенно важна разминка. Так снизится риск травмы, мышцы будут разогреты и готовы к нагрузке. А сами упражнения следует выполнять медленно и размеренно, без резких движений.