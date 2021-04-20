Как научиться задерживать дыхание на 2 минуты и больше

Существует множество дыхательных упражнений, практик, гимнастик. Некоторые более эффективные, другие — менее. Из многообразия каждый может выбрать ту, которая подойдёт именно им. Автор одной из них — голландец Вим Хоф, также известный как «ледяной человек». Он умеет выдерживать крайне низкие температуры, и ему принадлежат удивительные мировые рекорды.

Блогер Глеб Карпов в своём видео рассказал об особенностях метода Вима Хофа и объяснил, как научиться этой технике.

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Кто такой Вим Хоф?

В 2009 году Вим Хоф без обуви в одних шортах пробежал полумарафон за Полярным кругом. И это далеко не единственный рекорд голландца. Он разработал особый комплекс дыхательных упражнений. Этот метод не только позволяет управлять теплом в организме, но и улучшает иммунную систему, сон и психическое здоровье. С помощью концентрации дыхания и холодных процедур человек может буквально управлять своей нервной системой.

Такая подготовка позволила Хофу проплыть 66 м подо льдом, покорить Эверест, одетым только в шорты, пробежать марафон в пустыне без капли воды и установить мировой рекорд по пребыванию в контейнере, заполненном льдом.

С научной точки зрения это казалось невозможным, поэтому учёные решили выяснить, как Хофу это удаётся, и провели ряд тестов. К их большому удивлению выяснилось, что Вим и его ученики по собственному желанию могут управлять своей автономной нервной системой: регулировать выработку гормонов, контролировать иммунную систему и сознательно согревать своё тело.

Блогер не мог в это поверить, ведь автономная нервная система на то и автономная, что работает без участия человека. Именно поэтому он решил изучить теорию и попробовать дыхательные практики на деле.

Как работает дыхательная техника Вима Хофа?

В течении года блогер выполнял дыхательные упражнения и холодные процедуры. Теперь же он может встать под ледяную воду и пробыть там целых полчаса. При этом не замёрзнуть, а даже согреться. Заходя в душ, он начинает дышать определённым образом, концентрируя своё внимание на разных участках тела.

Какой бы фантастической ни казалась эта техника, её эффективность была доказана учёными. Какие же проблемы поможет решить дыхательный метод Вима Хофа?

Он применяется в разных целях. Например, можно управлять своей иммунной системой для излечения аутоиммунных заболеваний, избавиться от высотной болезни и сознательно повышать температуру тела, когда вам холодно. Также этот тип дыхания повысит уровень энергии, снизит уровень стресса, ускорит восстановление после тренировки, улучшит концентрацию внимания и состояние сердечно-сосудистой системы.

Научно доказано: правильный метод дыхания помогает ускорить обмен веществ Простое упражнение научит задействовать диафрагму и дышать глубоко.

Техника выполнения дыхательных упражнений

1. Удобная поза

Сядьте в удобную позу и убедитесь, что вам легко вдыхать и выдыхать.

2. Глубокий вдох

Вдох нужно делать максимально глубокий, через рот. Старайтесь захватить как можно больше воздуха.

3. Выдох без усилия

Не нужно выдыхать полностью, просто расслабьте лёгкие и отпустите лишний воздух. Продолжайте так дышать, насыщая организм кислородом, и наблюдайте за своим телом. Какие-то участки будут напряжены — расслабьте их. Обратите внимание на ощущения. После 30 глубоких вдохов вы, возможно почувствуете небольшое головокружение и покалывание в пальцах рук.

4. Выдох + задержка

После этого нужно максимально выдохнуть воздух, полностью освободив лёгкие от кислорода, и задержать дыхание. Вы сможете не дышать примерно две минуты. В это время можно заняться медитацией или растяжкой. Попробуйте, например, сделать отжимания — у вас получится вдвое больше, чем обычно.

5. Вдох + задержка

Примерно через две минуты почувствуете, что вам снова нужен кислород. Тогда резко наберите полные лёгкие воздуха и задержите его на 15 секунд. Затем снова переходите к шагу 1.

Дышите – не дышите: как повысить эффективность тренировки Бег или растяжка, плавание или силовые тренировки – в каждом случае техника дыхания отличается.

Выполните три круговых подхода. Когда закончите, будете чувствовать собранность, спокойствие и тепло во всем теле.

После выполнения таких упражнений под руководством тренера наш корреспондент легко смогла задержать дыхание на 2 минуты. А какие личные рекорды поставите вы?