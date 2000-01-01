На что знаменитые спортсмены тратят свои миллионы? 5 безумных покупок

Три «Бентли» за раз и бочки с деньгами

Исключительно благодаря спорту Шакил О'Нилл заработал около $ 292 млн. Когда сбережения стало некуда девать, он купил сразу три «Бентли». А в какой-то момент хранил деньги в бочках прямо в спальне.