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Что взять с собой в кино, если ты на ПП: 5 идей для полезных перекусов, которыми можно заменить попкорн

ПП-перекусы, которые можно взять в кинотеатр
Эвелина Агабабаева
Что съесть во время фильма в кинотеатре? 5 вариантов полезных закусок
В большом ведре попкорна содержится больше половины дневной нормы калорий!
Lifestyle / Питание 0
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Учёными доказано, что есть во время фильма — не самая лучшая идея. Во время просмотра чего-либо вы не замечаете, сколько съедаете, и не контролируете свой аппетит. Так, например, большая пачка попкорна, с которой можно расправиться за час, содержит в среднем 1200 ккал. А это практически половина суточной нормы для взрослого человека.

Но если вы не можете отказаться от вкусностей в кинотеатре, можно заменить их более полезными альтернативами. Подобрали пять идей ПП-закусок, которые отлично зайдут под кино.

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Сушёные фрукты

Изюм, курага и прочие сухофрукты — неплохая альтернатива начос, чипсам и прочим снекам, хотя и не менее калорийная, чем, например, попкорн. Поэтому злоупотреблять ими не стоит.

Фото: istockphoto.com

Сейчас на полках магазинов часто встречаются смеси сушёных фруктов: банановые и яблочные чипсы, кусочки ананаса, манго и т. д. В умеренных количествах фигуре и здоровью они не навредят.

Овощные палочки

Идеальная замена начос для любителей еды с соусом — овощные палочки. Соломки из моркови, сельдерея, огурцов можно купить на фудкорте и в большинстве магазинов. В последнее время они становятся всё более популярными.

Разнообразить овощную закуску поможет соус, например, йогуртовый. Калорийность снека не будет превышать 100 ккал.

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Отруби

Овсяные, кукурузные, пшеничные или ржаные отруби можно увидеть в диетических отделах супермаркетов. У них солоноватый вкус, который поможет заменить чипсы или солёный попкорн. Кроме того, отруби способствуют похудению. Они впитывают излишки воды, токсины, жиры, тяжёлые металлы и улучшают пищеварение.

Фото: istockphoto.com

В желудке отруби разбухают и создают ощущение сытости. Такой перекус будет содержать около 300 ккал.

Ягоды

Как это ни банально, но ягоды — отличная замена попкорну. Они повышают жизненный тонус человека, физическую и умственную работоспособность, сопротивляемость различным болезням. Остаётся лишь выбрать ваши любимые и наслаждаться просмотром фильма, совмещая приятное с полезным.

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Питьевые йогурты

Питьевой йогурт может заменить вредные напитки, например сладкую газировку. В них содержится немало витаминов и минералов. А бифидобактерии помогают бороться с вредными инфекциями.

Фото: istockphoto.com

Калорийность питьевого йогурта зависит от многих составляющих, но в среднем она составляет примерно 72 ккал.

Важно! Скорее всего, после снеков вам захочется пить. Поэтому не забудьте захватить с собой бутылку минеральной воды.

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