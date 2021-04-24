Что съесть во время фильма в кинотеатре? 5 вариантов полезных закусок

Учёными доказано, что есть во время фильма — не самая лучшая идея. Во время просмотра чего-либо вы не замечаете, сколько съедаете, и не контролируете свой аппетит. Так, например, большая пачка попкорна, с которой можно расправиться за час, содержит в среднем 1200 ккал. А это практически половина суточной нормы для взрослого человека.
Но если вы не можете отказаться от вкусностей в кинотеатре, можно заменить их более полезными альтернативами. Подобрали пять идей ПП-закусок, которые отлично зайдут под кино.
Изюм, курага и прочие сухофрукты — неплохая альтернатива начос, чипсам и прочим снекам, хотя и не менее калорийная, чем, например, попкорн. Поэтому злоупотреблять ими не стоит.
Фото: istockphoto.com
Сейчас на полках магазинов часто встречаются смеси сушёных фруктов: банановые и яблочные чипсы, кусочки ананаса, манго и т. д. В умеренных количествах фигуре и здоровью они не навредят.
Овощные палочки
Идеальная замена начос для любителей еды с соусом — овощные палочки. Соломки из моркови, сельдерея, огурцов можно купить на фудкорте и в большинстве магазинов. В последнее время они становятся всё более популярными.
Разнообразить овощную закуску поможет соус, например, йогуртовый. Калорийность снека не будет превышать 100 ккал.
Овсяные, кукурузные, пшеничные или ржаные отруби можно увидеть в диетических отделах супермаркетов. У них солоноватый вкус, который поможет заменить чипсы или солёный попкорн. Кроме того, отруби способствуют похудению. Они впитывают излишки воды, токсины, жиры, тяжёлые металлы и улучшают пищеварение.
Фото: istockphoto.com
В желудке отруби разбухают и создают ощущение сытости. Такой перекус будет содержать около 300 ккал.
Ягоды
Как это ни банально, но ягоды — отличная замена попкорну. Они повышают жизненный тонус человека, физическую и умственную работоспособность, сопротивляемость различным болезням. Остаётся лишь выбрать ваши любимые и наслаждаться просмотром фильма, совмещая приятное с полезным.