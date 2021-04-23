11 дней — 11 дел: чем заняться в длинные выходные?

За такое время можно успеть и хорошенько отдохнуть, и разобраться с тем, что постоянно откладывали на потом.

Как часто вы обещаете себе разобраться с делами, но снова и снова откладываете их на потом? На завтра, на выходные, на отпуск — задачи всё копятся и конца им не видно. Неожиданно длинные майские выходные — отличный повод наконец взять себя в руки и сделать то, что давно планировали. Отдыхать или быть продуктивными — выбор за вами. Главное — не потратить все длинные выходные попусту. 11 дней — 11 дел.

Мини-отпуск: куда поехать на майские праздники Длинные выходные — отличный повод для небольшого путешествия. Зачем упускать такую возможность?

Выспитесь наконец

Шутки в сторону. Если вы активно работаете, скорее всего, в течение недели вам не хватает здорового сна. Выходные — прекрасное время, чтобы наверстать упущенное. Не стоит пускаться во все тяжкие и спать днями напролёт. Попробуйте ложиться и вставать в одно и то же время и восстановить режим.

Фото: istockphoto.com

Прочитайте книгу, до которой никак не доходили руки

Пережить настоящие приключения, не выходя из дома, можно, прочитав книгу. Вспомните, что вы давно хотели прочесть, но всё не находили времени. Поверьте, дополнительные выходные — отличный повод засесть за чтение.

Путешествуйте

Если вы считаете, что путешествовать можно только за границей, вы сильно ошибаетесь. Далеко уезжать необходимости нет — можно ограничиться поездкой по соседним городам или даже прогулкой по городу, в котором вы живёте. Взгляните на знакомые с детства места по-новому! Загляните в книжный магазин и приобретите путеводитель для туристов. Прогуляйтесь по главным достопримечательностям и получите новые эмоции и впечатления.

Фото: istockphoto.com

Обустройте комнату

Иногда очень хочется что-нибудь поменять, особенно в межсезонье: сделать новую стрижку, переехать или хотя бы сменить обстановку. Поскольку полноценный ремонт — это слишком масштабно, предлагаем сделать перестановку, например в комнате. Добавьте новую полку, повесьте картины или создайте что-нибудь интересное всей семьёй!

Разберите гардероб и составьте образы

Сейчас многие вынуждены оставаться дома и ограничивать своё общение. Ревизия — это отличная возможность превратить нерастраченную энергию во что-то полезное и созидательное. Зачем разбирать гардероб? Как минимум это сэкономит ваше время на сборы с утра, ведь у вас будут готовые варианты комплектов на любые случаи.

Раскройте новые таланты

Кем вы хотели стать в детстве? Вспомните о своих мечтах и начните претворять их в жизнь. Сейчас существует множество курсов и мастер-классов, которые помогут научиться чему-нибудь с нуля в любом возрасте. Или можете попробовать развивать свои способности самостоятельно. В интернете немало видеоуроков, рекомендаций и обучающих статей.

Фото: istockphoto.com

Поэкспериментируйте на кухне

Как правило, у каждого есть минимальный набор блюд, которые ему хорошо удаются. Попробуйте выйти из своей кулинарной зоны комфорта и освойте новые блюда и техники. Научитесь стрит-фраю, карамелизации, уделяйте больше внимания выбору ингредиентов, добавляйте новые специи. Включите фантазию или поищите необычные рецепты в интернете.

Ещё кусочек: что делать, если постоянно хочется есть Действительно ли мы голодны каждый раз, когда открываем дверцу холодильника?

Послушайте подкасты

Это способ выжать из выходных максимум пользы, причём совершенно бесплатно. Подкасты удобно слушать в метро, за рулём, во время пробежек или прогулок, монотонной работы, тренировок в спортзале, уборки или готовки.

Составьте подробный список целей

Попробуйте составить список целей не только на ближайшее, но и на отдалённое будущее с графиком выполнения. Если вы научитесь грамотно планировать, то будете эффективнее работать и выкраивать достаточно времени на важные аспекты своей жизни, не теряя при этом сил и вдохновения.

Фото: istockphoto.com

Займитесь спортом

Из-за нехватки времени многие не то что не занимаются спортом, но даже не задумываются об этом. Хотя физические нагрузки — прекрасный способ держать себя в форме и сохранять крепкое здоровье. В выходные вы с легкостью найдёте время для короткой тренировки. Попрыгайте на скакалке, сделайте отжимания, встаньте в планку или займитесь йогой. Пообещайте себе повторить комплекс, который выберете. Пусть это станет одной из ваших новых полезных привычек.

Тренировки долой: как подтянуть фигуру, если не хочется ходить в спортзал? Главное — двигаться, а как — решать вам. Собрали наши варианты.

Научитесь печатать вслепую

Навыки быстрой печати пригодятся если не каждому, то каждому второму! Ведь теперь работа на компьютере — ежедневная задача для многих. Школьные рефераты, научные работы, годовые отчёты — всё это сегодня печатают. Ускорить процесс можно, освоив метод слепой печати. Сделать это можно с помощью специальных обучающих программ. Или можно просто перепечатывать интересные для вас тексты — со временем ваши пальцы запомнят расположение кнопок и вы не будете то и дело смотреть на клавиши и отвлекаться.