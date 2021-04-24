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Российские бренды кроссовок: качественная и стильная обувь из России

Российские бренды кроссовок
Павел Сухоруков
Локальные бренды кроссовок, которые зря остались незамеченными
Стильные кеды, необычные модели и высокое качество — за всем этим необязательно идти в магазины всем известных производителей.
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Чаще всего, когда мы говорим о кроссовках, подразумеваем крупные бренды вроде Nike, adidas или New Balance. Мы видим их повсеместно, практически у каждого второго. Мы решили, что крайне необходимо рассказать и о других брендах. Например, о локальных марках кроссовок в России, которые заслуживают не меньшего внимания.

Обувь на каучуковой подошве была уже в конце XVIII века, правда, нельзя было определить, где левый, а где правый кроссовок. Со временем интерес к подобному типу обуви только увеличивался. Годы шли, для создания ботинок стали применять различные технологии и пробовать разные материалы. Например, в 1917 году благодаря Маркусу Конверсу началось массовое производство обуви с резиновой подошвой и матерчатым верхом. Сейчас мы знаем эти кеды под маркой Converse All-Stars.

Но вернёмся в Россию. Наши дни.

Для России производство удобных и стильных кроссовок — дело не самое простое. Существует не так много брендов, которые занимались бы этим как основным направлением. Почему сложно? Оборудование стоит дорого, процесс изготовления состоит из большого количества нюансов и «подводных камней», да и настоящих мастеров своего дела очень мало. Всё это заставляет основателей бизнесов выбирать что-то попроще, чтобы быстрее зайти на рынок и суметь выдержать любой кризис. И что в итоге? Обувь у тех, кто всё-таки остался на рынке, получается хорошего качества, поскольку на неё затрачивается больше сил, энергии и любви. И именно о таких брендах мы и хотим рассказать.

Eksis

Малоизвестный российский бренд, который производит кроссовки с достаточно классической внешностью. В деле с начала 2000 годов. Стиль обычно сдержанный, но есть и яркие акценты. Eksis подойдут для ходьбы, бега, тренировок и на каждый день.

«Волан»

«Волан» — бренд одежды и обуви, воспитанный эстетикой спорта. Создатели искали вдохновение, наблюдая за игрой в бадминтон. «Волан» отшивает одежду и обувь на российских фабриках лимитированным тиражом и основной упор делает на яркие и лёгкие кеды, спортивные шорты, а также ветровки.

Каждая пара кед, как заявляют производители, изготавливается вручную и соответствует самым высоким экологическим стандартам, так как для производства используются только натуральные материалы — каучук и хлопок.

Strobbs

Strobbs — недооценённый бренд кроссовок, зародившийся в 2012 году. Штаб-квартира — в Москве. Марка предлагает обширную линейку спортивных и повседневных сникеров. Отдельные модели у Strobbs — смесь неординарных решений и авангарда, но есть и кроссовки классического вида.

Sigma

Sigma — производитель спортивной обуви из Пскова. Бренд зародился в 2010 году. Сейчас Sigma шьёт кроссовки для детей, женщин и мужчин. Стоит отметить, что у бренда есть большие размеры, вплоть до 50-го. Есть кроссовки как для занятий спортом, так и для casual образов. Дизайн — от неунывающей классики до интересных инноваций.

Кеды «Динамо»

«Динамо», помимо футбольного клуба, стадиона и машины, это Санкт-Петербургская фабрика, которая производит обувь с 1962 года. Сейчас предприятие занимается производством подростковых, мужских и женских сникеров для занятий спортом и повседневной жизни. В дизайне кроссовок превалируют классика, сдержанность и консерватизм. Лозунг на сайте предприятия гласит: «Не сдаёшься ты, не сдаются они». А что ещё нужно для России? Чтоб обувь была всепогодной и неубиваемой, разве нет?

Afour Custom Footwear

Относительно брендов, про которые мы говорили выше, Afour известен большему количеству людей. Он родом из Санкт-Петербурга. Это бренд кастомизированной обуви со своим уникальным стилем, конкретной целевой аудиторией и отличным качеством пошива.

Кроссовки — основная линейка компании, но не единственная. Есть ещё броги и ботинки. Натуральная кожа как залог комфорта и долголетия ношения. Подошва — немаловажный фактор, которому уделяют отдельное внимание, поскольку производитель хочет, чтобы в его обуви каждый чувствовал себя исключительно комфортно. И, кстати, подошву можно заменить в любой момент, если вдруг это будет необходимо.

«Два мяча»

В нашем списке есть один бренд, который можно назвать молодым, несмотря на то что зародился он ещё в далеких 60-х прошлого столетия. «Два мяча» — кеды, в которых ходили Виктор Цой и Юрий Гагарин. Кеды, которые стали культовыми и про которые все забыли в один момент. Только в 2013 году марка была перезапущена заново.

Как и старые кеды «Два мяча», новые производят в Китае, причём сохранилась первоначальная технология создания — горячая котловая вулканизация. В кедах используют бесклеевое крепление внутренней стельки. Как итог — максимум гибкости и высокий уровень комфорта каждый день. Кроме этого, подобная технология позволяет с лёгкостью заменять стельки на новые для регулировки размера и посадки. Стельки ортопедические — легче и чуть мягче, чем те, что использовались 50 лет назад.

В отношении верха применяется прочный текстиль весом 450 граммов, а шнурки выполнены из 100% хлопка. Резиновые логотипы окрашиваются вручную.

И напоследок

В современное время кроссовки являются одним из основных атрибутов жизни. Ритм и темп больших городов заставляют использовать удобную, мягкую и защищённую обувь, чтобы можно было успеть побывать и на вечеринке, и в музее, и на работе. Это вариант социализации и знакомства, поскольку так просто обратиться к человеку с вопросом: «Друг! У тебя классные кроссы, что за бренд?»

Конечно, самый простой вариант покупки — бренды-гиганты, но давайте не будем забывать, что все начинали с малого, как и Маркус Конверс, например.

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