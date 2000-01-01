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Хочу купить: легендарные кроссовки из культовых фильмов
Хочу купить: легендарные кроссовки из культовых фильмов
Вы наверняка уже видели их на ногах любимых героев.
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«Убить Билла»
«Убить Билла»
Главная героиня для боя с противниками выбрала кроссовки Onitsuka Tai Chi желтого цвета (под цвет костюма). После шикарной сцены резни модель стала одной из самых популярных среди всех пар бренда.
«Назад в будущее»
«Назад в будущее»
Марти МакФлай примерил кроссовки Nike Air Mag с автоматической шнуровкой. Эта идея сценаристов воплотилась в настоящую пару лишь в 2016 году и сейчас считается раритетом.
«Форест Гамп»
«Форест Гамп»
В одной из сцен персонаж Тома Хэнкса получает в подарок новенькие беговые кроссовки Nike Cortez, которые он рассматривает с особой любовью. Дальше вы сможете увидеть эту пару в разных кадрах фильма.
«Водная жизнь»
«Водная жизнь»
Adidas создал модель Rom Zissou специально для одного из героев фильма капитана Зиссу. Модель сразу же стала популярна. Долгое время приобрести её было практически нереально.
«Бэтмен возвращается»
«Бэтмен возвращается»
Специально для фильма дизайнеры доработали модель Air Jordan 6. К классической чёрной расцветке они приделали специальный высокий сапог, чтобы кроссовки выглядели как идеальная экипировка для Бэтмена.
Хочу купить: легендарные кроссовки из культовых фильмов
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