Сам себе мотиватор: 7 лайфхаков, чтобы не прогулять тренировку

Долго отказывали себе в чём-то? Сделайте это целью регулярных занятий. Занимались минимум три раза в неделю весь месяц — получайте награду, например, поход в пиццерию, целый день шоппинга или новую пару кроссовок. Так чувство выполненного долга усилится. А если пропустите, отсчёт придётся начинать заново.
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Групповые тренировки
Иногда желание посещать зал отпадает из-за одинаковых упражнений, которые приходится выполнять на постоянной основе. Так тренировки превращаются в рутину. Чтобы избежать этого, попробуйте групповые занятия. Выполнять упражнения вместе с единомышленниками веселее, к тому же они помогут разнообразить тренировочный план.
Кроме того, у групп часто бывают беседы в социальных сетях, где они обмениваются опытом, общаются и мотивируют друг друга.
Нет ничего приятнее, чем идти в зал в новых стильных леггинсах, футболке или олимпийке. А ещё лучше — в мягких удобных кроссовках, в которых ноги практически не будут чувствовать усталость.
Ведение блога
Если вы заведёте фитнес-блог, то решите сразу несколько задач: найдёте единомышленников, которые будут и поддерживать, и не давать подолгу пропускать тренировки, станете больше заниматься, будете постоянно приобщены к спорту. Это может быть не только «Инстаграм», но и Telegram-канал, страница в Facebook или группа «ВКонтакте».
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Трекер привычек
Чтобы мотивировать себя заниматься больше, нужно наблюдать за прогрессом. А так как в фигуре он будет заметен не сразу, отмечайте в календаре дни, когда занимаетесь спортом, правильно питаетесь или выходите на пробежку. Так вы увидите, как приобщаетесь к спорту и здоровому образу жизни, и точно не захотите останавливаться.
Кроме того, есть специальные приложения, которые помогают не сбиться с верного пути. В некоторых из них можно даже прикреплять фото: от наблюдений за позитивными изменениями у вас точно прибавится мотивации.
Скачайте подборку песен или сделайте её сами. Это может быть как энергичная и ритмичная, так и классическая музыка. И в то время, как голова отдыхает от суеты, тело работает и совершенствуется. Так занятия будут улучшать не только тело, но и настроение.
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Тренировка как время наедине с собой
В суете рабочего дня у нас часто не бывает времени подумать о своём или помечтать. Относитесь к походу в спортзал не как к дополнительной работе, а как ко времени, проведённому с самим собой. Подумайте о грядущем дне, постройте планы на неделю. Вы и не заметите, как пролетит время тренировки, а занятия будут даваться всё легче и легче.