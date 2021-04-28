Научный подход: как накачать пресс по рекомендациям Гарварда

Наверное, практически каждый хочет накачать красивый, рельефный пресс. Но не каждый знает как добиться желаемого. Существует множество различных методик для прокачки и укрепления кора. Предлагаем ознакомиться с пятью лучшими рекомендациями медицинской школы Гарвардского университета.
Чтобы поддерживать физическую форму и оставаться активным, необходимо давать равномерную нагрузку на мышцы. «Сильные мышцы кора нужны нам для того, чтобы поддерживать работу рук и ног», — отмечает Лорна Браун, физиотерапевт, специализирующийся на гериатрии в Гарвардской реабилитационной больнице Сполдинга.
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Если вы регулярно занимаетесь с упором на плечи, ноги, спину, но пропускаете тренировки на пресс, вы сами подставляете свой организм. «Если ваш кор недостаточно развит, увеличивается риск травмы», — предупреждает Браун.
Совмещайте приятное с полезным
Вам необязательно выполнять длительную тренировку, если этого не хочется. Попробуйте делать упражнения в течении дня, когда появляется желание и свободное время. «Более короткие комплексы физических упражнений также могут способствовать улучшению здоровья», — объясняет Браун.
Скорее всего, вы делали это, когда были ребёнком. Почему бы не попробовать сейчас? Можно не просто лежать, а выполнять упражнения, например, упрощённые отжимания (с упором на локти, а не на ладони).
Фото: istockphoto.com
Используйте время, которое проводите в телефоне
Каждый день мы «убиваем» время на гаджеты. А ведь его можно потратить с пользой для здоровья. Разговаривая по телефону или просматривая видео в соцсетях, встаньте спиной к стене и осознанно напрягите пресс, затем втяните живот и почувствуйте, как упираетесь в стену.
Делайте фитнес-перерывы в работе
Не важно, работаете вы из дома или офиса. В свободные пять минут можно сделать пару-тройку упрощённых отжиманий с упором на стол или, например, кухонную столешницу.
Фото: istockphoto.com
Шагайте на месте
В следующий раз, когда будете чистить зубы, маршируйте на месте. Напрягите пресс и с его помощью удерживайте бёдра на одном уровне, чтобы они не качались из стороны в сторону. Кроме того, задействовать мышцы живота можно и во время обычной ходьбы, главное — делать это осознанно. Думайте о том, как вы двигаетесь, и сознательно подключайте пресс к работе.