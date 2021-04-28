Научный подход: как накачать пресс по рекомендациям Гарварда

Для этого не нужен даже спортзал. Только желание тренироваться.

Наверное, практически каждый хочет накачать красивый, рельефный пресс. Но не каждый знает как добиться желаемого. Существует множество различных методик для прокачки и укрепления кора. Предлагаем ознакомиться с пятью лучшими рекомендациями медицинской школы Гарвардского университета.

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Почему важно качать пресс?

Чтобы поддерживать физическую форму и оставаться активным, необходимо давать равномерную нагрузку на мышцы. «Сильные мышцы кора нужны нам для того, чтобы поддерживать работу рук и ног», — отмечает Лорна Браун, физиотерапевт, специализирующийся на гериатрии в Гарвардской реабилитационной больнице Сполдинга.

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Если вы регулярно занимаетесь с упором на плечи, ноги, спину, но пропускаете тренировки на пресс, вы сами подставляете свой организм. «Если ваш кор недостаточно развит, увеличивается риск травмы», — предупреждает Браун.

Совмещайте приятное с полезным

Вам необязательно выполнять длительную тренировку, если этого не хочется. Попробуйте делать упражнения в течении дня, когда появляется желание и свободное время. «Более короткие комплексы физических упражнений также могут способствовать улучшению здоровья», — объясняет Браун.

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Смотрите телевизор, лёжа на полу

Скорее всего, вы делали это, когда были ребёнком. Почему бы не попробовать сейчас? Можно не просто лежать, а выполнять упражнения, например, упрощённые отжимания (с упором на локти, а не на ладони).

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Используйте время, которое проводите в телефоне

Каждый день мы «убиваем» время на гаджеты. А ведь его можно потратить с пользой для здоровья. Разговаривая по телефону или просматривая видео в соцсетях, встаньте спиной к стене и осознанно напрягите пресс, затем втяните живот и почувствуйте, как упираетесь в стену.

Делайте фитнес-перерывы в работе

Не важно, работаете вы из дома или офиса. В свободные пять минут можно сделать пару-тройку упрощённых отжиманий с упором на стол или, например, кухонную столешницу.

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Шагайте на месте

В следующий раз, когда будете чистить зубы, маршируйте на месте. Напрягите пресс и с его помощью удерживайте бёдра на одном уровне, чтобы они не качались из стороны в сторону. Кроме того, задействовать мышцы живота можно и во время обычной ходьбы, главное — делать это осознанно. Думайте о том, как вы двигаетесь, и сознательно подключайте пресс к работе.

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Даже такие, казалось бы, незначительные упражнения в течение дня помогут укрепить мышцы кора. И постепенно полноценные тренировки на пресс будут даваться легче.