Сырная тарелка: как англичанину удаётся есть сыр каждый день и не толстеть?

Две поджаренные булки, солёный огурец, помидор, кусочек сыра и соус — стандартный состав сэндвича, но 52-летнему садовнику Марку Кингу он вряд ли бы понравился. В бутерброде мужчины должны быть не меньше 400 г сыра, а остальные ингредиенты уже не имеют особого значения.

Кинг — большой любитель сыра. Без этого продукта у англичанина не обходится ни один приём пищи, и за последние 25 лет он съел больше семи тонн калорийного деликатеса. Вопреки специфическому рациону, Марк может похвастать подтянутой — тем более для своего возраста — фигурой. В чём секрет Кинга и как ему удаётся не толстеть на сырной диете, он рассказал изданию The Sun.

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Сколько сыра Марк Кинг съедает за неделю?

Мужчина так любит сыр, в особенности чеддер, что его жене Трейси приходится подавать его на завтрак, обед и ужин, а также полкило перед сном. По подсчётам Кинга, в неделю он съедает около 6 кг сыра — их калорийность в 22 тысячи калорий сравнится с девятью большими пиццами пепперони.

Независимо от размера порций и калорийности еды, он всегда съест несколько бутербродов с сыром за пару часов до сна.

Супруга такую любовь мужа к сыру не разделяет и говорит, что, поев на ночь, обязательно мучилась бы от чувства тяжести в животе, в то время как Марк никогда на них не жаловался. Он уверяет, что никогда не сталкивался с изжогой, несварением и другими проблемами с желудком. «Чем крепче сыр, тем лучше», — считает Кинг.

В отличие от самого садовника, супруга переживает за его здоровье. Недавно мужчина привился от COVID-19, после чего начал испытывать сильные боли в груди. Это насторожило родных Кинга, однако обследование показало, что со здоровьем любителя сыра всё в порядке. «Мы думали, что у него может быть сердечный приступ, но врачи всё проверили и сказали, что он в отличной форме. Думаю, кальций, который его организм получал из сыра, пошёл ему на пользу», — поделилась Трейси.

В социальных сетях набирают популярность видео, на которых жена Марка или он сам готовят идеальный бутерброд с сыром. Хотя супруга признаётся, что сама не стала бы такой есть, Кинг их просто обожает. Четверо детей мужчины также не пытают любовь к сыру, сравнимую с отцовской, да и за обедом они едят порции в два раза меньше его.

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Почему Марк Кинг не толстеет на сырной диете?

Несмотря на высокую калорийность такой диеты, Кинг не похож на человека, который борется с лишним весом. В свои 52 он выглядит достаточно стройным и подтянутым, а его бицепсам и прессу могут позавидовать и молодые парни. Как же он тратит калории, набираемые ежедневно в огромном количестве? На самом деле ответ предельно прост — большая физическая нагрузка.

По профессии Марк — садовник и лесоруб. Работа помогает ему оставаться в форме, не отказывая в удовольствии съесть ещё один «мини-сэндвич». Мужчине приходится таскать брёвна и другие тяжести, поэтому он, сам того не замечая, успевает растратить все дополнительные калории.