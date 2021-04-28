Лужи спорту не помеха: как защитить кроссовки от дождя

Если они всё же промокли, не спешите расстраиваться. Спасти любимую пару можно даже с помощью газеты.

К середине весны погода становится достаточно переменчивой: с утра было солнце, а к вечеру уже льёт, как из ведра. Такие изменения негативно сказываются и на настроении, и на мотивации. А если вы всё-таки нашли в себе силы, перебороли хандру и вышли на пробежку или даже просто прогулку, удар приходится ещё и на кроссовки. Как защитить их от непогоды и сохранить не на один сезон?

Хочу купить: легендарные кроссовки из культовых фильмов Вы наверняка уже видели их на ногах любимых героев.

Как сделать кроссовки непромокаемыми?

Сразу же после покупки обувь обязательно нужно пропитать специальными составами, которые станут невидимым «зонтом» в дождливую погоду. Затем следует ежедневно смазывать кремом.

Фото: istockphoto.com

Кожаные кроссовки можно очищать от грязи с помощью мягкой влажной тряпочки. И периодически обрабатывать глицерином, вазелином или касторовым маслом — их можно наносить ватным тампоном, а излишки снимать через 15-20 минут. В конце можно натереть обувь бархаткой.

На каждый день: безопасно ли постоянно носить кроссовки? Некоторые считают, что такая обувь может привести к плоскостопию. На деле всё не так просто.

Как правильно сушить кроссовки, если они всё-таки промокли?

Чаще всего после пробежки под дождём кроссовки не только мокрые, но и грязные. И прежде, чем сушить, их необходимо очистить. Для этого можно использовать раствор из мыла и стирального порошка: смешайте их в небольшой ёмкости с водой, и маленькой щёткой (например, старой зубной) пройдитесь по особо грязным участкам. Также можно воспользоваться специальными шампунями для мытья кроссовок. Не откладывайте чистку в долгий ящик: въевшуюся засохшую грязь сложнее вывести.

Фото: istockphoto.com

Чтобы не работать руками, некоторые предпочитают стирать кроссовки в стиральной машине. Но лучше этого не делать. Хотя стирка требует меньших усилий с вашей стороны, так можно испортить обувь: в машинке колодка может деформироваться, а подошва и вовсе потрескаться.

Локальные бренды кроссовок, которые зря остались незамеченными Стильные кеды, необычные модели и высокое качество — за всем этим необязательно идти в магазины всем известных производителей.

После того, как очистили кроссовки от грязи, можно приступать к сушке. Универсальный способ — воспользоваться специальной сушилкой для обуви. Также высушить промокшую пару можно с помощью газеты, плотно набив обувь изнутри. Избежать деформации и сохранить форму помогут и специальные деревянные колодки.

Наиболее безопасный вариант — выставить обувь на солнце. Однако тут всё зависит от погоды.

Фото: istockphoto.com

А вот оставлять мокрые кроссовки у огня, на печку или на батарею строго не рекомендуется. От высокой температуры материал подошвы может деформироваться, кожа — потерять эластичность, а нитки, скрепляющие детали, разрушиться.

Чтобы обувь полностью просохла, понадобится не меньше суток.