Лужи спорту не помеха: как защитить кроссовки от дождя

К середине весны погода становится достаточно переменчивой: с утра было солнце, а к вечеру уже льёт, как из ведра. Такие изменения негативно сказываются и на настроении, и на мотивации. А если вы всё-таки нашли в себе силы, перебороли хандру и вышли на пробежку или даже просто прогулку, удар приходится ещё и на кроссовки. Как защитить их от непогоды и сохранить не на один сезон?
Сразу же после покупки обувь обязательно нужно пропитать специальными составами, которые станут невидимым «зонтом» в дождливую погоду. Затем следует ежедневно смазывать кремом.
Фото: istockphoto.com
Кожаные кроссовки можно очищать от грязи с помощью мягкой влажной тряпочки. И периодически обрабатывать глицерином, вазелином или касторовым маслом — их можно наносить ватным тампоном, а излишки снимать через 15-20 минут. В конце можно натереть обувь бархаткой.
Как правильно сушить кроссовки, если они всё-таки промокли?
Чаще всего после пробежки под дождём кроссовки не только мокрые, но и грязные. И прежде, чем сушить, их необходимо очистить. Для этого можно использовать раствор из мыла и стирального порошка: смешайте их в небольшой ёмкости с водой, и маленькой щёткой (например, старой зубной) пройдитесь по особо грязным участкам. Также можно воспользоваться специальными шампунями для мытья кроссовок. Не откладывайте чистку в долгий ящик: въевшуюся засохшую грязь сложнее вывести.
Фото: istockphoto.com
Чтобы не работать руками, некоторые предпочитают стирать кроссовки в стиральной машине. Но лучше этого не делать. Хотя стирка требует меньших усилий с вашей стороны, так можно испортить обувь: в машинке колодка может деформироваться, а подошва и вовсе потрескаться.
После того, как очистили кроссовки от грязи, можно приступать к сушке. Универсальный способ — воспользоваться специальной сушилкой для обуви. Также высушить промокшую пару можно с помощью газеты, плотно набив обувь изнутри. Избежать деформации и сохранить форму помогут и специальные деревянные колодки.
Наиболее безопасный вариант — выставить обувь на солнце. Однако тут всё зависит от погоды.
Фото: istockphoto.com
А вот оставлять мокрые кроссовки у огня, на печку или на батарею строго не рекомендуется. От высокой температуры материал подошвы может деформироваться, кожа — потерять эластичность, а нитки, скрепляющие детали, разрушиться.
Чтобы обувь полностью просохла, понадобится не меньше суток.