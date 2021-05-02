Метаболизмом управляет гипоталамус. А он не так прост.

Почему ускорить обмен веществ только с помощью питания не получится?

От обмена веществ зависит не только скорость усвоения питательных элементов, но и то, как долго вы остаётесь сытыми и как быстро перевариваете пищу. Считается, что люди с быстрым метаболизмом быстрее худеют и медленнее набирают вес. Поэтому многие хотят разогнать свой обмен веществ. Некоторые верят, что сделать это можно с помощью определённых продуктов. Так ли это на самом деле, разбираемся вместе с нутрициологом Анной Глумовой.

Ещё кусочек: что делать, если постоянно хочется есть Действительно ли мы голодны каждый раз, когда открываем дверцу холодильника?

Как работает метаболизм?

Человеческим метаболизмом управляет небольшая область головного мозга гипоталамус. Он замедляет или ускоряет обмен веществ, если видит какие-то отклонения от нормы для конкретного человека. При этом оптимальный вес и процент жира для каждого определён генетически.

Метаболизм — это всегда сочетание аппетита и активности, а не только расход калорий, как некоторые привыкли думать.

Фото: istockphoto.com

Ускорить обмен веществ, скорректировав рацион, невозможно. А вот замедлить — вполне. Сильный дефицит калорий, жёсткие «голодные» диеты способны затормозить метаболизм. В таких случаях гипоталамус получает информацию о снижении поступающей с пищей энергии и даёт сигнал экономить её на все нужды, кроме мозговой и сердечной деятельности. Тогда человек чувствует слабость, хочет спать.

Кроме того, на метаболизм оказывают сильное влияние гормоны щитовидной железы: при их недостатке обмен веществ замедляется.

Путь к дзену через желудок: что такое «комфортная» еда и как она может вам помочь Это далеко не всегда фастфуд. Для кого-то «комфортным» может быть даже диетический салат.

Почему нельзя ускорить метаболизм только с помощью питания?

Ускорить метаболизм с помощью одного питания невозможно по нескольким причинам. Во-первых, при дефиците калорий гипоталамус даст сигнал щитовидной железе об экономии поступающих ресурсов, и метаболизм замедлится.

Во-вторых, при увеличении количества калорий гипоталамус хотя и отдаст команду о повышении активности, существенно это не увеличит базальный метаболизм.

Базальный метаболизм — минимальное количество энергии, необходимое для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма в стандартных условиях.

Фото: istockphoto.com

Если человек голодный и поэтому вялый, неэнергичный, его тянет в сон и он предпочтёт посидеть, нежели активно двигаться, то при профиците калорий он станет более энергичным. Однако всё ещё не настолько, чтобы существенно увеличить расход энергии. Чтобы сжечь её избыток, придётся добавить физические нагрузки.

В-третьих, даже если увеличить количество приёмов пищи при сохранении калорийности (так называемое дробное питание), метаболизм тоже не изменится. В организм поступает то же число калорий, только не за три раза, а за пять-шесть подходов, а расход на их усвоение не зависит от количества трапез.

Как всё-таки можно ускорить обмен веществ?

Добавить физическую активность (например, силовые и кардио тренировки).

Стимулировать работу желудочно-кишечного тракта: есть больше продуктов, богатых клетчаткой (зелень, запечённые корнеплоды, овощи, псиллиум), специй (кайенский перец, куркума, гвоздика, корица, имбирь), употреблять ферменты и пробиотики (кисломолочные продукты, квашеная капуста).

Фото: istockphoto.com

Укреплять здоровье щитовидной железы. Тиреоидные гормоны регулируют метаболизм на клеточном уровне. Стоит проводить профилактику заболеваний щитовидной железы и проходить регулярные обследования (узи, анализ крови на определённые гормоны и т.п.) Также старайтесь добавить в рацион больше йода. Он содержится, например, в морской капусте, печени трески, морепродуктах, фейхоа.

Повышать чувствительность к гормону лептину. Гипоталамус реагирует на количество лептина. Если реакция корректная, при здоровом уровне жира и, следовательно, лептина он снижает аппетит и наращивает активность (ускоряет метаболизм).

Вефир, вегущёнка, смеветана: какие ещё веганские заменители можно найти в магазинах На полках уже давно можно найти не только растительное молоко.

В целом важно придерживаться правильного питания. В рационе должны присутствовать правильные жиры в умеренных количествах: орехи и семена, яйца, жирная рыба, авокадо и растительные масла первого холодного отжима. Также следует минимизировать вредные жиры: жирное красное мясо, рафинированные масла, трансжиры.