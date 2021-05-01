Она эффектно выглядит на фото в «Инстаграме», но, чтобы добиться красивой картинки, придётся постараться.

Что такое поза голубя и в чём её польза для здоровья?

Пожалуй, одна из наиболее грациозных асан — это поза голубя. Именно её можно нередко увидеть на фото в «инстаграмах» любителей йоги. Однако выполнить её не так просто, как кажется на первый взгляд. Вместе с инструктором по хатха-йоге Александрой Чуркиной разбираемся, какой бывает поза голубя и чем она полезна.

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Что за поза голубя и как её выполнять?

В переводе с санскрита название асаны Эка Пада Раджа Капотасана означает: «эка» — один, «пада» — стопа, «раджа» — король, «капота» — голубь.

Фото: istockphoto.com

Как правильно выполнять асану?

Из положения «Собака мордой вниз» на выдохе вынесите вперёд согнутую в колене правую ногу и поставьте на пол. Плавно опустите таз на пол, сохраняя его в закрытом положении (обе подвздошные кости смотрят вперёд). На вдохе поднимите корпус в вертикальное положение, а затем согните левую ногу, направляя стопу к голове. Уводя руки назад, поочередно захватывайте руками стопу. Фиксируйте асану на несколько дыхательных циклов.

Как можно упростить асану?

Сделать захват за голень: уведите руки назад, не поднимая их вверх.

Воспользоваться ремешком: с помощью ремешка захватить стопу.

Какие есть противопоказания?

грыжи, протрузии и боль в поясничном отделе позвоночника;

травмы коленей, таза, плечевых суставов.

Чем полезна асана?

Раскрываются тазобедренные суставы, тем самым улучшается кровообращение в малом тазу, а следовательно, и состояние мочеполовой системы.

Увеличивается подвижность позвоночника.

Раскрывается плечевой пояс.

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Эка пада раджа капотасана — очень глубокая поза, требующая подготовки. Выполнять её следует после качественной разминки, а лучше — целого комплекса, направленного на её освоение. Упрощённые варианты можно делать после обычной разминки.

Так как эта асана предполагает достаточно глубокий прогиб, не забудьте выполнить компенсацию, например, шашанкасану (позу зайца).

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Какие ещё асаны называют позой голубя?

С санскрита название Ардха Хамсасаны переводится так: «ардха» — половина, «хамса» — лебедь. Вообще она известна как поза лебедя, но её же часто называют и позой голубя.

Как правильно выполнять асану?

Из положения «Собака мордой вниз» на выдохе вынесите вперёд согнутую в колене правую ногу и поставьте на пол. Левую ногу положите на пол (подъём направлен в сторону пола). Плавно опустите на пол таз, сохраняя его закрытым (обе подвздошные кости смотрят вперёд). На вдохе поднимите корпус в вертикальное положение и вытяните руки вверх, плечи при этом остаются опущены вниз, не зажимайте ими шею. Живот подтянут. Шею назад не заламывайте.

Фото: istockphoto.com

Как можно упростить асану?

Подложить под ягодицу согнутой ноги специальный блок или свёрнутое одеяло. Если положение с вытянутыми вверх руками даётся тяжело, их можно опустить на пол. При этом нужно тянуть коврик под себя. Это поможет не заламывать поясницу, а наоборот, вытягивать её.

Ещё один вариант, который можно использовать как позу для расслабления и раскрытия тазобедренных суставов, — Ардха Хамсасана с наклоном. В этом случае, после того как вы вынесли вперёд согнутую ногу, не поднимайте корпус, а наоборот, лягте им на бедро согнутой ноги. Вторую ногу вытяните назад и положите на подъём. Голову опустите на пол, вытяните руки вперёд вдоль пола.

Фото: istockphoto.com

Находиться в таком положении можно несколько циклов дыхания, позволяя тазу провиснуть ниже. Во время выполнения асаны мягко раскрывается тазобедренный сустав согнутой ноги. Обязательно повторите позу на другую сторону.