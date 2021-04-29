Некоторые из них содержат не меньше сахара, чем десерты.

Что произойдёт, если исключить фрукты из рациона?

Организм человека нуждается во множестве групп витаминов, которые содержатся в овощах и фруктах. Однако многие диеты исключают употребление глюкозы — она также есть во многих плодах. Но что будет, если полностью исключить эти продукты из рациона? Как на это отреагирует тело? Разбираемся вместе с нутрициологом Анной Гарновой.

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Насколько организм зависит от фруктов?

Известно, что раньше моряки поголовно страдали от заболевания цинги. Первичные признаки болезни включают кровоточивость дёсен, сухость кожи, расшатывание зубов и др. Обуславливается это недостатком витамина С в рационе моряков. Поэтому позднее в провизию начали добавлять сушёные ягоды и фрукты. Маленькую порцию ежедневно выдавали каждому члену команды.

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Сегодня у человека нет такой жизненно необходимой потребности во фруктах. Если рацион сбалансирован, то норму витаминов можно получать из овощей и даже круп.

Помимо витаминов главный плюс фруктов — высокое содержание антиоксидантов (особенно в плодах и ягодах фиолетового цвета). Антиоксиданты — это природный щит организма от свободных радикалов (могут повысить риск развития раковых заболеваний).

Также стоит обращать внимание на качество и происхождение фруктов. Из-за развития аграрной промышленности их витаминный профиль сильно отличается от того, каким был раньше: в «современных» плодах в 10 раз меньше витаминов. Поэтому нутрициолог рекомендует употреблять именно сезонные фрукты местного происхождения.

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Почему некоторые врачи советуют отказаться от фруктов?

К сожалению, во фруктах содержится большое количество свободных сахаров. Поэтому многие врачи рекомендуют от них отказаться. Например, при таких диагнозах, как инсулинорезистентность, метаболический синдром, диабет. К тому же, многие плохо усваивают фрукты в свежем виде, это может приводить к проблемам с желудочно-кишечным трактом.

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Что произойдёт, если всё-таки отказаться от фруктов?

Серьёзными проблемами отказ от фруктов не грозит, так как все недостающие элементы можно получить из овощей и зелени. Более того, у некоторых после исключения сладких плодов из рациона налаживается пищеварение. Например, если у человека есть метаболический синдром (можно определить по «спасательному кругу» на талии), то воздержание от фруктов может помочь в нормализации гормонального фона и уменьшении объёмов.

Метаболический синдром – это совокупность отклонений, таких как ожирение, гипертония, повышенный уровень сахара и холестерола в крови.

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Какими овощами можно восполнить витамин C при отказе от фруктов?

Среди лидеров по содержанию витамина C нутрициолог называет следующие:

квашеная капуста;

болгарский сладкий перец;

петрушка;

укроп;

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