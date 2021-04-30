Праздничный тренд: что купить для активных майских?

Длинные праздничные выходные — отличный повод провести больше времени на природе, прогуляться по городу или собрать друзей, чтобы круто провести время вместе. А можно объединить все пункты или чередовать их день за днём. Что бы вы ни выбрали, вам понадобится классная комфортная экипировка. Мы собрали лучшие варианты для активных праздников.

Бутсы Puma FUTURE Z 1.1 FG/AG

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Тем, кто решит вызвать друзей на поле, понадобится дополнительное преимущество в игре. Обратите внимание на бутсы — в них кроется секрет красивых голов. Совершенствуйте свою игру. Например, в этой модели от Puma вашу ногу будет прочно фиксировать адаптивная компрессионная шнуровка, а специальная подошва — отвечать за передачу энергии и сцепление с поверхностью. Но будьте внимательны: они предназначены для использования на твердых/искусственных поверхностях.

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Кроссовки Reebok CLUB C LEGACY

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Всего пара маленьких штрихов — и вы уже привлекаете всеобщее внимание и выделяетесь в любой компании. Кажется, это то, что нужно на вечерних прогулках с друзьями или в одиночестве. Ведь кто мешает наедине с собой пройтись по улицам, заглянуть в кофейню, взять стаканчик с собой и полюбоваться ярким майским закатом? Главное — выбрать подошву под настроение. Эта модель есть в разных цветовых вариациях.

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Футболка adidas YODA

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

«Стиль твой хорош». В adidas уверены, что именно так бы и сказал мастер звёздной саги. Не знаем, как он, но мы точно одобряем. Важно, что футболка не только круто выглядит, но ещё и выполнена из переработанных материалов. Заботиться о планете можно начинать с малого.

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Куртка-дождевик adidas MYSHELTER

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Майская погода непредсказуема. Поэтому с собой всегда лучше иметь «страховку» в виде зонта или стильного дождевика. Эта модель создана для города, поэтому и выглядит подобающе. Полностью водонепроницаемый материал с герметичными швами хорошо дышит, капюшон складывается в карман на воротнике. Специальные лямки сделаны для того, чтобы носить куртку на плечах, оставляя руки свободными. И самое приятное — во внутреннем кармане есть выход для наушников, можно гулять под любимые треки и отвечать на звонки в любую погоду.

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Кроссовки Reebok FLOATRIDE ENERGY GROW

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

«Чувствуй, что делаешь хорошее дело для себя и целой планеты, когда выходишь на пробежку в этих кроссовках», — говорят производители. И этому есть обоснования. Модель на более чем 50% состоит из растительных материалов. Но все они подобраны так, чтобы по-прежнему обеспечивать бегуну надёжную защиту и комфорт, лёгкую амортизацию и хорошее сцепление. В производстве использовались водоросли, касторовое масло, натуральный каучук и кора эвкалипта.

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