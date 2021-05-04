Шалтай-болтай: 5 способов приготовления яиц

Рецепты для души, тела и «сториз» в «Инстаграме». И обычная яичница не в счёт.

Границы закрыты, но подступающее лето никто не отменял. Самое время привести тело в форму без спешки и вреда для здоровья. Один из наиболее действенных способов сбросить вес и подсушить мышцы — есть больше белка при дефиците калорий. Из-за простоты приготовления фаворитом завтраков для многих становятся яйца.

Статья американских учёных, опубликованная в журнале Научного центра биотехнологической информации, подтверждает: употребление яиц в период похудения ускоряет потерю веса и обеспечивает организм питательными веществами. Рассказываем о пяти способах приготовить яйца, чтобы сделать завтрак не только полезным, но и вкусным.

Как яйца на завтрак помогают похудеть? Исследования учёных Однако перебарщивать с белковым продуктом тоже рискованно.

Авокадо-тост с яйцом

Вам потребуется всего пять минут и пять ингредиентов: яйцо, зерновой хлеб, авокадо, соль и перец. Для начала возьмите очищенную половинку авокадо. С помощью вилки разомните его до кашеобразного состояния, намажьте на ломоть хлеба и добавьте соль и перец по вкусу.

Фото: istockphoto.com

Затем поставьте смазанную маслом (или антипригарную) сковороду на средний огонь и разбейте в неё яйцо. Накройте крышкой. Если хотите, чтобы желток остался жидким, выключите сковороду, когда края яичницы станут поджаристыми.

Яйца вкрутую

Если вы приверженец традиционных способов приготовления, то этот рецепт для вас. Доведите воду в кастрюле до кипения, затем аккуратно поместите туда яйца в скорлупе на 10-12 минут. После приготовления их можно есть в нескольких вариациях: порезать напополам и посыпать перцем, добавить в салат или порезать на ломтики и сделать бутерброд с любыми ингредиентами по вкусу, например, с сыром, овощами, лососем.

Пашот, всмятку или вкрутую: как безопасно приготовить яйца Для того, чтобы избавиться от бактерий, важно выбрать правильный способ термической обработки.

Скрэмбл

Ещё один отличный вариант блюда с яйцом. Разбейте его на предварительно нагретую и смазанную маслом сковороду. Особенность этого варианта заключается в том, чтобы перемешать белок и желток. В зависимости от того, какая консистенция вам больше по душе — плотная или мягкая, определяется время жарки.

Фото: istockphoto.com

Чтобы добиться мягкой консистенции, следите за яйцом на сковороде: в нём должен отражаться свет. После приготовления скрэмбл можно положить на тост или завернуть в лаваш, а можно добавить зелени и есть как самостоятельное блюдо.

Омлет с овощами и сыром

Если жареное кажется вам слишком вредным, предлагаем рецепт в духовке. Для начала взбейте яйца и сливки в миске до однородной консистенции без пены, можно добавить чайную ложку оливкового масла. Затем нарежьте овощи по вкусу, например, помидоры черри, перец, брокколи, лук и чеснок. Обжарьте смесь на сковороде до насыщенного цвета. Помидоры стоит добавлять в последнюю очередь, чтобы они не стали кашеобразными.

Пока готовите овощи, включите духовку или гриль на максимально возможную температуру. После смешайте смесь для омлета с овощами и поставьте в духовку на 5 минут. Этого времени достаточно, чтобы центр перестал быть жидким. Выложите омлет на тарелку и посыпьте тёртым сыром.

Сварить, пожарить или съесть сырыми: как правильно готовить овощи В каждом случае нужен отдельный подход.

Яйцо пашот

На первый взгляд, приготовление яйца пашот может показаться сложным, но на самом деле способ довольно простой. Вскипятите воду, затем убавьте огонь до полного исчезновения пузырьков и добавьте 1-2 ложки уксуса. Мешайте воду, чтобы создать воронку. Аккуратно разбейте в неё яйцо (если не уверены в своих навыках, можно разбить яйцо заранее в миску и из неё вылить в воронку). Белок можно аккуратно подправить ложкой.

Фото: istockphoto.com

Варите не больше двух минут, потом извлеките с помощью шумовки. Яйцо пашот идеально сочетается с салатами и тостами.