Дать жару: 7 ярких кроссовок на лето

Кроссовки актуальны в любое время года. Но именно летом хочется разнообразия и ярких цветов. Тёплый сезон — отличная возможность, чтобы примерить новые сочетания. Эта подборка моделей из новых коллекций поможет вдохновиться и собрать свой уникальный летний образ.
Принт зебры, самые разнообразные полоски и шнуровка, тянущаяся почти через всю обувь, — смелое решение дизайнеров, которое многим придётся по вкусу. Такие необычные кроссовки вдохновлены духом 90-х и станут отличной покупкой к грядущему лету.
New Balance Gradient
Фото: newbalance.ru
Эта коллекция представлена в сочетаниях голубой-жёлтый, красный-жёлтый и синий-белый. Так что каждый найдёт пару на свой вкус. В них также присутствуют серые и чёрные цвета, поэтому сочетать их можно практически с любым нарядом. А яркий градиент придаст образу изюминку.
Reebok X Billionaire Boys Club Instapump Fury Boost
Фото: reebok.ru
Как можно заметить по названию, кроссовки — коллаборация с Billionaire Boys Club — модным брендом стритстайл-одежды. Яркая пара точно подойдёт тем, кто любит выделяться и приковывать взгляды. Модель представлена в голубом и зелёном цветах. Одна из особенностей, которую сложно не заметить, — отсутствие шнурков, поэтому эти кроссовки можно назвать слиппонами.
Asics Noosa Tri 13
Фото: asics.com
С такими кроссовками вам захочется бегать каждый день, а то и по несколько раз. Помимо броского летнего дизайна, есть и другие плюсы: изогнутая подошва способствует уменьшению нагрузки на голеностоп и повышает эффективность бега.
Nike Air Max 95
Фото: nike.com
Расцветка этих кроссовок будто вдохновлена красками летнего заката после яркого солнечного дня. Жёлтый, оранжевый, красный и розовый в сочетании с белым и голубым помогут продлить послевкусие такого тёплого вечера.
Дизайн, в котором сочетаются прямые и кривые линии, сетка, яркие и спокойные цвета, — то, что придётся по душе многим. Более того, у модели большое разнообразие расцветок: от сиреневого, персикового и красного до ярко-зелёного, синего и кислотно-жёлтого.
adidas ZX 2K Boost Marvel
Фото: adidas.com
Акцент на детали и ничего лишнего. Неоновые цвета на этих кроссовках будто светятся даже днём, а ночью подошва и отдельные элементы светятся уже по-настоящему благодаря флуоресцентной окраске. Язычок выполнен в виде маски Железного человека не просто так: коллекция вдохновлена компанией Stark Industries из вселенной Marvel. Фанаты точно оценят!