Дать жару: 7 ярких кроссовок на лето

На улице теплеет — самое время поэкспериментировать со стилем и новыми цветами.

Кроссовки актуальны в любое время года. Но именно летом хочется разнообразия и ярких цветов. Тёплый сезон — отличная возможность, чтобы примерить новые сочетания. Эта подборка моделей из новых коллекций поможет вдохновиться и собрать свой уникальный летний образ.

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Fila Expeditioner

Фото: fila.ru

Принт зебры, самые разнообразные полоски и шнуровка, тянущаяся почти через всю обувь, — смелое решение дизайнеров, которое многим придётся по вкусу. Такие необычные кроссовки вдохновлены духом 90-х и станут отличной покупкой к грядущему лету.

New Balance Gradient

Фото: newbalance.ru

Эта коллекция представлена в сочетаниях голубой-жёлтый, красный-жёлтый и синий-белый. Так что каждый найдёт пару на свой вкус. В них также присутствуют серые и чёрные цвета, поэтому сочетать их можно практически с любым нарядом. А яркий градиент придаст образу изюминку.

На каждый день: безопасно ли постоянно носить кроссовки? Некоторые считают, что такая обувь может привести к плоскостопию. На деле всё не так просто.

Reebok X Billionaire Boys Club Instapump Fury Boost

Фото: reebok.ru

Как можно заметить по названию, кроссовки — коллаборация с Billionaire Boys Club — модным брендом стритстайл-одежды. Яркая пара точно подойдёт тем, кто любит выделяться и приковывать взгляды. Модель представлена в голубом и зелёном цветах. Одна из особенностей, которую сложно не заметить, — отсутствие шнурков, поэтому эти кроссовки можно назвать слиппонами.

Asics Noosa Tri 13

Фото: asics.com

С такими кроссовками вам захочется бегать каждый день, а то и по несколько раз. Помимо броского летнего дизайна, есть и другие плюсы: изогнутая подошва способствует уменьшению нагрузки на голеностоп и повышает эффективность бега.

Nike Air Max 95

Фото: nike.com

Расцветка этих кроссовок будто вдохновлена красками летнего заката после яркого солнечного дня. Жёлтый, оранжевый, красный и розовый в сочетании с белым и голубым помогут продлить послевкусие такого тёплого вечера.

Лужи спорту не помеха: как защитить кроссовки от дождя Если они всё же промокли, не спешите расстраиваться. Спасти любимую пару можно даже с помощью газеты.

Puma Mirage Tech Trainers

Фото: puma.com

Дизайн, в котором сочетаются прямые и кривые линии, сетка, яркие и спокойные цвета, — то, что придётся по душе многим. Более того, у модели большое разнообразие расцветок: от сиреневого, персикового и красного до ярко-зелёного, синего и кислотно-жёлтого.

adidas ZX 2K Boost Marvel

Фото: adidas.com

Акцент на детали и ничего лишнего. Неоновые цвета на этих кроссовках будто светятся даже днём, а ночью подошва и отдельные элементы светятся уже по-настоящему благодаря флуоресцентной окраске. Язычок выполнен в виде маски Железного человека не просто так: коллекция вдохновлена компанией Stark Industries из вселенной Marvel. Фанаты точно оценят!