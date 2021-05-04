Ударные майские: как не переедать во время праздников

Вряд ли кому-то захочется 11 мая проснуться с парой-тройкой лишних кило. Но после какого по счёту шампура шашлыка стоит остановиться?

На майские праздники многие выбираются на природу, а то и вовсе уезжают на дачу. В этом году праздничные выходные растянулись больше чем на неделю, как и гастрономические соблазны: шашлыки, вкусные, но калорийные салаты, для некоторых — алкоголь. Такие длительные гуляния могут негативно сказаться на фигуре. Как не позволить себе переедать и набирать лишние килограммы?

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Следите за чувством голода

Конечно, когда стол ломится от вкусностей, хочется съесть всё, сразу да побольше. Но спешить с этим не стоит. И дело не только в калориях, после такого «праздника живота» вам, весьма вероятно, станет плохо: в желудке появится ощущение тяжести, а на переваривание большого количества жирной пищи уйдёт немало времени и сил.

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Поэтому не стоит сметать все блюда на своём пути. Если так уж хочется попробовать всё, сократите размер порций. А когда почувствуете, что пресытились, остановитесь — никто не собирается отбирать ваш кусочек, и вы сможете доесть его попозже, если захотите.

Выбирайте полезные альтернативы

На любом даже самом вредном праздничном столе можно найти более-менее полезные блюда, например мясо и овощи. А если вы сами организуете застолье, попробуйте заменить особо калорийные ингредиенты полезными альтернативами. Салат, к примеру, заправьте не майонезом, а обезжиренным йогуртом; вместо сладкой газировки возьмите сок без добавления сахара.

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Разнообразьте праздники активностями

Не всё же сидеть за столом? Сделайте перерыв в праздничном обеде, плавно перетекающем в ужин, и выйдите на улицу. Побросайте мяч, сыграйте в бадминтон, а если позволяет количество гостей, можно разделиться на команды и устроить футбольный мини-турнир. В конце концов, прогуляйтесь в ближайшем парке или по дачным окрестностям.

Фото: istockphoto.com

А если на майские вы остались в городе, можно взять напрокат самокат или велосипед — что вам больше по душе.

Сократите количество алкоголя

Сам по себе алкоголь достаточно калорийный, но несущественно влияет на вес. Зато, пока организм будет перерабатывать его, съеденное рискует отправиться прямиком в «жировое депо». Кроме того, крепкое спиртное усиливает аппетит, и можно ненароком съесть гораздо больше, чем хотелось бы.

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Не «нагуливайте» аппетит

Если не хотите наброситься на еду и смести всё со стола, не стоит накануне выдерживать голодовку. Никакой реальной пользы это не принесёт, а вот вред — запросто. Если будете очень голодны, не сможете контролировать, сколько едите, и неизбежно переусердствуете за праздничным столом. Лучше стараться придерживаться обычного режима питания без перегибов.

Фото: istockphoto.com

В целом даже если на праздники вы позволите себе лишнего, ничего критического не случится. После одного плотного обеда или ужина вы не поправитесь сразу вдвое. Главное — не вводить такие широкие застолья в привычку и после выходных вернуться к привычному здоровому рациону.