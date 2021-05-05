Мама или сестра? 6 российских звёзд с блестящей фигурой

Они обзавелись детьми ещё до 20 лет, но сейчас дадут фору и тем, кто ещё не испытал радостей материнства.

Раннее материнство для многих становится настоящим стрессом и причиной для кардинальной смены образа жизни. Однако российские звёзды на собственном примере доказали, что беременность и дети не мешают добиться успеха и популярности. Многие представительницы шоу-бизнеса стали известными уже после рождения ребёнка, а некоторые даже после нескольких родов. Расскажем о тех, кто испытал радости материнства до 20 лет и сейчас может похвастаться идеальной фигурой.

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Вера Брежнева

Успешная певица, ведущая, актриса и мать уже двоих дочерей Вера Брежнева может показаться старшей сестрой своей первой дочери Сони. Брежнева впервые стала мамой в 2001 году, когда ей было 19 лет — тогда будущая звезда ещё училась в университете. Уже через пару лет после рождения дочери Вера начала строить карьеру певицы и попала в состав группы «ВИА Гра». Вторая дочь появилась на свет в 2006 году.

Сейчас Брежнева находится в прекрасной форме, что подтверждают фотографии в купальниках в социальных сетях певицы.

Лера Кудрявцева

Телеведущая испытала на себе прелести как раннего, так и позднего материнства. Впервые Кудрявцева забеременела в 19 лет, а сейчас уже пару лет как находится в статусе и бабушки, и молодой мамы одновременно.

Младшей дочери Леры от хоккеиста Игоря Макарова, Марии, всего два года. Молодой и спортивный супруг — хороший стимул держать себя в тонусе и хорошей форме и не бояться обтягивающих платьев и фотографий в купальнике.

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Наталья Водянова

Уже многодетная мама Наталья Водянова начала свою карьеру в совсем раннем возрасте – ей было 16 лет. Вскоре она встретила первого мужа и родила сына Лукаса в 19 лет. Карьера звёздной модели не пострадала: с ней также продолжали заключать крупные контракты и приглашать на эксклюзивные показы.

Сейчас у Водяновой пятеро детей, а её нередко принимают за их старшую сестру.

Кристина Орбакайте

Ещё один пример того, как вторая, более поздняя беременность может омолодить женщину. Кристина Орбакайте родила первенца Никиту Преснякова в 19 лет. Уже тогда она была знаменита благодаря своей матери, примадонне Алле Пугачевой. После рождения сына певица и сама построила успешную карьеру в шоу-бизнесе, а в будущем родила ещё двоих детей.

Кристина поддерживает форму с помощью спорта и правильного питания и не боится демонстрировать фигуру, надевая короткие обтягивающие платья на светские мероприятия.

Слава

Первую дочь Александру Анастасия Сланевская (больше известная под псевдонимом Слава) родила в возрасте 18 лет. Беременность усложнялась тяжёлой жизнью, работой в нескольких местах и расставанием с отцом ребёнка. Первый сингл певицы вышел, когда дочери было уже 5 лет. Через некоторое время родилась младшая дочь Антонина.

Сейчас Слава находится в хорошей форме, периодически то набирая, то сбрасывая вес. Но певица не стесняется подшучивать над собой в социальных сетях и здорово относится к собственному телу.

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Юлия Волкова

Экс-солистка группы «Тату» тоже стала мамой в раннем возрасте – в 19 лет. С отцом дочери певица разошлась почти сразу после её рождения в 2004 году. Однако позже стала мамой ещё и сына.

Сейчас Юлия обладательница отличной фигуры, тщательно следит за собой и изредка прибегает к помощи косметологов.

Судя по некоторым российским знаменитостям, можно уверенно сказать, что после рождения детей вполне реально привести себя в прекрасную форму и выглядеть не хуже, а может, даже и лучше, чем прежде.