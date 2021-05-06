После них точно не захочется поваляться ещё пять минуточек.

Проснулись — потянулись: 5 упражнений, которые можно делать прямо в кровати

Считается, что тре­ни­ров­ки и фи­зи­че­ская ак­тив­ность по­лез­ны для здо­ро­вья. Они помогают держать тело в тонусе и в целом благотворно влияют на организм. Кроме того, если начинать утро с зарядки, можно запастись энергией на весь день. Но как быть, если вы­би­рать­ся из-под тёп­ло­го оде­я­ла совершенно не хочется? Ре­ше­ние проще, чем кажется, — тренируйтесь прямо в кро­ва­ти! Вот несколько упражнений, которые можно делать, не вставая с постели.

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Бо­ко­вые подъ­ёмы ног

Исходное положение: лёжа, ноги выпрямлены, корпус прямой.

Пе­ре­вер­ни­тесь на ле­вый бок. По­ло­жи­те ноги друг на дру­га. На выдохе поднимите вверх правую ногу. На вдохе — опустите в исходное положение, работая максимально плавно. По­вто­ри­те то же са­мое на дру­гую ногу. Выполните по 10-15 повторений на каждую сторону.

Фото: istockphoto.com

Это упражнение направлено на кор и косые мышцы живота. Оно также задействует и средний пучок ягодичных мышц.

«Мёртвый жук»

Исходное положение: лёжа на спине, ноги согнуты в ко­ле­нях под пря­мым уг­лом.

Под­ни­ми­те обе руки вверх к по­тол­ку. Вы­пря­ми­те и опу­сти­те ле­вую ногу, пра­вую оста­вив со­гну­той. Одновре­мен­но с этим опу­сти­те пра­вую руку вниз над го­ло­вой. Вер­ни­тесь в ис­ход­ное по­ло­же­ние и по­вто­ри­те для дру­гой сто­ро­ны. Выполните по 10-15 повторений на каждую.

Упражнение помогает укрепить мышцы живота и кора без лишней нагрузки на поясницу. Оно также улучшает координацию.

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Полумостик

Исходное положение: лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, руки вдоль туловища.

Упритесь руками и ногами в кровать и поднимите таз как можно выше, затем вернитесь в исходное положение. Выполните упражнение 7-10 раз.

Фото: istockphoto.com

Полумостик тренирует мышцы ягодиц и задней поверхности ног.

«Ножницы»

Исходное положение: лёжа на спине, ноги прямые, руки вдоль туловища.

Поднимите ноги под углом примерно в 45 градусов, руки поместите под ягодицы. Такое действие поможет снять напряжение с поясницы. Затем начинайте делать махи ногами. Левую ногу направляйте вправо, правую влево, потом наоборот, имитируя движение ножниц.

Упражнение хорошо прорабатывает мышцы пресса и ног.

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Планка-дельфин

Исходное положение: лёжа на животе, руки согнуты в локтях, предплечья параллельны друг другу.

Ото­рви­те ко­ле­ни и вы­тя­ни­те ноги на­зад. Если поначалу слож­но вы­пол­нять упражнение так, дер­жи­те ко­ле­ни на мат­ра­се. Начните с 30 се­кунд в планке, постепенно увеличивая продолжительность.

Фото: istockphoto.com

Эта разновидность помогает снизить нагрузку на бёдра и мышцы спины. Выполняя планку, вы развиваете гибкость, при этом укрепляя лопатки, ключицы и плечи.