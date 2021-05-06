Выходные напролёт: 7 сериалов, которые можно посмотреть на праздниках

В них не стыдно и залипнуть на все майские.

Выходные — отличный повод встретиться с близкими людьми или посвятить время себе. Сложно придумать досуг проще и приятнее, чем посмотреть хороший сериал. Собрали семь новых картин, которые можно посмотреть на одном дыхании.

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«Вампиры средней полосы» (Россия, 2021-…)

Рейтинг КиноПоиска: 8.3.

Смоленск ничем не отличается от любого другого города средней полосы России, кроме одного «но»: здесь обитает семейство вампиров. Они проживают в местных краях очень давно, ведут непримечательную и тихую жизнь, никого не убивают и лишь изредка попивают кровь. Идиллии приходит конец, когда в берёзовой роще начинают находить обескровленных людей, и Смоленск переворачивается с ног на голову.

«Вампиры средней полосы» — отличный вариант, чтобы развеять стереотипы об отечественных сериалах. Сюжет картины отличается оригинальностью, а персонажи прописаны в лучших традициях жанра.

«Джинни и Джорджия» (США, 2021-…)

Рейтинг КиноПоиска: 7.5.

В жизни пятнадцатилетней Джинни Миллер происходит нетипичная подростковая драма. Она переезжает с матерью в штат Массачусетс, чтобы начать жизнь с чистого листа. Их семья не похожа на остальные: Джорджия родила дочь в 15 лет, а сама по характеру склонна к безбашенным авантюрам. Джинни часто чувствует себя взрослее собственной матери. И вскоре прошлое Джорджии Миллер начинает преследовать её и ставит всю семью под угрозу.

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«Ход королевы» (США, 2020)

Рейтинг КиноПоиска: 8.4.

От этого сериала сложно оторваться. Поэтому если вдруг вам не хватило на него времени раньше, самое время окунуться в мир шахмат на праздниках. После просмотра вам точно захочется применить комбинации на практике.

Осиротев, Элизабет Хармон попадает в католический приют, где знакомится с пожилым сторожем, который учит её играть в шахматы. Воспитанникам регулярно дают «витамины», и по совету старшей подруги Бет оставляет пилюли на вечер. Каждую ночь девочка видит на потолке шахматную доску и сотни возможных комбинаций. Так начинается путь Элизабет Хармон к славе в мире шахмат.

«Люпен» (Франция, США, 2021-…)

Рейтинг КиноПоиска: 7.3.

Вопросы о чести семьи, благородные манеры и интрига — всё что нужно для хорошего детектива.

Сельский иммигрант Ассан Диоп отправляется мстить в традициях вора-джентльмена Арсена Люпина, о приключениях которого он прочитал множество книг в детстве. Цель Ассана — похитить из Лувра колье Марии Антуанетты. Ведь за кражу этого украшения много лет назад был ложно осуждён его отец.

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«Чики» (Россия, 2020)

Рейтинг КиноПоиска: 7.4.

Ещё один русский сериал, собравший немало восторженных отзывов. В картине есть место и смеху, и слезам. Сериал точно стоит посмотреть, если вы давно не могли найти на него времени. Актёрский состав вас наверняка обрадует: в главных ролях Ирина Горбачёва и Варвара Шмыкова.

Четыре секс-работницы с юга России решают бросить грязную работу и открыть фитнес-клуб. Но путь к успеху тернист, и подругам придётся преодолеть немало препятствий.

«Энн» (Канада, 2017-2019)

Рейтинг КиноПоиска: 8.5.

Сериал по мотивам романа Люси Мод Монтгомери «Энн из Зелёных крыш». После просмотра вы точно зарядитесь летним настроением: захотите отправиться в ближайший лес и будете восхищаться природой.

Фото: Скрин из сериала

Сериал погружает в конец XIX века и рассказывает о жизнерадостной и бойкой сироте по имени Энн. Она случайно попадает на остров Принца Эдуарда и начинает жизнь в новой семье. Посреди захватывающих английских пейзажей Энн взрослеет, встречает свою любовь и отправляется в опасные приключения.

«Ванда/Вижн» (США, 2021)

Рейтинг КиноПоиска: 7.5.

Праздники — это всегда отличная возможность отдохнуть и набраться сил, но бывает и так, что душа требует чего-нибудь сверхъестественного. С этим мини-сериалом вы, возможно, почувствуете себя на месте главных персонажей.

Супергерои Ванда и Вижн переезжают в небольшой провинциальный Вествью в поисках спокойной семейной жизни. Но их надежды терпят крах: в городке одна за другой начинают происходить странности.