Какой хлеб полезнее для фигуры? Выбираем по калорийности

Многим сложно представить свой рацион без хлеба. Нередко это первый продукт в списке покупок. Однако какой хлеб выбрать и чем он вообще отличается, если в большинстве случаев печётся с использованием муки? Разбираемся в калорийности каждого из видов и решаем, какой стоит покупать.

Cколько хлеба можно съесть в день? Рассчитываем норму Всё зависит от особенностей организма и ваших целей.

Кукурузный хлеб

Калорийность: 330 ккал / 100 г.

Несмотря на то что в подборке этот хлеб занимает первое место по калорийности, он полезен для здоровья, а диетологи даже рекомендуют его при лёгких формах диабета.

Фото: istockphoto.com

Кукурузный хлеб богат витаминами группы B, а также магнием, кальцием, калием, потому что мука проходит меньше ступеней сортировки и очищения. Ещё в нём немало клетчатки и он помогает нормализовать работу поджелудочной железы.

Цельнозерновой хлеб

Калорийность: 313 ккал / 100 г.

Кукурузная мука, которая считается полезной именно благодаря недолгой сортировке, проходит несколько ступеней очищения. В то время как муку для цельнозернового хлеба просеивают лишь один раз. Зерно измельчают, оставляя отруби и ростки, что делает структуру выпечки рыхлой. Но благодаря этому удаётся сохранить основную часть витаминов, макроэлементов и пищевых волокон.

Тренд в кулинарии: чем полезен банановый хлеб и как его готовить Модный десерт стал вкусной альтернативой обычной выпечке.

Белый (пшеничный) хлеб

Калорийность: 265 ккал / 100 г.

Пшеничная мука, из которой выпекают хлеб, содержит в основном легкоусваиваемые высококалорийные углеводы. Поэтому его советуют употреблять спортсменам и детям, чтобы насытиться, но не ощущать тяжести.

Фото: istockphoto.com

Однако если вы не ведёте активный образ жизни, регулярное потребление белого хлеба увеличивает риск развития сахарного диабета.

Ржаной хлеб

Калорийность: 259 ккал / 100 г.

Хотя хлеб называют ржаным, ржаной муки в его составе — от 10 до 50%, большая часть всё же приходится на пшеничную муку. Он полезен для кожи и волос, повышает уровень гемоглобина, однако усваивается гораздо хуже пшеничного, поэтому увлекаться им не рекомендуется.

Бородинский хлеб

Калорийность: 210 ккал / 100 г.

Фото: istockphoto.com

Чаще всего готовую буханку хлеба посыпают специями (кориандром или тмином), что придаёт пряный вкус и характерный аромат. Поэтому бородинский хлеб часто выделяют среди других. Если говорить о полезных свойствах, он улучшает обмен веществ и нормализует работу желчного пузыря и печени.

Овсяный хлеб

Калорийность: 210 ккал / 100 г.

Польза такого хлеба объясняется свойствами овсяной крупы, которая не только придаёт лёгкость, но и обладает комплексом витаминов, в том числе группы A, B, C. Овсяный хлеб считается диетическим продуктом, так как содержит большое количество клетчатки, которая очищает организм и улучшает обменные процессы.

Хлеб не всему голова: что будет, если отказаться от мучного Рассказываем о шести приятных изменениях, которые произойдут с вами после отказа от хлеба и булочек.

Бездрожжевой ржаной хлеб

Калорийность: 195 ккал / 100 г.

В обычном хлебе значительная часть сахаров и других полезных элементов расходуется на питание дрожжей. Но в то же время бездрожжевой хлеб, хотя и содержит широкий комплекс витаминов, значительно уступает в белковой составляющей дрожжевым продуктам.