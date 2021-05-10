Совсем отказываться от солнцезащитных средств не стоит даже обладателям смуглой кожи.

Санскрин: прихоть или необходимость? Как ухаживать за кожей в летнее время

Солнечный свет побуждает нас проводить больше времени на свежем воздухе, в целом поднимает настроение и даёт заряд мотивации. Чтобы этим летом солнце было только в радость, предлагаем разобраться, как солнечные лучи влияют на внешний вид и здоровье кожи и на что стоит обращать внимание при выборе санскринов.

Фото: istockphoto.com

Солнцезащитный крем предназначен, как и следует из названия, для защиты кожи. Однако некоторые полагают, что он может принести больше вреда, чем пользы. Мнения разнятся: одни считают, что санскрин в принципе неэффективен, а другие – что он и вовсе опасен.

Доктор Дженнифер Лин, доцент дерматологии в Гарвардской медицинской школе и содиректор Клиники риска и профилактики меланомы в Бригаме и Женской больнице, рассказала, что на самом деле науке известно о санскрине.

Доказано ли, что солнцезащитный крем опасен и вызывает рак кожи?

Это ложное предположение. Возникло оно потому, что многие, кто использовал санскрин, путешествовали в страны с более солнечным климатом и активно загорали. Другими словами, именно долгое пребывание под ярким солнцем повышало риск развития рака кожи, а не солнцезащитный крем.

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Всем ли обязательно пользоваться солнцезащитным кремом?

Доктор Лин рекомендует использовать солнцезащитный крем для профилактики рака кожи, в том числе меланомы. Люди с более тёмной кожей имеют довольно низкий риск развития таких заболеваний, поэтому в их случае санскрин не считается необходимым. Тем не менее, защита от солнечного излучения также помогает продлить молодость кожи. Поэтому даже если вы от природы весьма смуглые, пренебрегать солнцезащитными средствами не стоит.

Фото: istockphoto.com

Может ли использование санскрина привести к дефициту витамина D?

Солнцезащитный крем действительно блокирует ультрафиолетовые лучи B, которые важны для выработки витамина D. Но поскольку большинство людей наносят гораздо меньше рекомендуемого количества (около чайной ложки средства на лицо), они, как правило, не испытывают недостатка в витамине D.

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Если вы обеспокоены тем, что солнцезащитный крем может вызвать дефицит витамина D, обратитесь к своему лечащему врачу. И если он сочтёт необходимым, то порекомендует вам витаминные добавки.

Рэйчел Нил, доцент Медицинского научно-исследовательского института QIMR Berghofer, также считает, что это не должно быть серьёзной проблемой. «То, как работают солнечные ожоги, отличается от выработки витамина D. И существует масса доказательств того, что применение солнцезащитного крема, по-видимому, не сильно влияет на уровень витамина D», — говорит Нил.

Фото: istockphoto.com

В 2018 году 13 ведущих экспертов со всего мира собрались, чтобы обсудить, как уровень витамина D зависит от солнцезащитных средств. И пришли к выводу, что санскрин практически не влияет на уровень витамина D у здоровых взрослых.

Какими бывают санскрины?

Санскрин — это косметика для защиты от ультрафиолетового излучения. Дословно с английского sunscreen переводится как «солнечный экран». Они представлены в нескольких форматах, расскажем об основных из них.

Спрей

Несмотря на лёгкость текстуры и удобство нанесения, эти средства обладают ровно той же степенью защиты, что и плотные кремы.

Важно! После распыления его необходимо тщательно распределить по коже.

Фото: istockphoto.com

Крем

Именно кремовая текстура — «первопроходец» современных солнцезащитных средств. Но не стоит забывать, что многие крема предназначены исключительно для нанесения на тело, а не на лицо. В свою очередь, многие солнцезащитные средства, предназначенные для лица, не подходят для нанесения на область вокруг глаз. Поэтому следует внимательно изучить рекомендации производителя перед покупкой санскрина.

Флюид

Это лёгкая и, пожалуй, более комфортная форма санскрина. Она подойдёт обладателям жирной кожи, на которой крем и вовсе может скатываться.

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Солнечная вода

А это ещё более лёгкая и невесомая форма флюида. Перед употреблением не забудьте тщательно взболтать средство.