Они помогут охладиться в жару не хуже покупной газировки и с большей пользой для организма.

Если жизнь даёт лимоны: как приготовить домашний лимонад?

Весна в самом разгаре, и лето подбирается всё ближе. Совсем скоро придёт настоящая жара, а лучший способ охладиться — выпить прохладного домашнего лимонада. Конечно, проще простого — купить в ближайшем магазине освежающий напиток или просто выпить воды. Но лимонад, приготовленный дома, будет не только вкуснее, но и полезнее покупной газировки.

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Щавелевый лимонад

Вам понадобятся:

щавель — 200-300 г;

сахар — 150 г;

вода — 500 мл;

лимон — 1 шт.;

минеральная вода с газом — 1 л.

Щавель помыть, оторвать стебли, оставив только листики. Измельчить в блендере или комбайне до состояния кашицы. Сахар залить горячей водой, перемешать — получится сироп. Залить им измельчённый щавель, выдавить туда сок лимона, перемешать и процедить через сито. В полученную массу добавить минеральную воду и ещё раз тщательно перемешать. Затем охладить, добавить лёд и можно наслаждаться!

Домашний тархун

Вам понадобятся:

эстрагон;

лимон — 2 шт.;

сахар — 250 г;

газированная вода.

Лимон очистить от кожуры, порезать на кусочки. Взбить в блендере эстрагон и лимон, добавить немного газированной воды. Процедить через сито полученную смесь, добавить сахар и ещё раз взбить — получится сироп. Он слишком сладкий и насыщенный, поэтому нужно разбавить водой. Добавить в стакан лёд, налить половину сиропа и половину газированной воды. Готово!

Что произойдёт, если исключить фрукты из рациона? Некоторые из них содержат не меньше сахара, чем десерты.

Освежающий лимонад

Вам понадобятся:

очищенная вода — 1,3 л;

лимон — 1 шт.;

апельсин — 1 шт;

сахар — 130 г.

Снять цедру с фруктов и положить её в лимонадник (или большой кувшин). Апельсин и лимон разрезать пополам, процедить сок и добавить его к цедре. Туда же всыпать сахар и влить воду. Тщательно перемешать, процедить и убрать в холодильник.

В стаканы можно положить лёд, а затем разлить сам лимонад. По желанию добавить мяту или безалкогольный сироп мохито.

Арбузный лимонад

Вам понадобятся:

свежевыжатый сок лимона — 1/2 стакана;

сок арбуза — 2 стакана;

вода — 2 стакана;

сахар — по вкусу;

мята — для украшения.

В отдельной ёмкости смешать воду, лимонный сок и сахар до его растворения. Охладить. Очищенную мякоть арбуза взбить блендером. Смешать лимонный и арбузный соки. Подавать со льдом, можно украсить лепестками мяты.

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Лимонад с базиликом

Вам понадобятся:

базилик — 1 пучок;

сахар — 1/2 стакана;

вода обычная — 2 стакана;

вода газированная — около 1 л;

лимон — 1 шт.

В обычную воду всыпать сахар и довести до кипения. Нарезать базилик не слишком мелко и положить его в кипящий сироп. Накрыть крышкой и, выключив огонь, оставить до полного остывания. Это займёт примерно 4-5 часов. Затем процедить сироп в кувшин, выжать туда же сок из одного лимона и залить охлаждённой газированной водой (по желанию можно водой без газа).